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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенного преимущества удалось добиться сборной Германии по итогам стартовых сорока пяти минут. Можно сказать, что при этом почти ничего не сумели показать в атаке гости.
'45+1
'45+1
'44
Райан Бабел получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'42
Киммих исполнил не самый точный заброс из глубины поля к чужой штрафной. Мяч стал легкой добычей для голландских защитников в этом эпизоде.
'40
Момент у Германии! Шульц навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой набежавший Гнабри мимо створа ворот.
'38
'38
Лерой Зане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, нанес удар с выгодной позиции, но на пути у мяча оказался защитник гостей Де Лигт.
'36
Уверенно контролируют сейчас мяч футболисты сборной Германии на чужой половине поля. Непросто приходится сейчас гостевой команде.
'34
Тете разогнался с мячом на правом фланге атаки своей команды и был остановлен откровенным фолом со стороны Шульца. Однако, Депай исполнил неудачную подачу со стандартного положения.
'32
Серж Гнабри оказался первым на подборе у чужой штрафной, низом сумел нанести удар по воротам, но уверенно в рамке сыграл в этом моменте Силлессен.
'30
Тони Кроос исполнил подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из футболистов в оранжевой форме.
'28
Лерой Зане попробовал забросить мяч за спины защитникам на левый край чужой штрафной, но пас вышел слишком сильным и Шульц лишь проводил игровой снаряд за лицевую линию поля.
'26
Растерянными выглядят гости после двух стартовых пропущенных голов. Пока ничего толкового в атаке придумать им не удается.
'24
Зане отпасовал низом у чужой штрафной на Шульца, но тот плохо обработал мяч в этом моменте, упустив возможность для удара по воротам.
'22
В сложной ситуации оказались гости уже по истечении стартовых двадцати минут. Хотя по игре Нидерланды почти ни в чем не уступали соперникам.
'20
'19
При помощи активного прессинга уже на чужой половине поля хозяева пытаются создавать активные препятствия гостям при попытке с их стороны развить наступление.
'17
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'15
Мемфис Депай неудачно пробил со штрафного с 23-х метров в стенку из футболистов сборной Германии.
'14
'13
Мемфис Депай исполнил перспективную подачу со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Нойера, откуда мяч защитником был отправлен за лицевую линию поля на угловой.
'11
Райан Бабел вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался нанести удар, но выстрел принял на себя один из ближайших соперников.
'9
'8
Быструю атаку попытались организовать немцы с передачей на левый фланг атаки в направлении Лероя Сане, но против того на опережение сыграл соперник.
'6
Тони Кроос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из соперников.
'4
Лучше контролируют мяч футболисты сборной Германии на первых минутах нашего матча, но до опасных моментов у чужих ворот дело пока не доходит.
'2
Сразу неплохую комбинацию разыграли немцы с завершающим ударом Керера с края штрафной, но мяч полетел выше створа ворот Силлессена.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Германия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.