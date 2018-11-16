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Взять реванш: Словакия принимает Украину. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Словакия — Украина

Сборная Украины по футболу в гостях играет против Словакии в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига B. Группа 1. 5-й тур  |   16 ноября 22:45   |  перерыв
Словакия
2:0
Украина
Стадион «Антон Малатински», Трнава | Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
Русняк 6'
Куцка 26'
Бурда 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Мартин Дубравка
3 (з)   Мартин Шкртел
2 (з)   Петер Пекарик
14 (з)   Милан Шкриньяр
16 (з)   Давид Ганцко
17 (п)   Марек Гамшик
19 (п)   Юрай Куцка 30' 26'
6 (п)   Ян Грегуш
10 (п)   Альберт Русняк 6'
20 (н)   Роберт Мак
15 (н)   Адам Зреляк
1 (в)   Денис Бойко
4 (з)   Сергей Кривцов 14'
5 (з)   Никита Бурда 22'
22 (з)   Николай Матвиенко
21 (з)   Александр Караваев
6 (п)   Тарас Степаненко
10 (п)   Евгений Коноплянка
8 (п)   Руслан Малиновский
17 (п)   Александр Зинченко
15 (п)   Виктор Цыганков
3 (н)   Андрей Борячук
Запасной состав
12 (в)   Марек Родак
1 (в)   Матуш Козачик
4 (з)   Денис Вавро
5 (п)   Матуш Беро 30'
9 (п)   Мирослав Стох
18 (п)   Эрик Сабо
8 (п)   Ондрей Дуда
13 (п)   Патрик Грошовски
7 (п)   Владимир Вайсс
21 (н)   Михал Дюриш
11 (н)   Адам Немец
23 (в)   Андрей Лунин
12 (в)   Андрей Пятов
20 (з)   Игорь Пластун 14'
19 (з)   Евгений Макаренко
16 (з)   Виталий Миколенко
9 (п)   Виктор Коваленко
7 (п)   Николай Шапаренко
2 (п)   Сергей Болбат
11 (п)   Иван Петряк
14 (п)   Виталий Буяльский
18 (н)   Роман Яремчук
13 (н)   Марьян Швед
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'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенное доминирование в первые сорок пять минут Словакия справедливо воплотила в цифры на табло. Игра сборной Украины пока разочаровывает.
'45
Коноплянка получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался навесить в центр, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Дубравке.
'44
Момент у Словакии! Беро получил пас в гордом одиночестве на правом краю чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч заметно мимо створа ворот.
'42
Роберт Мак отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Ганцко, а тот прострелил в центр, но вышло в ноги сопернику.
'40
Пекарик подключился к атаке своей команды по правому флангу, прорвался в чужую штрафную и прострелил низом в центр, но соперник умело сыграл на опережение.
'38
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Украины в эти минуты матча. Но слабых мест в обороне Словакии пока не наблюдается.
'36
Цыганков вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Коноплянку, но Евгений не сумел мяч нормально обработать.
'34
Гамшик прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил опасный прострел в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'32
Матвиенко под прессингом был вынужден пасовать назад на Бойко, а тот при попытке вынести мяч вперед отправил игровой снаряд за боковую линию поля.
'30
Вышел на поле Беро.
'30
Замена у Словакии. Ушел с поля Куцка.
'28
Куцка получил повреждение. Похоже, что потребуется замена.
'26
Гол! 2:0! Юрай Куцка приблизился к чужой штрафной по центру, на силу пробил и мяч от рук Бойко залетел в сетку ворот сборной Украины. Грубая ошибка вратаря.
'24
Момент у Словакии! Прошла подача с левого фланга атаки Словакии на линию вратарской, откуда нанес удар головой Зреляк, но мяч пролетел рядом со штангой!
'22
Бурда получил желтую карточку за грубый фол поблизости от центра поля.
'22
Пекарик подключился к атаке своей команды по правому флангу и заработал угловой при попытке прострелить в центр. Зреляк исполнил подачу с углового, но уверенно кулаками на выходе сыграл Денис Бойко.
'20
Роберт Мак вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, на исполнение пробил, но отправил мяч мимо дальней девятки ворот Дениса Бойко.
'18
Куцке досталось в жестком единоборстве с Малиновским поблизости от центра поля. Небольшая пауза у нас в игре.
'16
Лучше контролируют мяч футболисты сборной Словакии в эти минуты матча. Толком не выходит комбинационная игра у украинской команды сейчас.
'14
Вышел на поле Пластун.
'14
Замена у Украины. Ушел с поля Кривцов.
'12
Момент у Словакии! Прошла передача с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, откуда пробил в касание Гамшик, но отправил мяч мимо ближнего угла ворот!
'10
Коноплянка получил передачу у чужой штрафной и решился на удар по воротам, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Дубравке.
'8
Малиновский исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки на Коноплянку. В результате Евгений лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'6
Гол! 1:0! Бурда с нарушением правил остановил Ганцко на левом фланге атаки Словакии. Гамшик со стандартного положения отпасовал низом на Русняка, а тот выстрелом низом с линии штрафной отправил мяч точно в ближний угол ворот.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Украины в эти минуты матча, но взломать оборону Словакии пока не удается.
'3
Гамшик исполнил подачу с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где уверенно на выходе сыграл Денис Бойко.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Словакия — Украина. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.