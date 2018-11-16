Нидерланды

'44

ГОЛ! После навеса в штрафную гостей Н'Зонзи неудачно выбил мяч, тот прилетел к Бабелю, который с ходу сильно пробил низом. Льорис сумел отразить этот удар, но Вейналдум чётко сыграл на добивании, вогнав мяч в левый нижний угол ворот!