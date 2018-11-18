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Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
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Надежда на Влашича: Хорватия бьется с Англией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Англия — Хорватия

Сборная Англии принимает команду Хорватии в матче Лиги наций УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 4. 6-й тур  |   18 ноября 17:00   |  1 тайм
Англия
0:0
Хорватия
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
2 (з)   Кайл Уолкер
6 (з)   Джон Стоунс
5 (з)   Джозеф Гомес
3 (з)   Бенджамин Чилвел
8 (з)   Фабиан Делф
7 (п)   Росс Баркли
4 (п)   Эрик Дайер
9 (н)   Гарри Кейн
10 (н)   Рахим Стерлинг
11 (н)   Маркус Рашфорд
12 (в)   Ловре Калинич
21 (з)   Домагой Вида
6 (з)   Деян Ловрен
2 (з)   Шиме Врсалько
16 (з)   Тин Едвай
10 (п)   Лука Модрич
4 (п)   Иван Перишич
11 (п)   Марсело Брозович
8 (п)   Никола Влашич
9 (н)   Андрей Крамарич
18 (н)   Анте Ребич
Запасной состав
21 (в)   Алекс Маккарти
13 (в)   Джек Батлэнд
15 (з)   Льюис Данк
18 (з)   Люк Шоу
16 (з)   Майкл Кин
12 (з)   Трент Александер-Арнольд
20 (п)   Деле Алли
19 (п)   Гарри Уинкс
22 (п)   Рубен Лофтус-Чик
14 (п)   Джесси Лингард
23 (н)   Каллум 
17 (н)   Джейдон Санчо
23 (в)   Карло Летица
1 (в)   Доминик Ливакович
5 (з)   Матей Митрович
13 (з)   Дуйе Чалета-Цар
3 (з)   Антонио Милич
22 (з)   Йосип Пиварич
7 (п)   Йосип Брекало
14 (п)   Филип Брадарич
15 (п)   Марио Пашалич
17 (п)   Марко Рог
19 (п)   Милан Бадель
20 (н)   Марко Пьяца
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'3
Пикфорд неосмотрительно вышел далеко из ворот, выбив мяч прямо на Анте Ребича, но тот пробил затем из-за пределов штрафной выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Англия — Хорватия. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.