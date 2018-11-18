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- 84572 просмотра Онлайн-трансляция этапа Гран-при в Москве
Трансляция
С конца
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'3
Пикфорд неосмотрительно вышел далеко из ворот, выбив мяч прямо на Анте Ребича, но тот пробил затем из-за пределов штрафной выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Англия — Хорватия. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.