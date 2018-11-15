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Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
не начался
04:00
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04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
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Хорватия Испания

Смыть позор: Модрич встречает дома Испанию. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА Хорватия — Испания

В матче элитного дивизиона Лиги наций УЕФА сборная Хорватии принимает Испанию. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Лига A. Группа 4. 5-й тур  |   15 ноября 22:45   |  перерыв
Хорватия
0:0
Испания
Стадион «Максимир», Загреб | Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Ловре Калинич
21 (з)   Домагой Вида
6 (з)   Деян Ловрен
2 (з)   Шиме Врсалько
16 (з)   Тин Едвай
10 (п)   Лука Модрич
7 (п)   Иван Ракитич
4 (п)   Иван Перишич
11 (п)   Марсело Брозович
9 (н)   Андрей Крамарич
18 (н)   Анте Ребич
1 (в)   Давид де
15 (з)   Серхио Рамос
18 (з)   Жорди Альба
4 (з)   Иньиго Мартинес
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
22 (п)    Иско
6 (п)    Сауль
8 (п)   Даниель Себальос
17 (н)   Яго Аспас
9 (н)    Родриго
Запасной состав
23 (в)   Карло Летица
1 (в)   Доминик Ливакович
5 (з)   Матей Митрович
3 (з)   Антонио Милич
22 (п)   Йосип Брекало
14 (п)   Филип Брадарич
15 (п)   Марио Пашалич
17 (п)   Марко Рог
19 (п)   Милан Бадель
13 (п)   Никола Влашич
8 (п)   Матео Ковачич
20 (н)   Марко Пьяца
23 (в)   Пау Лопес
13 (в)   Кепа Аррисабалага
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
2 (з)   Диего Льоренте
12 (з)   Марио Эрмосо
3 (з)   Хосе Луис
19 (з)    Хонни
21 (п)   Пабло Форнальс
16 (п)   Родриго Эрнандес
10 (п)   Марко Асенсио
7 (н)   Альваро Мората
11 (н)    Сусо
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Трансляция
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'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. С позиционным преимуществом Испании развивалась у нас игра, но при этом опасных моментов на двоих команды создали минимум.
'45
Иско вышел на ударную позицию у чужой штрафной, на исполнение попробовал перебросить мяч через Калинича, но тот умело среагировал.
'43
Длительное время контролировали сейчас мяч на чужой половине поля испанцы, пока не вышел на ударную позицию Сауль у чужой штрафной, но отправил затем круглого намного выше цели.
'41
Врсалько исполнил заброс вперед по правому флангу атаки, но там во вне игры забрался Анте Ребич.
'39
Перишич получил повреждение. Потребовалась медицинская помощь Ивану.
'37
Альба подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил прострел в чужую штрафную, где уверенно на выходе сыграл Калинич.
'35
Родриго прошел вперед по правому флангу атаки, сумев заработать угловой в единоборстве с Тимом Едваем.
'33
Отобрали мяч хорваты при помощи прессинга поблизости от чужой штрафной, но затем неудачно взял игру на себя Деян Ловрен, отдав игровой снаряд соперникам.
'31
После подачи с правого фланга атаки Хорватии в чужую штрафную сумел нанести удар головой Крамарич, но отправил мяч выше створа ворот.
'29
Яго Аспас головой попытался сбросить мяч на партнера у чужой штрафной, но вышло в ноги сопернику.
'27
Активный Врсалько снова подключился к атаке своей команды по правому флангу, но при помощи откровенного фола остановил его Иско.
'25
Врсалько подключился к атаке своей команды по правому флангу, но надежно против него в отборе сыграл Хорди Альба поблизости от своей штрафной.
'23
Спокойно контролируют мяч испанцы поблизости от центра поля. На текущий момент уже 61% владения у гостевой команды.
'21
Сауль Ньигес прошел вперед по правому флангу атаки, попробовал исполнить передачу в центр, но умело сыграл на перехвате в этом моменте Ловрен.
'19
Пока однотипно развивается у нас игра. Испания больше контролирует мяч и проводит позиционные атаки, тогда как Хорватия пытается наладить контригру.
'17
Перишич прошел вперед по флангу и исполнил прострел в чужую штрафную на Крамарича, но того в последний момент сумел опередить Хорди Альба.
'15
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты сборной Испании, но пока без обострений у чужих ворот.
'13
Яго Аспас получил повреждение в столкновении с Ловреном в чужой штрафной. Пауза у нас в игре.
'11
Модрич исполнил слишком низкую подачу с углового с правого фланга на ближнюю штангу. Легко перехватил этот мяч ближайший соперник.
'9
Ворсалько подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, откуда Серхио Рамос вынес мяч за лицевую линию поля на угловой.
'7
Момент у Хорватии! Иван Перишич на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, выстрелил низом в ближний угол ворот, но Де Хеа в прыжке выручил свою команду.
'5
Сауль попытался исполнить обостряющую передачу низом к чужой штрафной, но там против Яго Аспаса на опережение сыграл соперник.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Испании в эти минуты матча. Кроме того, гости активно прессингуют уже на чужой половине поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Хорватия — Испания. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.