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Трансляция
С конца
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'53
Мёнье нашёл пасом Мертенса на левом фланге, бельгиец вошёл в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Родригес блокировал этот удар.
'52
Джака в атаке фолит против Компани. Не согласен швейцарец с решением судьи, но не стал спорить слишком сильно.
'51
Неудачным получился низкий навес Витселя со стандарта.
'50
Большими силами атакуют бельгийцы, Ланг свалил Мертенса на левом фланге. Опасный штрафной.
'48
Мёнье выполнил навес на угол штрафной, мяч не нашёл партнёров. Зоммер забрал его в руки.
'46
Замен в перерыве не было. Начался второй тайм.
'45+1
На очень невысоких скоростях прошёл первый тайм. Бельгийцы в целом были немного активнее, но действительно опасных моментов в матче не было. Пока что отдохнём и будет надеяться, что второй тайм пройдёт веселее.
'45+1
Ничего не стал добавлять главный судья. Перерыв.
'45
Четыре в четыре вышли в атаку бельгийцы! Мертенс обыгрался с Азаром, вошёл в глубь штрафной и пробил — точно в руки вратаря.
'44
В медленном темпе вели атаку бельгийцы и на подступах к штрафной потеряли мяч. Теперь так же неспешно идёт вперёд и сборная Швейцарии.
'41
Устремилась в атаку бельгийская сборная. Карраско попытался пробить с дальней дистанции — безуспешно.
'39
Лукаку получил мяч в штрафной и попытался пробить внешней стороной стопы левой ноги. Получилось не очень — мяч прошёл значительно выше ворот.
'37
Азар получил мяч на левой линии штрафной — Джака не дал ему времени и тут же отобрал мяч.
'36
Намного выше ворот пробил Шакири со стандарта.
'35
Цубер неожиданно получил передачу в нескольких метрах от штрафной, Мёнье прихватил его. Опасный штрафной.
'33
В стенку с Тилемансом обыгрался Лукаку, получил мяч недалеко от линии штрафной и плотно пробил. Мяч задел ногу защитника, но почти не изменил траекторию полёта — Зоммер парировал удар.
'31
Лукаку в центре поля неудачно отмахнулся от Шёра в верховой борьбе. Не стал выносить предупреждение главный арбитр.
'28
Шакири с передачи Шёра опасно подошёл к штрафной и попытался пробить — Алдервейрелд блокировал его удар.
'27
Мертенс отобрал у Джаки мяч внутри вратарской, но не смог его обработать и упустил за лицевую линию.
'25
Возрастает давление сборной Бельгии. Сначала Карраско выполнил неудачный прострел, потом и сам пробил с линии штрафной. Зоммер справился с этим плотнымм ударом.
'22
Первый угловой заработала сборная Бельгии. Последовал низкий пас на линию штрафной. Витсель мощно пробил по мячу, удар был заблокирован.
'20
Острый ответ Бельгии! Небольшая неразбериха случилась перед штрафной, мяч отскочил немного правее Тилемансу, который опасно пробил рядом со штангой!
'19
Родригес дошёл до чужой штрафной и выполнил навесную передачу — Сеферович проиграл верховую борьбу Компани.
'17
Мяч переместился на половину поля сборной Бельгии, хотя и нельзя сказать, что сильное давление оказывают швейцарцы.
'15
Фройлер слишком отчаянно боролся за мяч в чужой штрафной и сфолил на Витселе, который отлично поставил корпус.
'13
Шакири закрутил угловой в сторону ворот, отлично сыграла бельгийская оборона.
'12
В ответной атаке швейцарцев Цубер дошёл до лицевой линии, где и потерял мяч.
'10
Мёнье с правого фланга выполнил навесную передачу на Карраско, который головой пробил рядом со штангой.
'8
В совсем невысоком темпе проходит игра — поочерёдно владеют мячом команды, до опасных моментов не доходит.
'6
Бельгийцы пытаются растягивать оборону соперника фланговыми передачами. Но очередная передача Лукаку на левый фланг не нашла своего адресата.
'4
Теперь хороший момент упустили бельгийцы — Тилеманс нанёс опасный удар, мяч прошёлся рядом со штангой.
'2
Шакири с линии штрафной наносит первый удар по воротам — не опасно.
'1
Звучит стартовый свисток, швейцарцы начинают игру с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Бельгия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.