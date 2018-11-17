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Трансляция
С конца
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'76
Малли сделал длинный заброс из глубины, но Тосун поспешил и оказался в офсайде.
'74
Ундер с правого края ворвался в штрафную и пробил из-под защитника! Ольсен в падении отразил мяч.
'72
'72
'72
Ещё момент у шведов! Классон получил передачу на ход, вошёл в штрафную, но Сёюнджю в подкате накрыл его удар.
'71
'69
Пенальти в ворота Турции! Берг получил мяч в штрафной, поставил корпус и получил удар сзади по ногам. Арбитр указал на «точку».
'67
Пошла игра на встречных курсах, добавили в движении обе команды.
'65
Лустиг подключился к атаке и выполнил подачу в штрафную, но не дошёл мяч до партнёра. Отбились турки.
'63
Турки провели атаку правым флангом. Челик сделал скидку на линию штрафной, Чалханоглу в касание пробил в дальний угол — получилось слишком неудачно.
'61
Малли получил передачу в штрафной, накрутил защитника и прострелил в центр — Андерссон перехватил мяч.
'59
'57
Лустиг с правого края навесил на Классона, который пробил головой в руки голкиперу.
'56
Ларссон! Подобрал отскок у штрафной, мощно пробил верхом и послал мяч на трибуну.
'54
Заметно прибавили шведы во втором тайме. Гости стали действовать агрессивнее и чаще бить по воротам.
'52
Экдаль! Подобрал отскок и пробил низом из-за пределов штрафной, но мяч не долетел до ворот, застряв в ногах игроков.
'50
Ольссон с левого края вошёл в штрафную и навесил во вратарскую, Ларссон с нескольких метров не попал по полупустым воротам!
'48
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Турки выглядели лучше в первом тайме и создали больше моментов. Активны были Чалханоглу, Ундер и Тосун, но пробить Ольсена не удалось.
'44
Опасно! Чалханоглу выиграл борьбу в штрафной и сделал скидку на Тосуна, который пробил в упор, но Ольсен невероятным образом спас команду!
'42
Ларссон мощно пробил со штрафного и попал в стенку. Без проблем отбились турки.
'40
Айхан не успел к мячу и ударил по ногам Олссена. До ворот метров 25.
'38
Ундер пытался вырезать диагональ на ход Тосуну, но мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую.
'36
Чалханоглу! Финтом убрал Гранквиста, дошёл до штрафной и пробил в дальний угол — промах!
'34
Берг упал в штрафной после подачи с фланга. Арбитр постоял, подумал и свистнул фол со стороны шведа.
'32
Чаглар в центре поля ударил по ногам Классона. Арбитр устно предупредил турка.
'30
По владению мячом преимущество у Турции — 58% на 42%. И по воротам чаще бьют хозяева — 5:3.
'28
Ещё одна проникающая передача прошла в штрафную шведов, Чаглар в борьбе с защитником заработал угловой.
'26
Опасно! Малли классной передачей разрезал оборону соперника, Ундер выскочил один на один и пробил рядом со штангой!
'24
Турки быстро разыграли угловой. Ундер навесил во вратарскую, но шведы отбились.
'22
Момент! Болат, играя на выходе, выронил мяч из рук, но защитник подстраховал вратаря и помешал Бергу пробить по пустым воротам.
'20
Шведы наладили контроль над мячом и стали больше времени проводить в атаке. Выровнялась игра.
'18
Ольссен приложился с дальней дистанции! Получилось слишком высоко.
'17
Шведы провели позиционную атаку, Юханссон пробил с дальней дистанции и попал в партнёра по команде.
'15
Турки провели атаку правым флангом, Ольсен уверенно справился с подачей в штрафную.
'13
Ольссон! Подобрал отскок и пробил из-за пределов штрафной — мяч улетел на трибуну.
'11
Турки убежали в контратаку! Тосун получил передачу в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую — мяч от Гранквиста улетел на угловой.
'9
Шведы под свист трибун катают мяч на своей половине поля. Пока что не удаётся гостям перейти в атаку.
'7
Чалханоглу! На скорости вошёл в штрафную, качнул Линделёфа и пробил верхом — мяч прошёл над перекладиной!
'5
Ундер убежал по правому флангу и навесил в штрафную, но мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.
'3
В спокойном темпе проходят стартовые минуты. Турки катают мяч в центре поля.
'1
Матч начался! Шведы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Турция — Швеция. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.