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Вспомнить ЧМ: Англия мстит Хорватии. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Хорватия — Англия

Сборная Хорватии встречается с командой Англии в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига A. Группа 4. 3-й тур  |   12 октября 21:45   |  2 тайм
Хорватия
0:0
Англия
Стадион «Руевица», Риека | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Ковачич 25'
Ловрен 45'
Хендерсон 6'
Стоунс 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Доминик Ливакович
6 (з)   Деян Ловрен 45'
16 (з)   Тин Едвай
21 (з)   Домагой Вида
22 (з)   Йосип Пиварич
4 (п)   Иван Перишич
7 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Матео Ковачич 25'
10 (п)   Лука Модрич
9 (н)   Андрей Крамарич
18 (н)   Анте Ребич
1 (в)   Джордан Пикфорд
2 (з)   Кайл Уолкер
3 (з)   Бенджамин Чилвел
5 (з)   Джон Стоунс 52'
6 (з)   Гарри Магуайр
4 (п)   Эрик Дайер
7 (п)   Росс Баркли
8 (п)   Джордан Хендерсон 6'
9 (н)   Гарри Кейн
10 (н)   Рахим Стерлинг
11 (н)   Маркус Рашфорд
Запасной состав
12 (в)   Симон Слуга
2 (з)   Карло Бартолец
3 (з)   Антонио Милич
5 (з)   Матей Митрович
11 (п)   Марко Рог
14 (п)   Филип Брадарич
15 (п)   Марио Пашалич
19 (п)   Милан Бадель
13 (н)   Марко Ливайя
17 (н)   Иван Сантини
20 (н)   Марко Пьяца
13 (в)   Джек Батлэнд
21 (в)   Маркус Беттинелли
12 (з)   Киран Триппьер
14 (з)   Трент Александер-Арнольд
15 (з)   Льюис Данк
16 (з)   Джозеф Гомес
17 (п)   Гарри Уинкс
18 (п)   Натаниэл Чалоба
19 (п)   Мэйсон Маунт
20 (п)   Джеймс Мэддисон
22 (н)   Джейдон Санчо
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'57
Еще один момент у Англии! Рашфорд после стеночки со Стерлингом вышел один на один по центру, но пробил затем с выгодной позиции прямо во вратаря!
'55
Момент у Англии! Прошла передача с правого фланга атаки в штрафную сборной Хорватии на Рашфорда, но тот с выгодной позиции пробил слишком слабо и в руки голкиперу.
'54
Лука Модрич исполнил подачу с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где уверенно на перехвате сыграл вернувшийся в оборону Кейн.
'52
Стоунз получил желтую карточку за грубое нарушение правил.
'50
Момент у Хорватии. Крамарич отпасовал у чужой штрафной на Перишича, а тот мощно пробил, но выручил свою команду Пикфорд.
'48
Кайл Уокер подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в центр, но грамотно сыграл на перехвате в этом моменте соперник.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Стали мы свидетелями довольно осторожной игры со стороны обеих команд в первой половине встречи. Текущий счет на табло выглядит пока справедливым.
'45
Ловрен получил желтую карточку за грубый фол против Стерлинга в районе центра поля.
'44
Штанга! Хендерсон навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где с линии вратарской пробил головой Дайер, но отправил мяч в дальнюю штангу чужих ворот!
'42
Рашфорд попытался продвинуться вперед по правому флангу атаки, но грамотно поставил против него корпус Перишич, вынудив соперника сфолить.
'40
Кайл Уокер перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной против Луки Модрича. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'38
Момент у Хорватии! После прострела с левого фланга атаки в центр чужой штрафной в касание пробил Крамарич, но выручил свою команду Пикфорд.
'37
Перишич продвинулся вперед по левому флангу атаки, исполнил обостряющую передачу в центр чужой штрафной, где против Ребича на опережение сыграл соперник.
'35
Анте Ребич получил передачу на правом фланге атаки, исполнил подачу в центр, но там первым на мяче был один из соперников.
'33
Статистика ударов в створ ворот к этой минуте удручающая. 0:0.
'31
Хендерсон исполнил бесхитростную подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'29
Прошел пас на Кайла Уокера на правый край чужой штрафной, откуда правый защитник прострелил во вратарскую, где первым на мяче был Ливакович.
'27
Длинная передача была исполнена в штрафную сборной Хорватии, но там уверенно на выходе сыграл Ливакович.
'25
Ковачич получил желтую карточку за грубый фол против устремившегося в прорыв от центра поля Рашфорда.
'24
Спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'22
Рашфорд забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной.
'20
Перишич получил передачу на линии чужой штрафной, в касание нанес удар, но на пути у мяча оказался Эрик Дайер.
'18
Анте Ребич убежал в скоростной прорыв по правому флангу атаки, прострелил низом в центр, но там первым на мяче был соперник.
'16
Иван Перишич забрался во вне игры на левом краю чужой штрафной во время развития быстрой атаки Хорватии.
'14
Кейн продвинулся вперед от центра поля, но был остановлен при помощи откровенного фола. А вот стандартное положение англичане разыграли неудачно.
'12
Чилуэлл подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил прострел во вратарскую, где против Стерлинга здорово на опережение сыграл Пиварич.
'10
Ракитич исполнил длинную диагональную передачу на правый фланг атаки, где против Модрича на опережение сыграл Чилуэлл.
'8
Длинный перевод был исполнен на правый фланг атаки сборной Англии, где Кайл Уокер не сумел мяч нормально обработать, выпустив его в аут.
'6
Иван Ракитич попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Хендерсона.
'5
Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'3
Хендерсон попытался исполнить обостряющую передачу в чужую штрафную на Стерлинга, но того сумел опередить Пиварич.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Хорватия — Англия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.