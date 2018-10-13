Нидерланды

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Трансляция
С конца
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'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Здорово двигаются голландцы пока и хорошо атакуют, а вот у немцев игра не очень-то ладится. Посмотрим, как будет складываться второй тайм, а пока отдохнём.
'45
Депай опасно бил головой из центра штрафной после кросса справа — рядом со штангой!
'43
Кроос со стандарта навесил в штрафную, защита легко выбила мяч.
'42
Депай сорвал удар из штрафной — намного правее цели получилось.
'41
Депай в штрафной не сумел догнать мяч после отличной разрезающей передачи Дюмфриса — защитник его опередил.
'39
После сильного удара Мюллера со средней дистанции мяч пролетел чуть правее ворот.
'37
Вейналдум нанёс сильный удар по воротам почти от линии штрафной — рядом со штангой пролетел мяч!
'35
После навеса с углового Бабель нарушил правила в атаке.
'34
Опасно! Дюмфрис здорово прострелил вдоль ворот с правого фланга, и Бабель чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть передачу — Гинтер выбил мяч на угловой!
'32
Ут набрал скорость на левом фланге, но мчя у него выбили в итоге.
'30
'29
Дюмфрис с правого фланга прострелил вдоль ворот — гости выбили на угловой.
'28
Мюллер с левого фланга сместился в штрафную, но передача Вернера на него не прошла.
'26
Киммих головой выбил мяч после навеса того же Депая с углового.
'25
Депай на скорости ворвался в штрафную, однако защита не дала ему нанести удар.
'24
Ут отобрал мяч у де Лигта, на скорости ворвался в штрафную и нанёс удар в дальний угол, но де Лигт успел вернуться и заблокировать его!
'22
Де Лигт нанёс удар головой со средней дистанции после навеса со штрафного. Вышло слабовато, Нойер легко справился.
'20
Ут пробил головой под ближнюю штангу — Силлессен поймал мяч.
'19
Кроос навесил с углового к линии штрафной, Мюллер сильно пробил в касание в ближний угол — Силлессен в прыжке отразил удар!
'18
Снова Вернер с мячом оказался в штрафной — на этот раз защитник перевёл на угловой, выбив мяч в чистом подкате.
'16
Вернер получил мяч перед штрафной, прошёл к воротам и пробил — рядом со штангой!
'14
Бабель выполнял разрезающую передачу по центру, но в штрафную мяч не прошёл.
'12
Мюллер с правого фланга выполнял навес в штрафную — Блинд перехватил передачу, не дав ей дойти до Ута.
'10
Не прошла разрезающая передача Депая на Вейналдума, Хуммельс её прервал.
'8
Боатенг и Мюллер пытались сыграть в «стенку» перед штрафной, но мяч был перехвачен.
'6
Кроос выполнил навес с углового в центр штрафной — хозяева выбили мяч.
'4
Де Рон на правом фланге попал в офсайд.
'3
Опасно! Депай врывался в штрафную после разрезающей передачи Бергвейна, но Нойер вовремя вышел из ворот и забрал мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучат национальные гимны.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Нидерланды — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.