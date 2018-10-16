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Отмыться от позора: Германия ведет в матче с Францией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Франция — Германия

Сборная Франции по футболу принимает команду Германии в рамках матча 4-го тура Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига A. Группа 1. 4-й тур  |   16 октября 21:45   |  1 тайм
Франция
0:1
Германия
Стадион «Стад де Франс», Сен-Дени | Главный судья: Милорад Мажич (Врбас, Сербия)
Кроос 14' (пен)
Гинтер 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
4 (з)   Рафаэль Варан
3 (з)   Преснел Кимпембе
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
2 (з)   Бенжамен Павар
14 (п)   Блез Матюиди
6 (п)   Поль Погба
13 (п)   Н'Голо Канте
9 (н)   Оливье Жиру
7 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Килиан Мбаппе
1 (в)   Мануэль Нойер
5 (з)   Матс Хуммельс
15 (з)   Никлас Зюле
4 (з)   Маттиас Гинтер 29'
18 (з)   Йозуа Киммих
2 (з)   Тило Керер
14 (з)   Нико Шульц
8 (п)   Тони Кроос 14'
19 (п)   Лерой Зане
6 (н)   Серж Гнабри
9 (н)   Тимо Вернер
Запасной состав
23 (в)   Альфонс Ареола
16 (в)   Стив Манданда
5 (з)   Мамаду Сако
12 (з)   Лука Динь
19 (з)   Джибриль Сидибе
22 (з)   Курт Зума
18 (п)   Димитри Пайет
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
8 (п)   Тома Лемар
17 (п)   Тангай Н'Домбеле
11 (н)   Усман Дембеле
22 (в)   Марк-Андре тер
12 (в)   Бернд Лено
20 (з)   Жонатан Та
21 (п)   Себастьян Руди
10 (п)   Юлиан Брандт
11 (п)   Эмре Джан
3 (п)   Йонас Хектор
7 (п)   Юлиан Дракслер
23 (н)   Марк Ут
13 (н)   Томас Мюллер
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'39
Погба не дотянулся к высокому забросу Мбаппе, а уже в следующей атаке Франции сам Мбаппе не добрался к диагонали Гризманна. Чуточку не повезло.
'37
Матюиди подстраховал Погба, который в очередной раз упустил соперника у центрального круга.
'34
Павар вовремя заблокировал опасный удар Зане!
'33
Шульц не сумел обработать неудобный пас Вернера.
'32
Очень хороша Германия. Французы уже устали прессинговать, тем более нужно следить за быстрыми Зане, Гнабри и Вернером.
'30
Керер отметился скидкой, которую забрал Льорис.
'29
Гинтер получил жёлтую карточку за фол на фланге.
'28
Павар почти повторил свой шикарный гол с ЧМ в России, но в этот раз мяч попал в гущу соперников!
'26
Очередной стандарт у французской штрафной мог привести к проблемам для хозяев, если бы не уверенная игра Льориса.
'24
Повезло Франции! Гинтер неуклюже пробил с линии вратарской, но Льорис подстроился и отбил мяч на угловой!
'23
Зане чуть не проскочил троих соперников в штрафной Франции!
'21
Погба плохо ударил из-за пределов штрафной.
'19
Какой же шанс! Зане и Вернер убежали вперёд на последнего защитника. Но всё испортил неудачный пас полузащитника «Ман Сити», который позволил Льорису сыграть на выходе!
'18
Гнабри ошибся с пасом, разыгрывая комбинацию с Шульцем и Вернером.
'16
Погба отработал в обороне, остановив рывок Керера. Но последующая ошибка Поля привела к угловому.
'14
ГОЛ! Кроос забил пенальти! Хотя стоит отметить, что удар у хавбека «Реала» получился слишком предсказуемым, Льорис дотянулся, но слабо выставил руку.
'13
Пенальти! Кимпембе трицепсом прервал прострел Зане, а арбитр после сигнала ассистента указал на центр штрафной!
'12
Керер переоценил скоростные возможности Зане, сделав очень сильный пас на ход.
'11
Канте перехватил прострел, но срезал мяч во вратарскую на Зане, которого успел опередить Льорис! Отличная атака Германии! Почти голевая.
'9
Гризманну помешали выскочить на свидание с Нойером!
'9
Мбаппе накрутил Хуммельса и запустил мяч в сторону Жиру, но Оливье был закрыт.
'6
Зане ускорился слева и сделал подачу, которую легко раскусил Кимпембе.
'5
Эрнандес подыграл рукой, прерывая пас по флангу.
'4
У Гризманна не получился удар издали.
'3
Всё! Мяч окончательно перешёл под контроль французов, немцы всем числом обороняются.
'2
Немцы не могут преодолеть центр поля из-за отличного прессинга сборной Франции. Чемпионы мира настроены серьёзно.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Франция — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.