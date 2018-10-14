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Трансляция
С конца
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'53
Продолжают итальянцы разыгрывать угловые, но пока эта тактика не работает.
'52
Инсинье пробил по воротам с дальней дистанции — мяч попал в соперника и ушёл на угловой.
'50
Отличный дальний навес на правый фланг из центра поля получился, но принявший мяч Кьеза был в офсайде.
'48
Реца сильно вбросил мяч в штрафную из аута, и тот прилетел Доннарумме в руки.
'46
'46
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не добавил к первому тайму арбитр. Намного активнее соперника действуют итальянцы — у поляков ни одного удара в створ не было даже. Несколько раз близки к голу были гости, но удача пока не на их стороне.
'45
После розыгрыша углового Кьеза попал в офсайд.
'44
Инсинье выполнил отличную передачу пяткой в штрафной на Флоренци, который сильно пробил низом по центру — Щенсны в падении отбил мяч!
'42
Берешиньски рванул в штрафную и принял мяч после навеса справа, но оказался в офсайде.
'40
Прямо по центру ворот полетел мяч после удара Бернардески со средней дистанции, Щенсны легко справился.
'38
Бернардески навесил с углового в центр штрафной, никто из его партнёров зацепиться за мяч не сумел.
'37
Щенсны! Кьеллини нанёс удар головой после навеса справа, мяч неприятно отскочил от газона, но Войцех смог отбить его в красивом прыжке!
'36
Бернардески попал в положение «вне игры».
'34
Легко справляется защита Италии с угловым.
'34
Милик сильно пробил по воротам от линии штрафной, но попал в защитника. Рикошет, угловой.
'33
Кьеза на этот раз немного не попал по мячу после навеса в штрафную.
'31
'29
Опасно! Кьеза после навеса с правого фланга здорово подставил ногу в штрафной, опередив защитника, но мяч попал в перекладину!
'27
Упал темп игры. Много мелких фолов в последние минуты.
'25
Доннарумма поймал мяч после дальнего навеса.
'23
Бернардески с мячом оказался в штрафной и сильно пробил в направлении правого угла, но послал мяч мимо ворот.
'21
Верратти в подкате заехал сопернику по ногам.
'19
Слишком сильный навес в штрафную Италии получился, мяч улетел за пределы поля.
'17
Берешиньски с левого фланга навесил в штрафную, Горальски головой сбросил мяч, и кто-то из защитников его выбил.
'15
Барелла в борьбе за мяч наступил Зелиньски на ногу.
'13
Флоренци в штрафной в касание пробил по отскочившему к нему мячу, но попал в защитника.
'12
Кьеза с правого фланга от лицевой навесил в штрафную — Щенсны выбил мяч кулаками.
'10
Серия скидок головой в исполнении гостей после розыгрыша углового и навеса была, но удара так и не последовало.
'9
Глик здорово сыграл в штрафной, в подкате вынеся мяч куда подальше, когда шла разрезающая передача на того же Инсинье!
'7
Инсинье получил мяч перед штрафной и пробил по дуге, но получилось немного выше цели.
'5
Берешиньски с правого фланга прострелил в штрафную, но мяч застрял в ногах защитников.
'3
Глик с острого угла неточно пробил головой после дальнего вброса мяча из-за боковой.
'2
Опасный момент сразу! Жоржиньо закрутил мяч с правой ноги из-за пределов штрафной, целясь в дальнюю девятку, но попал в перекладину!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучат национальные гимны.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Польша — Италия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.