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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенное доминирование в первые сорок пять минут Словакия справедливо воплотила в цифры на табло. Игра сборной Украины пока разочаровывает.
'45
Коноплянка получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался навесить в центр, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Дубравке.
'44
Момент у Словакии! Беро получил пас в гордом одиночестве на правом краю чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч заметно мимо створа ворот.
'42
Роберт Мак отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Ганцко, а тот прострелил в центр, но вышло в ноги сопернику.
'40
Пекарик подключился к атаке своей команды по правому флангу, прорвался в чужую штрафную и прострелил низом в центр, но соперник умело сыграл на опережение.
'38
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Украины в эти минуты матча. Но слабых мест в обороне Словакии пока не наблюдается.
'36
Цыганков вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Коноплянку, но Евгений не сумел мяч нормально обработать.
'34
Гамшик прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил опасный прострел в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'32
Матвиенко под прессингом был вынужден пасовать назад на Бойко, а тот при попытке вынести мяч вперед отправил игровой снаряд за боковую линию поля.
'30
'30
'28
Куцка получил повреждение. Похоже, что потребуется замена.
'26
'24
Момент у Словакии! Прошла подача с левого фланга атаки Словакии на линию вратарской, откуда нанес удар головой Зреляк, но мяч пролетел рядом со штангой!
'22
'22
Пекарик подключился к атаке своей команды по правому флангу и заработал угловой при попытке прострелить в центр. Зреляк исполнил подачу с углового, но уверенно кулаками на выходе сыграл Денис Бойко.
'20
Роберт Мак вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, на исполнение пробил, но отправил мяч мимо дальней девятки ворот Дениса Бойко.
'18
Куцке досталось в жестком единоборстве с Малиновским поблизости от центра поля. Небольшая пауза у нас в игре.
'16
Лучше контролируют мяч футболисты сборной Словакии в эти минуты матча. Толком не выходит комбинационная игра у украинской команды сейчас.
'14
'14
'12
Момент у Словакии! Прошла передача с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, откуда пробил в касание Гамшик, но отправил мяч мимо ближнего угла ворот!
'10
Коноплянка получил передачу у чужой штрафной и решился на удар по воротам, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Дубравке.
'8
Малиновский исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки на Коноплянку. В результате Евгений лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'6
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Украины в эти минуты матча, но взломать оборону Словакии пока не удается.
'3
Гамшик исполнил подачу с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где уверенно на выходе сыграл Денис Бойко.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Словакия — Украина. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.