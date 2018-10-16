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Битва лидеров: Украина мстит Чехии за фанатов. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Украина — Чехия

Сборная Украины на своем поле принимает команду Чехии в рамках 4-го тура Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига B. Группа 1. 4-й тур  |   16 октября 21:45   |  1 тайм
Украина
0:0
Чехия
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Гедиминас Мажейка (Каунас, Литва)
Челюстка 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Андрей Пятов
20 (з)   Ярослав Ракицкий
5 (з)   Никита Бурда
22 (з)   Николай Матвиенко
21 (з)   Александр Караваев
11 (п)    Марлос
6 (п)   Тарас Степаненко
10 (п)   Евгений Коноплянка
8 (п)   Руслан Малиновский
7 (п)   Андрей Ярмоленко
18 (н)   Роман Яремчук
23 (в)   Иржи Павленка
3 (з)   Ондржей Челюстка 19'
4 (з)   Теодор Гебре
22 (з)   Филип Новак
5 (з)   Якуб Брабец
9 (п)   Боржек Дочкал
21 (п)   Давид Павелка
7 (п)   Антонин Барак
14 (п)   Якуб Янкто
20 (п)   Матей Выдра
19 (н)   Патрик Шик
Запасной состав
23 (в)   Андрей Лунин
1 (в)   Денис Бойко
2 (з)   Богдан Бутко
14 (з)   Василий Кравец
19 (з)   Евгений Макаренко
3 (з)   Игорь Пластун
4 (з)   Сергей Кривцов
15 (п)   Виктор Цыганков
17 (п)   Александр Зинченко
16 (п)   Сергей Сидорчук
13 (п)   Иван Петряк
9 (н)   Владислав Кулач
16 (в)   Томаш Коубек
1 (в)   Томаш Вацлик
17 (з)   Владимир Цоуфаль
6 (з)   Ондржей Кудела
12 (з)   Патрицио Стронати
8 (п)   Яромир Змрхаль
13 (п)   Лукаш Масопуст
10 (п)   Михал Травник
18 (п)   Йосеф Шураль
11 (н)   Михал Крменчик
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'38
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Украины сейчас. Однако, достаточно умело при этом чехи отодвигают игру подальше от своих ворот.
'36
Момент у Украины! Марлос здорово исполнил передачу с правого фланга атаки в центр на Малиновского, а тот на исполнение пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от угла ворот!
'34
После передачи от Марлоса ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Коноплянка, обыграл соперника и нанес удар с острого угла, но вышло во вратаря.
'32
Матвиенко отпасовал вперед по левому флангу атаки на Коноплянку, но того в силовой борьбе оттеснил от мяча Гебре Селасси.
'30
Коноплянка прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил подачу в чужую штрафную, но вышло в зону, где никого из партнеров не оказалось. Мяч ушел за лицевую линию поля.
'28
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'26
Караваев навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда неточно пробил головой Яремчук. Мяч полетел далеко от створа ворот.
'24
Гебре Селасси подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в чужую штрафную, но там надежно на перехвате сыграл Ракицкий.
'22
Коноплянка отпасовал вперед по левому флангу атаки на Матвиенко, тот легко обыграл соперника и навесил в центр, но первым на мяче был соперник.
'20
Малиновский неожиданно решился на удар со штрафного метров с 40-ка, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'19
Челюстка получил желтую карточку за грубый фол против устремившегося в прорыв от центра поля Яремчука.
'19
Момент у Чехии! После провала обороны сборной Украины вышел один на один по месту левого форварда Янкто, но отправил мяч с выгодной позиции прямо в Пятова!
'18
Неплохую игру показывают чехи на первых минутах нашего матча. Похоже, что это даже удивляет хозяев, особенно с учетом первого матча в Чехии.
'16
Выдра обокрал Малиновского у чужой штрафной, после чего мощно пробил в дальний верхний угол ворот, но Пятов в красивом прыжке выручил свою команду.
'15
Момент у Украины! Коноплянка навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Яремчук с нескольких метров пробил головой рядом со штангой!
'14
Ярмоленко исполнил передачу низом в чужую штрафную в направлении Яремчука, но в последний момент в подкате сумел перехватить мяч соперник.
'12
Выдра при попытке прострелить с правого фланга атаки заработал угловой. Разыграли стандарт чехи, после чего Новак нанес удар по воротам метров с 30-ти, но послал мяч выше цели.
'10
Момент у Украины! Коноплянка навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Яремчук опередил Павленка, но головой пробил выше створа ворот!
'8
Ярмоленко исполнил длинную передачу вперед по правому флангу атаки на Яремчука, но тому в борьбе с соперником зацепиться за мяч не удалось.
'6
Коноплянка навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где попытался нанести удар головой Яремчук, но отправил мяч далеко от цели.
'5
Матвиенко попробовал отдать пас вперед по левому флангу атаки, но послал мяч слишком сильно для Коноплянки. Евгений с трудом догнал его на линии поля и в итоге подарил мяч сопернику.
'3
Пока равная игра идет у нас на первых минутах матча. Ни одна из команд полноценным преимуществом пока не владеет.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля украинцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Украина — Чехия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.