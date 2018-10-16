- 273924 просмотра Осужден соучредитель завода, на которого жаловались Владимиру Путину
- 193784 просмотра Путин наградил Дениса Пака и Сергея Гайсина
- 157275 просмотров Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator
- 144013 просмотров Мать Кокориных прокомментировала арест сыновей
- 129236 просмотров Сборная России обыграла Турцию в Лиге наций УЕФА
- 117515 просмотров РПЦ разорвала отношения с Константинополем
- 116561 просмотр Адвокат Мамаева преувеличил размер штрафа игрока за пропуск тренировки
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'39
Погба не дотянулся к высокому забросу Мбаппе, а уже в следующей атаке Франции сам Мбаппе не добрался к диагонали Гризманна. Чуточку не повезло.
'37
Матюиди подстраховал Погба, который в очередной раз упустил соперника у центрального круга.
'34
Павар вовремя заблокировал опасный удар Зане!
'33
Шульц не сумел обработать неудобный пас Вернера.
'32
Очень хороша Германия. Французы уже устали прессинговать, тем более нужно следить за быстрыми Зане, Гнабри и Вернером.
'30
Керер отметился скидкой, которую забрал Льорис.
'29
'28
Павар почти повторил свой шикарный гол с ЧМ в России, но в этот раз мяч попал в гущу соперников!
'26
Очередной стандарт у французской штрафной мог привести к проблемам для хозяев, если бы не уверенная игра Льориса.
'24
Повезло Франции! Гинтер неуклюже пробил с линии вратарской, но Льорис подстроился и отбил мяч на угловой!
'23
Зане чуть не проскочил троих соперников в штрафной Франции!
'21
Погба плохо ударил из-за пределов штрафной.
'19
Какой же шанс! Зане и Вернер убежали вперёд на последнего защитника. Но всё испортил неудачный пас полузащитника «Ман Сити», который позволил Льорису сыграть на выходе!
'18
Гнабри ошибся с пасом, разыгрывая комбинацию с Шульцем и Вернером.
'16
Погба отработал в обороне, остановив рывок Керера. Но последующая ошибка Поля привела к угловому.
'14
'13
Пенальти! Кимпембе трицепсом прервал прострел Зане, а арбитр после сигнала ассистента указал на центр штрафной!
'12
Керер переоценил скоростные возможности Зане, сделав очень сильный пас на ход.
'11
Канте перехватил прострел, но срезал мяч во вратарскую на Зане, которого успел опередить Льорис! Отличная атака Германии! Почти голевая.
'9
Гризманну помешали выскочить на свидание с Нойером!
'9
Мбаппе накрутил Хуммельса и запустил мяч в сторону Жиру, но Оливье был закрыт.
'6
Зане ускорился слева и сделал подачу, которую легко раскусил Кимпембе.
'5
Эрнандес подыграл рукой, прерывая пас по флангу.
'4
У Гризманна не получился удар издали.
'3
Всё! Мяч окончательно перешёл под контроль французов, немцы всем числом обороняются.
'2
Немцы не могут преодолеть центр поля из-за отличного прессинга сборной Франции. Чемпионы мира настроены серьёзно.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Франция — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.