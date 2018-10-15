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- 86214 просмотров Онлайн-трансляция главных событий вокруг Кокорина и Мамаева
Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 0:3 по итогам первого тайма нашего матча. Сенсационно эффективную игру показала сборная Англии в первые сорок пять минут сегодня, хладнокровно реализовав свои моменты на контратаках, тогда как позиционное доминирование совсем не принесло результата Испании.
'43
После поперечной передачи с правого фланга атаки нанес удар в касание из-за пределов штрафной Маркос Алонсо, но отправил мяч далеко от цели.
'42
Асенсио неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов сборной Англии. Пока все на стороне гостей в первом тайме нашего матча.
'41
Магуайр нарушил правила против Родриго в центральной зоне у своей штрафной. Это шанс для хозяев.
'40
Триппьер оказался под серьезным прессингом в своей штрафной, но в последний момент все же сумел вынести мяч за боковую линию поля.
'38
'36
Триппьер попытался начать контратаку своей команды по правому флангу, но был остановлен откровенным фолом со стороны Маркоса Алонсо.
'34
Рашфорд попытался отпасовать низом на Харри Кейна у чужой штрафной, но эту задумку легко разгадал защитник, в этот раз сыграв на перехвате.
'32
На контратаках пока выигрывают сегодняшний матч подопечные Гарета Саутгейта. Хотя атакуют почти все игровое время хозяева поля.
'30
'29
Алькантара получил возможность для удара по воротам из-за пределов штрафной, но отправил мяч не слишком опасно и Пикфорд уверенно среагировал.
'27
Длинная передача была исполнена из глубины поля к чужой штрафной в направлении Родриго, но тот забрался во вне игры.
'25
Длительное время контролируют мяч испанцы в эти минуты матча, на что гости пытаются отвечать редкими попытками организовать быстрые контратаки.
'23
Алькантара исполнил подачу-удар со штрафного с левого фланга атаки, мяч полетел в направлении ближнего угла ворот, но Пикфорд сумел среагировать.
'22
Маркос Алонсо устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен откровенным фолом со стороны Триппьера.
'20
Начо исполнил длинную и неточную диагональную передачу на левый фланг атаки, где Маркос Алонсо лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'18
После длинной диагональной передачи Асенсио ворвался в чужую штрафную и попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'16
'16
Бускетс отдал не самую точную поперечную передачу на своей половине поля. В результате мяч улетел за боковую линию в аут.
'14
Сауль попытался исполнить обостряющую передачу низом к чужой штрафной, но мяч полетел в ту зону, где никого из партнеров не оказалось.
'12
'11
Асенсио на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, нанес удар низом, но вышло прямо в руки Пикфорду.
'9
Длинная диагональная передача была исполнена на правый фланг атаки сборной Англии, где во вне игры забрался Триппьер.
'7
Длительное время Испания контролирует мяч на чужой половине поля. Вынуждены в основном обороняться гости в эти минуты матча.
'5
Момент у Испании! После розыгрыша углового последовала скидка головой во вратарскую, где был нанесен удар по воротам с нескольких метров, но мяч полетел прямо в Пикфорда.
'3
Джо Гомес обрезался на своей половине поля, после чего была хорошая возможность для атаки у испанцев, но Асенсио отдал неудачную передачу в спину Яго Аспасу, а мог получиться выход один на один.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля испанцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Испания — Англия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.