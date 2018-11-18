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Трансляция
С конца
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'21
Шадли опасный прострел низом делал, но Эльведи из вратарской мяч выбил!
'19
Не получилось у бельгийцев разогнать контратаку, успели швейцарцы вернуться в оборону.
'17
'16
Шакири с подбора с дальней дистанции решился на удар — мимо цели.
'15
Эдену Азару не дали мяч принять в чужой штрафной после передачи с левого края от Шадли.
'14
Швейцарцы много времени проводят в позиционном нападении, а бельгийцы рассчитывают на контратаки — таков рисунок игры.
'12
Джака из-за штрафной несильно низом пробил — Куртуа без проблем мяч поймал.
'11
Мёнье в касание низом простреливал в штрафную соперника, Мертенс сыграл на опережение и пробил по воротам — промах!
'9
Мбабу на дальнюю штангу ворот мяч навесил, но и там оборона гостей разобралась. Угловой хозяева исполнили, но к опасному моменту это не привело.
'8
Не прошла разрезающая передача Шакири через центр в расчёте на Сеферовича — мяч бельгийцами перехвачен.
'6
Цубер с левого фланга грузил мяч в штрафную гостей, но там оборона справилась.
'4
Швейцарцы контролируют мяч, но пока это всё происходит вдали от чужих ворот.
'2
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли бельгийцы.
'0
Команды вышли на поле. Время национальных гимнов.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Швейцария — Бельгия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.