'45

Перерыв! 0:3 по итогам первого тайма нашего матча. Сенсационно эффективную игру показала сборная Англии в первые сорок пять минут сегодня, хладнокровно реализовав свои моменты на контратаках, тогда как позиционное доминирование совсем не принесло результата Испании.