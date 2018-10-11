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Россия сражается со шведами в Лиге наций. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Россия — Швеция

Сборная России по футболу в Калининграде принимает команду Швеции в матче Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига B. Группа 2. 3-й тур  |   11 октября 22:45   |  1 тайм
Россия
0:0
Швеция
Стадион «Калининград», Калининград | Главный судья: Лука Банти (Ливорно, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
2 (з)   Марио Фернандес
3 (з)   Роман Нойштедтер
4 (з)   Константин Рауш
14 (з)   Георгий Джикия
6 (п)   Денис Черышев
8 (п)   Юрий Газинский
11 (п)   Роман Зобнин
17 (п)   Александр Головин
20 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Робин Ольсен
2 (з)   Микаэль Лустиг
3 (з)   Виктор Линделёф
4 (з)   Андреас Гранквист
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
7 (п)   Себастьян Ларссон
10 (п)   Эмиль Форсберг
13 (п)   Густав Свенссон
17 (п)   Виктор Классон
9 (н)   Маркус Берг
22 (н)   Исаак Телин
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв
16 (в)   Антон Шунин
5 (з)   Андрей Семёнов
10 (з)   Эльмир Набиуллин
13 (з)   Фёдор Кудряшов
19 (з)   Егор Сорокин
21 (з)   Руслан Камболов
7 (п)   Далер Кузяев
15 (п)   Алексей Миранчук
18 (п)   Игорь Смольников
9 (н)   Антон Заболотный
23 (н)   Дмитрий Полоз
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
5 (з)   Мартин Ольссон
16 (з)   Эмиль Крафт
18 (з)   Сотирис Папаяннопулос
14 (п)   Кристофер Ольссон
15 (п)   Оскар Хильемарк
19 (п)   Маркус Рохден
21 (п)   Джимми Дурмаз
8 (н)   Себастьян Андерссон
11 (н)   Йон Гвидетти
20 (н)   Микаэль Исхак
Самоечитаемое
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'13

Ионов ворвался в штрафную и попытался прострелить во вратарскую. Гранквист на опыте передачу прервал.

'12

Фернандес, прорываясь по флангу, искал адресата для передачи. В итоге обыгрался с Головиным, но навес Александра в штрафную был заблокирован.

'11

Нойштедтер выполнил заброс из глубины поля в сторону Ионова. Очень неточно. Алексей к тому же еще и в офсайде находился.

'10

Дзюба грамотно подставился под Гранквиста, заставив шведского защитника нарушить правила.

'8

Активно прессингуют защиту сборной России шведы.

'6

Опасно! Газинский сыграл очень неудачно, сделав плохую передачу в сторону Гилерме. Ларссон сразу же сыграл на опережение и выходил один на один с вратарем. Гилерме успел в подкате мяч выбить подальше.

'5

Гранквист выпрыгнул выше всех, но пробил мимо ворот.

'5

Форсберг пробил с острого угла: в подкате внимательно сыграл Фернандес и перевел мяч на угловой.

'4

Теперь Дзюба нарушил правила, толкнув Гранквиста в спину.

'3

Нойштедтер сорвал контратаку сборной Швеции, сфолив в центре поля. Банти предупредил Романа, что в следующий раз накажет его желтой карточкой.

'2

Вновь Черышев не лучшим образом действует. Головин подхватил мяч после скидки от Дзюбы, отдал на Дениса, но тот слишком легко упустил мяч.

'1

Дзюба подхватил мяч в центре поля и сразу же перевел игру на левый фланг. Черышев с передачей не справился.

'1

Звучит стартовый свисток. Матч начался, поехали!

22:45

Звучат национальные гимны Швеции и России.

22:42

Выходят на поле футболисты.

22:41

Совсем скоро команды появятся на поле стадиона в Калининграде.

22:40

Обслуживает сегодняшнюю встречу итальянская бригада арбитров во главе с рефери Лукой Банти.

22:31

Напомним, что в группе 2 Лиги Б помимо сборной России и Швеции также выступает и команда Турции. На старте турнира подопечные одержали победу со счетом 2:1, а вот шведы потерпели поражение в матче с турками — 2:3.

22:30

Немного некомфортно будет наблюдать за матчем сборной России в связи с последними событиями. Но о них в этой онлайн-трансляции мы не будем говорить ни слова. Здесь и сейчас только футбол. И ничего кроме.

22:26

Сборная Швеции:

Вратарь: Робин Ольсен; Микаэль Лустиг, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинсон, Себастьян Ларссон, Эмиль Форсберг, Густав Свенссон, Виктор Классон, Маркус Берг, Исаак Телин.

22:25

Представляем стартовые составы команд. Начнем, конечно же, со сборной России:

Вратарь: Маринато Гилерме; Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Георгий Джикия, Денис Черышев, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

22:20

Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

22:15

Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций между сборными России и Швеции.