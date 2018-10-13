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Нидерланды Германия

Вспомнить позор ЧМ: Германия проигрывает Голландии. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Нидерланды — Германия

Сборная Нидерландов, чьи цвета защищает бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, принимает команду Германии в матче Лиги наций. На чемпионате мира — 2018 немцы сенсационно не вышли из группы, заняв последнее место, и теперь стараются реабилитироваться перед своими болельщиками. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 1. 3-й тур  |   13 октября 21:45   |  перерыв
Нидерланды
1:0
Германия
Стадион «Йохан Кройф Арена (Амстердам Арена)», Амстердам | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
ван Дейк 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Яспер Силлессен
5 (з)   Дейли Блинд
4 (з)   Вирджил ван 30'
2 (з)   Дензел Дюмфрис
3 (з)   Матейс де
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум
6 (п)   Мартен де
7 (п)   Френки де
11 (н)   Райан Бабель
10 (н)   Мемфис Депай
9 (н)   Стевен Бергвейн
1 (в)   Мануэль Нойер
17 (з)   Жером Боатенг
5 (з)   Матс Хуммельс
4 (з)   Маттиас Гинтер
18 (з)   Йозуа Киммих
8 (п)   Тони Кроос
3 (п)   Йонас Хектор
11 (п)   Эмре Джан
13 (н)   Томас Мюллер
23 (н)   Марк Ут
9 (н)   Тимо Вернер
Запасной состав
23 (в)   Марко Бизот
13 (в)   Йерун Зут
12 (з)   Ханс Хатебур
15 (з)   Натан Аке
14 (з)   Стефан де
16 (п)   Кевин Стротман
17 (п)   Донни ван
20 (п)   Квинси Промес
22 (п)   Арно Грёневельд
21 (п)   Тонни де
19 (н)   Люк де
22 (в)   Марк-Андре тер
12 (в)   Бернд Лено
14 (з)   Нико Шульц
15 (з)   Никлас Зюле
20 (з)   Жонатан Та
2 (з)   Тило Керер
19 (п)   Лерой Зане
7 (п)   Юлиан Дракслер
10 (п)   Юлиан Брандт
21 (п)   Себастьян Руди
6 (н)   Серж Гнабри
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'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Здорово двигаются голландцы пока и хорошо атакуют, а вот у немцев игра не очень-то ладится. Посмотрим, как будет складываться второй тайм, а пока отдохнём.
'45
Депай опасно бил головой из центра штрафной после кросса справа — рядом со штангой!
'43
Кроос со стандарта навесил в штрафную, защита легко выбила мяч.
'42
Депай сорвал удар из штрафной — намного правее цели получилось.
'41
Депай в штрафной не сумел догнать мяч после отличной разрезающей передачи Дюмфриса — защитник его опередил.
'39
После сильного удара Мюллера со средней дистанции мяч пролетел чуть правее ворот.
'37
Вейналдум нанёс сильный удар по воротам почти от линии штрафной — рядом со штангой пролетел мяч!
'35
После навеса с углового Бабель нарушил правила в атаке.
'34
Опасно! Дюмфрис здорово прострелил вдоль ворот с правого фланга, и Бабель чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть передачу — Гинтер выбил мяч на угловой!
'32
Ут набрал скорость на левом фланге, но мчя у него выбили в итоге.
'30
ГОЛ! Бабель после навеса Депая с углового пробил головой в перекладину, ван Дейк первым успел к отскочившему мячу и головой же отправил его в сетку мимо Нойера!
'29
Дюмфрис с правого фланга прострелил вдоль ворот — гости выбили на угловой.
'28
Мюллер с левого фланга сместился в штрафную, но передача Вернера на него не прошла.
'26
Киммих головой выбил мяч после навеса того же Депая с углового.
'25
Депай на скорости ворвался в штрафную, однако защита не дала ему нанести удар.
'24
Ут отобрал мяч у де Лигта, на скорости ворвался в штрафную и нанёс удар в дальний угол, но де Лигт успел вернуться и заблокировать его!
'22
Де Лигт нанёс удар головой со средней дистанции после навеса со штрафного. Вышло слабовато, Нойер легко справился.
'20
Ут пробил головой под ближнюю штангу — Силлессен поймал мяч.
'19
Кроос навесил с углового к линии штрафной, Мюллер сильно пробил в касание в ближний угол — Силлессен в прыжке отразил удар!
'18
Снова Вернер с мячом оказался в штрафной — на этот раз защитник перевёл на угловой, выбив мяч в чистом подкате.
'16
Вернер получил мяч перед штрафной, прошёл к воротам и пробил — рядом со штангой!
'14
Бабель выполнял разрезающую передачу по центру, но в штрафную мяч не прошёл.
'12
Мюллер с правого фланга выполнял навес в штрафную — Блинд перехватил передачу, не дав ей дойти до Ута.
'10
Не прошла разрезающая передача Депая на Вейналдума, Хуммельс её прервал.
'8
Боатенг и Мюллер пытались сыграть в «стенку» перед штрафной, но мяч был перехвачен.
'6
Кроос выполнил навес с углового в центр штрафной — хозяева выбили мяч.
'4
Де Рон на правом фланге попал в офсайд.
'3
Опасно! Депай врывался в штрафную после разрезающей передачи Бергвейна, но Нойер вовремя вышел из ворот и забрал мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучат национальные гимны.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Нидерланды — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.