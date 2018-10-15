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Осадить «Красную фурию»: Англия громит Испанию. LIVE

Онлайн-трансляция матча Испания — Англия в Лиге наций УЕФА

Сборная Испании по футболу принимает национальную команду Англии в рамках матча Лиги наций УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига A. Группа 4. 4-й тур  |   15 октября 21:45   |  перерыв
Испания
0:3
Англия
Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья | Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Дайер 12'
Стерлинг 16'
Рашфорд 30'
Стерлинг 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
15 (з)   Серхио Рамос
12 (з)   Маркос Алонсо
4 (з)   Хосе Игнасио
2 (з)    Хонни
5 (п)   Серхио Бускетс
10 (п)   Тьяго Алькантара
6 (п)    Сауль
20 (п)   Марко Асенсио
17 (н)   Яго Аспас
19 (н)    Родриго
1 (в)   Джордан Пикфорд
2 (з)   Киран Триппьер
6 (з)   Гарри Магуайр
5 (з)   Джозеф Гомес
3 (з)   Бенджамин Чилвел
7 (п)   Росс Баркли
4 (п)   Эрик Дайер 12'
8 (п)   Гарри Уинкс
9 (н)   Гарри Кейн
10 (н)   Рахим Стерлинг 16' 38'
11 (н)   Маркус Рашфорд 30'
Запасной состав
23 (в)   Пау Лопес
13 (в)   Кепа Аррисабалага
21 (з)   Марк Бартра
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
18 (з)   Хосе Луис
3 (з)   Рауль Альбиоль
8 (п)    Коке
22 (п)   Даниель Себальос
16 (п)   Родриго Эрнандес
7 (н)   Альваро Мората
9 (н)   Пако Алькасер
11 (н)    Сусо
13 (в)   Джек Батлэнд
21 (в)   Маркус Беттинелли
12 (з)   Кайл Уолкер
15 (з)   Льюис Данк
14 (з)   Трент Александер-Арнольд
16 (п)   Натаниэл Чалоба
17 (п)   Мэйсон Маунт
18 (п)   Джеймс Мэддисон
19 (н)   Джейдон Санчо
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'45
Перерыв! 0:3 по итогам первого тайма нашего матча. Сенсационно эффективную игру показала сборная Англии в первые сорок пять минут сегодня, хладнокровно реализовав свои моменты на контратаках, тогда как позиционное доминирование совсем не принесло результата Испании.
'43
После поперечной передачи с правого фланга атаки нанес удар в касание из-за пределов штрафной Маркос Алонсо, но отправил мяч далеко от цели.
'42
Асенсио неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов сборной Англии. Пока все на стороне гостей в первом тайме нашего матча.
'41
Магуайр нарушил правила против Родриго в центральной зоне у своей штрафной. Это шанс для хозяев.
'40
Триппьер оказался под серьезным прессингом в своей штрафной, но в последний момент все же сумел вынести мяч за боковую линию поля.
'38
Гол! 0:3! Росс Баркли исполнил классный заброс во вратарскую на Кейна, где Харри отдал пас в падении на Стерлинга, а тот с нескольких метров расстрелял ворота!
'36
Триппьер попытался начать контратаку своей команды по правому флангу, но был остановлен откровенным фолом со стороны Маркоса Алонсо.
'34
Рашфорд попытался отпасовать низом на Харри Кейна у чужой штрафной, но эту задумку легко разгадал защитник, в этот раз сыграв на перехвате.
'32
На контратаках пока выигрывают сегодняшний матч подопечные Гарета Саутгейта. Хотя атакуют почти все игровое время хозяева поля.
'30
Гол! 0:2! Кейн выиграл борьбу у чужой штрафной, после чего классной передачей вывел один на один Рашфорда, а тот точным ударом отправил мяч в угол ворот.
'29
Алькантара получил возможность для удара по воротам из-за пределов штрафной, но отправил мяч не слишком опасно и Пикфорд уверенно среагировал.
'27
Длинная передача была исполнена из глубины поля к чужой штрафной в направлении Родриго, но тот забрался во вне игры.
'25
Длительное время контролируют мяч испанцы в эти минуты матча, на что гости пытаются отвечать редкими попытками организовать быстрые контратаки.
'23
Алькантара исполнил подачу-удар со штрафного с левого фланга атаки, мяч полетел в направлении ближнего угла ворот, но Пикфорд сумел среагировать.
'22
Маркос Алонсо устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен откровенным фолом со стороны Триппьера.
'20
Начо исполнил длинную и неточную диагональную передачу на левый фланг атаки, где Маркос Алонсо лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'18
После длинной диагональной передачи Асенсио ворвался в чужую штрафную и попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'16
Гол! 0:1! Классную и результативную контратаку провели футболисты сборной Англии! Рашфорд передачей низом у чужой штрафной вывел Стерлинга один на один, а тот уверенно пробил мимо Де Хеа в сетку ворот!
'16
Бускетс отдал не самую точную поперечную передачу на своей половине поля. В результате мяч улетел за боковую линию в аут.
'14
Сауль попытался исполнить обостряющую передачу низом к чужой штрафной, но мяч полетел в ту зону, где никого из партнеров не оказалось.
'12
Эрик Дайер получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Серхио Рамосу в чужой штрафной.
'11
Асенсио на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, нанес удар низом, но вышло прямо в руки Пикфорду.
'9
Длинная диагональная передача была исполнена на правый фланг атаки сборной Англии, где во вне игры забрался Триппьер.
'7
Длительное время Испания контролирует мяч на чужой половине поля. Вынуждены в основном обороняться гости в эти минуты матча.
'5
Момент у Испании! После розыгрыша углового последовала скидка головой во вратарскую, где был нанесен удар по воротам с нескольких метров, но мяч полетел прямо в Пикфорда.
'3
Джо Гомес обрезался на своей половине поля, после чего была хорошая возможность для атаки у испанцев, но Асенсио отдал неудачную передачу в спину Яго Аспасу, а мог получиться выход один на один.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля испанцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Испания — Англия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.