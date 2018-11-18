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Борьба за лидерство: Швейцария сражается с Бельгией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Швейцария — Бельгия

Сборная Швейцарии принимает команду Бельгии в матче Лиги наций УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 2. 6-й тур  |   18 ноября 22:45   |  1 тайм
Швейцария
0:2
Бельгия
Стадион «Свисспорарена», Люцерн | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Азар 2'
Азар 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ян Зоммер
2 (з)   Кевин Мбабу
4 (з)   Нико Эльведи
13 (з)   Рикардо Родригес
20 (з)   Тимм Клозе
8 (п)   Ремо Фройлер
10 (п)   Гранит Джака
11 (п)   Эдмилсон Фернандеш
14 (п)   Стивен Цубер
23 (п)   Шердан Шакири
9 (н)   Харис Сеферович
1 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
4 (з)   Венсан Компани
15 (з)   Тома Мёнье
20 (з)   Анга Дедрик
6 (п)   Аксель Витсель
8 (п)   Юри Тилеманс
10 (п)   Эден Азар
16 (п)   Торган Азар 2' 17'
22 (п)   Насер Шадли
14 (н)   Дрис Мертенс
Запасной состав
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Йонас Омлин
3 (з)   Жак Франсуа
5 (з)   Лео Лакруа
6 (з)   Михаэль Ланг
22 (з)   Лорис Бенито
15 (п)   Кристиан Фасснахт
17 (п)   Денис Закария
18 (п)   Джибриль Соу
7 (н)   Димитри Оберлен
16 (н)   Албиан Аети
19 (н)   Марио Гавранович
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Коэн Кастельс
5 (з)   Джейсон Денайер
17 (з)   Кристиан Кабазель
19 (з)   Брандон Мехеле
21 (з)   Тимоти Кастань
3 (п)   Леандер Дендонкер
7 (п)   Ханс Ванакен
11 (п)   Деннис Прает
18 (п)   Аднан Янузай
9 (н)   Дивок Ориги
23 (н)   Миши Батшуайи
Самоечитаемое
Трансляция
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'21
Шадли опасный прострел низом делал, но Эльведи из вратарской мяч выбил!
'19
Не получилось у бельгийцев разогнать контратаку, успели швейцарцы вернуться в оборону.
'17
ГОЛ! Добежал Торган Азар до линии штрафной площади и классным ударом послал мяч в дальний угол ворот! Быстрый дубль Торгана!
'16
Шакири с подбора с дальней дистанции решился на удар — мимо цели.
'15
Эдену Азару не дали мяч принять в чужой штрафной после передачи с левого края от Шадли.
'14
Швейцарцы много времени проводят в позиционном нападении, а бельгийцы рассчитывают на контратаки — таков рисунок игры.
'12
Джака из-за штрафной несильно низом пробил — Куртуа без проблем мяч поймал.
'11
Мёнье в касание низом простреливал в штрафную соперника, Мертенс сыграл на опережение и пробил по воротам — промах!
'9
Мбабу на дальнюю штангу ворот мяч навесил, но и там оборона гостей разобралась. Угловой хозяева исполнили, но к опасному моменту это не привело.
'8
Не прошла разрезающая передача Шакири через центр в расчёте на Сеферовича — мяч бельгийцами перехвачен.
'6
Цубер с левого фланга грузил мяч в штрафную гостей, но там оборона справилась.
'4
Швейцарцы контролируют мяч, но пока это всё происходит вдали от чужих ворот.
'2
ГОЛ! Эльведи совершил грубую потерю мяча в своей штрафной площади, предоставив возможность Торгану Азару пробить в упор по воротам — без шансов для вратаря!
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли бельгийцы.
'0
Команды вышли на поле. Время национальных гимнов.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Швейцария — Бельгия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.