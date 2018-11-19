Курсы валют$ 65.50 (0) 75.06 (0)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
15:00
Зенит Шальке-04
2:1
закончен
Лига наций УЕФА
17:00
АнглияХорватия
2:1
закончен
20:00
Северная ИрландияАвстрия
1:2
закончен
20:00
МолдавияЛюксембург
1:1
закончен
20:00
Сан-МариноБеларусь
0:2
закончен
22:45
ШвейцарияБельгия
5:2
закончен
22:45
ВенгрияФинляндия
2:0
закончен
22:45
ГрецияЭстония
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьСКА-Хабаровск
1:1
закончен
13:00
РоторТомь
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородТамбов
1:0
закончен
14:00
ХимкиСочи
0:0
закончен
14:00
Спартак-2Шинник
1:4
закончен
15:00
Краснодар-2Мордовия
1:2
закончен
16:00
АрмавирТюмень
1:0
закончен
17:00
ФакелАвангард К
3:2
закончен
17:00
БалтикаЧертаново
2:0
закончен
19:00
Зенит-2Луч
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьДинамо М
6:4
закончен
14:00
БарысСалават Юлаев
0:3
закончен
17:00
СКАМеталлург Мг
2:1
закончен
17:00
ЙокеритЛокомотив
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсДаллас Старз
2:6
закончен
01:00
Каролина ХаррикейнзНью-Джерси Дэвилз
2:1
закончен
02:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
3:1
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
3:6
закончен
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
3:4 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Зелена Гура
109:81
закончен
15:00
Химки Автодор
85:77
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Парма
93:75
закончен
17:00
ЦСКА Цмоки-Минск
119:88
закончен
18:00
Зенит Калев
100:87
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
87:100
закончен
02:00
Вашингтон УизардсПортленд Трэйл Блэйзерс
109:119
закончен
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
131:117
закончен
02:00
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
97:113
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
104:92
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Седьмая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
3,5 - 3,5
закончен
Теннис / Итоговый чемпионат АТР. Финал
21:00
Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)
0:2 (4:6, 3:6)
закончен
Лига наций УЕФА
20:00
АндорраЛатвия
0:0
закончен
20:00
ГрузияКазахстан
2:1
закончен
22:45
ГерманияНидерланды
2:0
2 тайм
22:45
ЧехияСловакия
1:0
2 тайм
22:45
ДанияИрландия
0:0
2 тайм
22:45
БолгарияСловения
0:0
2 тайм
22:45
КипрНорвегия
0:2
2 тайм
22:45
МакедонияГибралтар
1:0
2 тайм
22:45
ЛихтенштейнАрмения
2:1
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСпартак
2:4
закончен
12:30
АмурДинамо Мн
3:4 (Б)
закончен
19:00
СеверстальХК Сочи
4:5 (Б)
закончен
19:00
ТорпедоАвангард
2:4
закончен
19:30
ЦСКАСлован
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсДаллас Старз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Астана
71:93
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсФиникс Санз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЮта Джаз
не начался
03:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсБостон Селтикс
не начался
03:30
Атланта ХоуксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Милуоки БаксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
не начался
Шахматы / Матч за шахматную корону. 8-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
4 - 4
закончен
Лига наций УЕФА
22:45
ПортугалияПольша
не начался
22:45
ШвецияРоссия
не начался
22:45
ШотландияИзраиль
не начался
22:45
СербияЛитва
не начался
22:45
ЧерногорияРумыния
не начался
22:45
КосовоАзербайджан
не начался
22:45
МальтаФарерские острова
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьСалават Юлаев
не начался
17:00
АвтомобилистНефтехимик
не начался
17:00
ТракторАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Маккаби Т-А
не начался
21:00
Фенербахче Дарушшафака
не начался
22:30
Бавария Олимпиакос
не начался
23:00
Реал Мадрид Гран Канария
не начался
Еврокубок
20:00
Тюрк Телеком АСВЕЛ
не начался
21:45
Монако Ратиофарм Ульм
не начался
22:00
Андорра Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Германия Нидерланды

Матч за престиж: Германия обыгрывает Нидерланды. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Германия — Нидерланды

Сборная Германии на своем поле встречается с командой Нидерландов в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига A. Группа 1. 6-й тур  |   19 ноября 22:45   |  2 тайм
Германия
2:0
Нидерланды
Стадион «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Вернер 9'
Хуммельс 14'
Зане 19'
Вейналдум 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
5 (з)   Матс Хуммельс 14'
16 (з)   Антонио Рюдигер
15 (з)   Никлас Зюле
18 (з)   Йозуа Киммих
