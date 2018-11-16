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Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
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03:30
Бостон СелтиксЮта Джаз
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Хьюстон РокетсСакраменто Кингз
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Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
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Сломить чемпиона: Нидерланды бьются с Францией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Нидерланды — Франция

Сборная Нидерландов по футболу встречается с командой Франции в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 1. 5-й тур  |   16 ноября 22:45   |  перерыв
Нидерланды
1:0
Франция
Стадион «Де Куйп (Фейеноорд)», Роттердам | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Вейналдум 17'
Вейналдум 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Яспер Силлессен
5 (з)   Дейли Блинд
4 (з)   Вирджил ван
2 (з)   Дензел Дюмфрис
3 (з)   Матейс де
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум 17' 44'
6 (п)   Мартен де
7 (п)   Френки де
11 (н)   Райан Бабель
10 (н)   Мемфис Депай
9 (н)   Стевен Бергвейн
1 (в)   Уго Льорис
12 (з)   Лука Динь
4 (з)   Рафаэль Варан
3 (з)   Преснел Кимпембе
2 (з)   Бенжамен Павар
14 (п)   Блез Матюиди
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
13 (п)   Н'Голо Канте
9 (н)   Оливье Жиру
7 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Килиан Мбаппе
Запасной состав
23 (в)   Марко Бизот
13 (в)   Йерун Зут
15 (з)   Натан Аке
14 (з)   Стефан де
12 (з)   Кенни Тете
21 (п)   Тонни де
18 (п)   Пабло Паулино
17 (п)   Донни ван
20 (п)   Квинси Промес
16 (п)   Кевин Стротман
19 (н)   Люк де
22 (н)   Явайро Дилросун
16 (в)   Стив Манданда
23 (в)   Альфонс Ареола
19 (з)   Джибриль Сидибе
17 (з)   Адиль Рами
5 (з)   Мамаду Сако
22 (з)   Ферлан Менди
20 (п)   Флорьян Товен
6 (п)   Мусса Сиссоко
21 (п)   Тангай Н'Домбеле
8 (н)   Алассан Плеа
11 (н)   Усман Дембеле
18 (н)   Набиль Фекир
Удары
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Владение мячом
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'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
ГОЛ! После навеса в штрафную гостей Н'Зонзи неудачно выбил мяч, тот прилетел к Бабелю, который с ходу сильно пробил низом. Льорис сумел отразить этот удар, но Вейналдум чётко сыграл на добивании, вогнав мяч в левый нижний угол ворот!
'41
Бабель нанёс удар головой от 11-метровой отметки, но получилось неудачно — намного выше ворот.
'39
Привели в порядок Депая, вроде бы всё нормально с ним.
'38
Депай лежит на газоне после столкновения с соперником. Динь в подкате заехал ему по лодыжке.
'36
Легко выбивает мяч защита после навеса от угла поля.
'35
Динь получил мяч от Мбаппе и навесил к углу вратарской, откуда его выбили за лицевую линию.
'33
Матюиди после перепасовки на фланге хороший навес к воротам выполнил в направлении Гризманна, но защитник успел выбить мяч.
'31
Не проходит атака левым флангом у французов.
'29
Выбили голландцы мяч из штрафной после навеса со стандарта, а оказавшийся на подборе Павар пробил с лёта — чуть выше перекладины получилось!
'27
Де Рон неточно пробил по воротам из-за пределов штрафной.
'25
Вейналдум с фланга прострелил в штрафную, Депай нанёс удар, однако прозвучал свисток — офсайд.
'23
Де Лигт пытался прострелить вперёд по центру, но передача вышла неточной.
'21
Больше 70 % владения мячом у хозяев поля. Конкретно сейчас — 77 %.
'19
Пытаются голландцы найти подходы к воротам соперника, но сейчас не получается это у них.
'17
Вейналдум жёстко сыграл в подкате.
'16
Мбаппе получил мяч на линии штрафной и нанёс удар, но мяч свалился у него с ноги и полетел намного выше ворот.
'14
Навес с левого фланга в штрафную сумел выполнить Депай в борьбе с двумя соперниками, но никто из партнёров до мяча не дотянулся.
'12
Депай сильно пробил с лёта из-за пределов штрафной — Льорис на месте.
'10
Гризманн выпрыгнул в штрафной после навеса и пробил головой с отскоком от газона — Силлессен поймал мяч!
'8
Блинд навесил в штрафную с фланга, защита легко выбила мяч.
'6
Голландцы контролируют мяч на первых минутах матча.
'4
Гризманн прострелил по центру на Матюиди, но его передачу перехватили.
'2
Опасно! Депай прорвался вперёд по правому флангу, прострелил в центр штрафной на Вейналдума, который пробил низом с ходу — Льорис в падении отразил удар!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Нидерланды — Франция. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.