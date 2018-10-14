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Манчини в деле: Польша играет с Италией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Польша — Италия

Сборная Польши в рамках Лиги наций принимает на своем поле команду Италии под руководством Роберто Манчини. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 3. 4-й тур  |   14 октября 21:45   |  2 тайм
Польша
0:0
Италия
Стадион «Шлёнск», Хожув | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Жоржиньо 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
15 (з)   Камил Глик
18 (з)   Бартош Берешиньски
5 (з)   Ян Беднарек
14 (з)   Аркадиуш Реца
20 (п)   Пётр Зелиньски
6 (п)   Яцек Горальски
8 (п)   Кароль Линетти 46'
13 (п)   Дамьян Шиманьский 46'
9 (н)   Роберт Левандовски
7 (н)   Аркадиуш Милик
22 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
15 (з)   Кристиано Бираги
6 (п)   Марко Верратти
8 (п)    Жоржиньо 31'
16 (п)   Алессандро Флоренци
23 (п)   Николо Барелла
10 (н)   Лоренцо Инсинье
20 (н)   Федерико Бернардески
14 (н)   Федерико Кьеза
Запасной состав
22 (в)   Лукаш Фабиански
12 (в)   Бартоломей Дронговский
2 (з)   Рафаль Петшак
3 (з)   Артур Енджейчик
19 (з)   Марчин Каминьски
4 (з)   Павел Ольковски
16 (п)   Якуб Блащиковски 46'
17 (п)   Дамиан Кондзёр
21 (п)   Рафал Кужава
10 (п)   Пшемыслав Франковски
11 (н)   Камил Гросицки 46'
23 (н)   Кшиштоф Пёнтек
12 (в)   Маттиа Перин
1 (в)   Сальваторе Сиригу
2 (з)   Кристиано Пиччини
4 (з)   Доменико Кришито
13 (з)   Франческо Ачерби
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
5 (п)   Джакомо Бонавентура
18 (п)   Роберто Гальярдини
17 (н)   Чиро Иммобиле
11 (н)   Доменико Берарди
21 (н)   Себастьян Джовинко
9 (н)   Кевин Ласанья
Самоечитаемое
Трансляция
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'53
Продолжают итальянцы разыгрывать угловые, но пока эта тактика не работает.
'52
Инсинье пробил по воротам с дальней дистанции — мяч попал в соперника и ушёл на угловой.
'50
Отличный дальний навес на правый фланг из центра поля получился, но принявший мяч Кьеза был в офсайде.
'48
Реца сильно вбросил мяч в штрафную из аута, и тот прилетел Доннарумме в руки.
'46
Блащиковски в игре.
'46
И Линетти заменён.
'46
Гросицки вместо Шиманьского.
'46
Двойная замена у Польши.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не добавил к первому тайму арбитр. Намного активнее соперника действуют итальянцы — у поляков ни одного удара в створ не было даже. Несколько раз близки к голу были гости, но удача пока не на их стороне.
'45
После розыгрыша углового Кьеза попал в офсайд.
'44
Инсинье выполнил отличную передачу пяткой в штрафной на Флоренци, который сильно пробил низом по центру — Щенсны в падении отбил мяч!
'42
Берешиньски рванул в штрафную и принял мяч после навеса справа, но оказался в офсайде.
'40
Прямо по центру ворот полетел мяч после удара Бернардески со средней дистанции, Щенсны легко справился.
'38
Бернардески навесил с углового в центр штрафной, никто из его партнёров зацепиться за мяч не сумел.
'37
Щенсны! Кьеллини нанёс удар головой после навеса справа, мяч неприятно отскочил от газона, но Войцех смог отбить его в красивом прыжке!
'36
Бернардески попал в положение «вне игры».
'34
Легко справляется защита Италии с угловым.
'34
Милик сильно пробил по воротам от линии штрафной, но попал в защитника. Рикошет, угловой.
'33
Кьеза на этот раз немного не попал по мячу после навеса в штрафную.
'31
Жоржиньо в подкате врезал Левандовски по ноге.
'29
Опасно! Кьеза после навеса с правого фланга здорово подставил ногу в штрафной, опередив защитника, но мяч попал в перекладину!
'27
Упал темп игры. Много мелких фолов в последние минуты.
'25
Доннарумма поймал мяч после дальнего навеса.
'23
Бернардески с мячом оказался в штрафной и сильно пробил в направлении правого угла, но послал мяч мимо ворот.
'21
Верратти в подкате заехал сопернику по ногам.
'19
Слишком сильный навес в штрафную Италии получился, мяч улетел за пределы поля.
'17
Берешиньски с левого фланга навесил в штрафную, Горальски головой сбросил мяч, и кто-то из защитников его выбил.
'15
Барелла в борьбе за мяч наступил Зелиньски на ногу.
'13
Флоренци в штрафной в касание пробил по отскочившему к нему мячу, но попал в защитника.
'12
Кьеза с правого фланга от лицевой навесил в штрафную — Щенсны выбил мяч кулаками.
'10
Серия скидок головой в исполнении гостей после розыгрыша углового и навеса была, но удара так и не последовало.
'9
Глик здорово сыграл в штрафной, в подкате вынеся мяч куда подальше, когда шла разрезающая передача на того же Инсинье!
'7
Инсинье получил мяч перед штрафной и пробил по дуге, но получилось немного выше цели.
'5
Берешиньски с правого фланга прострелил в штрафную, но мяч застрял в ногах защитников.
'3
Глик с острого угла неточно пробил головой после дальнего вброса мяча из-за боковой.
'2
Опасный момент сразу! Жоржиньо закрутил мяч с правой ноги из-за пределов штрафной, целясь в дальнюю девятку, но попал в перекладину!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучат национальные гимны.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Польша — Италия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.