Нидерланды

- 280328 просмотров Галкин ответил на вопрос о пенсии Пугачевой
- 190711 просмотров Как прошел второй день Путина на саммите «АСЕАН» в Сингапуре
- 173876 просмотров Абэ пообещал Путину не размещать базы США на Курилах
- 122138 просмотров Медведев утвердил график повышения тарифов ЖКХ в два этапа
- 120778 просмотров Депутат показал цены на обед в столовой Госдумы
- 105680 просмотров Почему обвал на нефтяном рынке не привел к ослаблению рубля
- 103911 просмотров Германия разгромила Россию в контрольном матче
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
'41
Бабель нанёс удар головой от 11-метровой отметки, но получилось неудачно — намного выше ворот.
'39
Привели в порядок Депая, вроде бы всё нормально с ним.
'38
Депай лежит на газоне после столкновения с соперником. Динь в подкате заехал ему по лодыжке.
'36
Легко выбивает мяч защита после навеса от угла поля.
'35
Динь получил мяч от Мбаппе и навесил к углу вратарской, откуда его выбили за лицевую линию.
'33
Матюиди после перепасовки на фланге хороший навес к воротам выполнил в направлении Гризманна, но защитник успел выбить мяч.
'31
Не проходит атака левым флангом у французов.
'29
Выбили голландцы мяч из штрафной после навеса со стандарта, а оказавшийся на подборе Павар пробил с лёта — чуть выше перекладины получилось!
'27
Де Рон неточно пробил по воротам из-за пределов штрафной.
'25
Вейналдум с фланга прострелил в штрафную, Депай нанёс удар, однако прозвучал свисток — офсайд.
'23
Де Лигт пытался прострелить вперёд по центру, но передача вышла неточной.
'21
Больше 70 % владения мячом у хозяев поля. Конкретно сейчас — 77 %.
'19
Пытаются голландцы найти подходы к воротам соперника, но сейчас не получается это у них.
'17
'16
Мбаппе получил мяч на линии штрафной и нанёс удар, но мяч свалился у него с ноги и полетел намного выше ворот.
'14
Навес с левого фланга в штрафную сумел выполнить Депай в борьбе с двумя соперниками, но никто из партнёров до мяча не дотянулся.
'12
Депай сильно пробил с лёта из-за пределов штрафной — Льорис на месте.
'10
Гризманн выпрыгнул в штрафной после навеса и пробил головой с отскоком от газона — Силлессен поймал мяч!
'8
Блинд навесил в штрафную с фланга, защита легко выбила мяч.
'6
Голландцы контролируют мяч на первых минутах матча.
'4
Гризманн прострелил по центру на Матюиди, но его передачу перехватили.
'2
Опасно! Депай прорвался вперёд по правому флангу, прострелил в центр штрафной на Вейналдума, который пробил низом с ходу — Льорис в падении отразил удар!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Нидерланды — Франция. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.