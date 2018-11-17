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Турция Швеция

Решается судьба России: турки пропустили от шведов. LIVE

Онлайн решающего для сборной России матча Турция — Швеция

Сборная Турции принимает национальную команду Швеции в матче Лиги наций УЕФА. Если скандинавы не сумеют одержать победу, сборная России досрочно выиграет группу и выйдет в дивизион А. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига B. Группа 2. 5-й тур  |   17 ноября 20:00   |  2 тайм
Турция
0:1
Швеция
Стадион «Конья Бююкшехир», Конья | Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Экдаль 48'
Гранквист 59'
Гранквист 71' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Синан Болат
3 (з)   Хассан Али
22 (з)   Кан Айхан
13 (з)   Зеки Челик
6 (з)   Чаглар Сёюнджю
14 (п)   Махмут Текдемир
19 (п)   Юнус Малли
5 (п)   Окай Йокушлу
10 (п)   Хакан Чалханоглу
17 (п)   Дженгиз Ундер
9 (н)   Дженк Тосун
1 (в)   Робин Ольсен
5 (з)   Мартин Ольссон
4 (з)   Андреас Гранквист 59' 71'
2 (з)   Микаэль Лустиг
3 (з)   Виктор Линделёф 46'
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
10 (п)   Якоб Юханссон
7 (п)   Себастьян Ларссон
8 (п)   Олбин Экдаль 48'
17 (п)   Виктор Классон
9 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
12 (в)   Серкан Кырынтылы
23 (в)   Окан Коджук
11 (з)   Мерт Мюльдюр
2 (з)   Эртугрул Эрсой
18 (п)   Таркан Сербест
21 (п)   Ирфан Джан
7 (п)   Сердар Гюрлер
8 (п)   Огузхан Озьякуп
15 (п)   Мехмет Топал
20 (н)   Омер Байрам
16 (н)   Кенан Караман
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
14 (з)   Филип Хеландер 46'
16 (з)   Эмиль Крафт
19 (п)   Маркус Рохден
15 (п)   Оскар Хильемарк
20 (п)   Кристофер Ольссон
13 (п)   Густав Свенссон
21 (п)   Джимми Дурмаз
18 (н)   Робин Куайсон
22 (н)   Исаак Телин
11 (н)   Йон Гвидетти
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'76
Малли сделал длинный заброс из глубины, но Тосун поспешил и оказался в офсайде.
'74
Ундер с правого края ворвался в штрафную и пробил из-под защитника! Ольсен в падении отразил мяч.
'72
Кавечи вышел вместо Текдемира.
'72
Замена у Турции.
'72
Ещё момент у шведов! Классон получил передачу на ход, вошёл в штрафную, но Сёюнджю в подкате накрыл его удар.
'71
ГОЛ! Гранквист с пенальти аккуратно пробил в нижний угол — Болат угадал направление удара, но не дотянулся до мяча!
'69
Пенальти в ворота Турции! Берг получил мяч в штрафной, поставил корпус и получил удар сзади по ногам. Арбитр указал на «точку».
'67
Пошла игра на встречных курсах, добавили в движении обе команды.
'65
Лустиг подключился к атаке и выполнил подачу в штрафную, но не дошёл мяч до партнёра. Отбились турки.
'63
Турки провели атаку правым флангом. Челик сделал скидку на линию штрафной, Чалханоглу в касание пробил в дальний угол — получилось слишком неудачно.
'61
Малли получил передачу в штрафной, накрутил защитника и прострелил в центр — Андерссон перехватил мяч.
'59
Гранквист прихватил руками Тосуна, сорвал атаку хозяев и получил «горчичник».
'57
Лустиг с правого края навесил на Классона, который пробил головой в руки голкиперу.
'56
Ларссон! Подобрал отскок у штрафной, мощно пробил верхом и послал мяч на трибуну.
'54
Заметно прибавили шведы во втором тайме. Гости стали действовать агрессивнее и чаще бить по воротам.
'52
Экдаль! Подобрал отскок и пробил низом из-за пределов штрафной, но мяч не долетел до ворот, застряв в ногах игроков.
'50
Ольссон с левого края вошёл в штрафную и навесил во вратарскую, Ларссон с нескольких метров не попал по полупустым воротам!
'48
Экдаль на фланге нарушил правила. Ундер навесил в штрафную, но хозяева нарушили правила в атаке.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Хеландер вышел вместо Линделёфа.
'46
Замена в перерыве произошла у шведов.
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Турки выглядели лучше в первом тайме и создали больше моментов. Активны были Чалханоглу, Ундер и Тосун, но пробить Ольсена не удалось.
'44
Опасно! Чалханоглу выиграл борьбу в штрафной и сделал скидку на Тосуна, который пробил в упор, но Ольсен невероятным образом спас команду!
'42
Ларссон мощно пробил со штрафного и попал в стенку. Без проблем отбились турки.
'40
Айхан не успел к мячу и ударил по ногам Олссена. До ворот метров 25.
'38
Ундер пытался вырезать диагональ на ход Тосуну, но мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую.
'36
Чалханоглу! Финтом убрал Гранквиста, дошёл до штрафной и пробил в дальний угол — промах!
'34
Берг упал в штрафной после подачи с фланга. Арбитр постоял, подумал и свистнул фол со стороны шведа.
'32
Чаглар в центре поля ударил по ногам Классона. Арбитр устно предупредил турка.
'30
По владению мячом преимущество у Турции — 58% на 42%. И по воротам чаще бьют хозяева — 5:3.
'28
Ещё одна проникающая передача прошла в штрафную шведов, Чаглар в борьбе с защитником заработал угловой.
'26
Опасно! Малли классной передачей разрезал оборону соперника, Ундер выскочил один на один и пробил рядом со штангой!
'24
Турки быстро разыграли угловой. Ундер навесил во вратарскую, но шведы отбились.
'22
Момент! Болат, играя на выходе, выронил мяч из рук, но защитник подстраховал вратаря и помешал Бергу пробить по пустым воротам.
'20
Шведы наладили контроль над мячом и стали больше времени проводить в атаке. Выровнялась игра.
'18
Ольссен приложился с дальней дистанции! Получилось слишком высоко.
'17
Шведы провели позиционную атаку, Юханссон пробил с дальней дистанции и попал в партнёра по команде.
'15
Турки провели атаку правым флангом, Ольсен уверенно справился с подачей в штрафную.
'13
Ольссон! Подобрал отскок и пробил из-за пределов штрафной — мяч улетел на трибуну.
'11
Турки убежали в контратаку! Тосун получил передачу в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую — мяч от Гранквиста улетел на угловой.
'9
Шведы под свист трибун катают мяч на своей половине поля. Пока что не удаётся гостям перейти в атаку.
'7
Чалханоглу! На скорости вошёл в штрафную, качнул Линделёфа и пробил верхом — мяч прошёл над перекладиной!
'5
Ундер убежал по правому флангу и навесил в штрафную, но мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.
'3
В спокойном темпе проходят стартовые минуты. Турки катают мяч в центре поля.
'1
Матч начался! Шведы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Турция — Швеция. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.