2 (з)   Тило Керер
14 (з)   Нико Шульц
8 (п)   Тони Кроос
19 (п)   Лерой Зане 19'
20 (н)   Серж Гнабри
9 (н)   Тимо Вернер 9'
1 (в)   Яспер Силлессен
5 (з)   Дейли Блинд
4 (з)   Вирджил ван
2 (з)   Кенни Тете
3 (з)   Матейс де
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум 38'
6 (п)   Мартен де
7 (п)   Френки де
9 (п)   Квинси Промес
11 (н)   Райан Бабель 45'
10 (н)   Мемфис Депай
Запасной состав
12 (в)   Бернд Лено
22 (в)   Кевин Трапп
4 (з)   Маттиас Гинтер
17 (з)   Жонатан Та
21 (п)   Себастьян Руди
23 (п)   Кай Хавец
10 (п)   Юлиан Брандт
3 (п)   Йонас Хектор
6 (п)   Леон Горецка
11 (н)   Марко Ройс
13 (н)   Томас Мюллер
23 (в)   Марко Бизот
13 (в)   Йерун Зут
12 (з)   Дензел Дюмфрис
15 (з)   Натан Аке
22 (з)   Патрик ван
14 (з)   Стефан де
18 (п)   Пабло Паулино
17 (п)   Донни ван
16 (п)   Кевин Стротман
21 (п)   Тонни де
20 (н)   Явайро Дилросун 45'
19 (н)   Люк де
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенного преимущества удалось добиться сборной Германии по итогам стартовых сорока пяти минут. Можно сказать, что при этом почти ничего не сумели показать в атаке гости.
'45+1
Вышел на поле Дилросун.
'45+1
Замена у Нидерландов. Ушел с поля Райан Бабель.
'44
Райан Бабел получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'42
Киммих исполнил не самый точный заброс из глубины поля к чужой штрафной. Мяч стал легкой добычей для голландских защитников в этом эпизоде.
'40
Момент у Германии! Шульц навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой набежавший Гнабри мимо створа ворот.
'38
Вейналдум получил желтую карточку за грубый фол поблизости от центра поля.
'38
Лерой Зане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, нанес удар с выгодной позиции, но на пути у мяча оказался защитник гостей Де Лигт.
'36
Уверенно контролируют сейчас мяч футболисты сборной Германии на чужой половине поля. Непросто приходится сейчас гостевой команде.
'34
Тете разогнался с мячом на правом фланге атаки своей команды и был остановлен откровенным фолом со стороны Шульца. Однако, Депай исполнил неудачную подачу со стандартного положения.
'32
Серж Гнабри оказался первым на подборе у чужой штрафной, низом сумел нанести удар по воротам, но уверенно в рамке сыграл в этом моменте Силлессен.
'30
Тони Кроос исполнил подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из футболистов в оранжевой форме.
'28
Лерой Зане попробовал забросить мяч за спины защитникам на левый край чужой штрафной, но пас вышел слишком сильным и Шульц лишь проводил игровой снаряд за лицевую линию поля.
'26
Растерянными выглядят гости после двух стартовых пропущенных голов. Пока ничего толкового в атаке придумать им не удается.
'24
Зане отпасовал низом у чужой штрафной на Шульца, но тот плохо обработал мяч в этом моменте, упустив возможность для удара по воротам.
'22
В сложной ситуации оказались гости уже по истечении стартовых двадцати минут. Хотя по игре Нидерланды почти ни в чем не уступали соперникам.
'20
Гол! 2:0! Тони Кроос исполнил идеальную передачу от центра поля, после чего Лерой Зане здорово мяч обработал и ударом с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот!
'19
При помощи активного прессинга уже на чужой половине поля хозяева пытаются создавать активные препятствия гостям при попытке с их стороны развить наступление.
'17
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'15
Мемфис Депай неудачно пробил со штрафного с 23-х метров в стенку из футболистов сборной Германии.
'14
Хуммельс грубо в подкате сыграл против Промеса в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'13
Мемфис Депай исполнил перспективную подачу со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Нойера, откуда мяч защитником был отправлен за лицевую линию поля на угловой.
'11
Райан Бабел вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался нанести удар, но выстрел принял на себя один из ближайших соперников.
'9
Гол! 1:0! Тимо Вернер получил пас от Гнабри в центральной зоне у чужой штрафной, после чего исполнил классный удар слета точно в нижний угол ворот Силлессена.
'8
Быструю атаку попытались организовать немцы с передачей на левый фланг атаки в направлении Лероя Сане, но против того на опережение сыграл соперник.
'6
Тони Кроос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из соперников.
'4
Лучше контролируют мяч футболисты сборной Германии на первых минутах нашего матча, но до опасных моментов у чужих ворот дело пока не доходит.
'2
Сразу неплохую комбинацию разыграли немцы с завершающим ударом Керера с края штрафной, но мяч полетел выше створа ворот Силлессена.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Германия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.