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Трансляция
С конца
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'56
Очень уверенно контролируют сейчас мяч португальцы. Полностью доминируют на футбольном поле гости в эти минуты матча.
'54
Глик исполнил длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, где против Енджейчика на опережение сыграл соперник.
'52
'51
Петр Зелиньски вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч далеко от цели.
'49
Прошла передача со стандартного положения в штрафную сборной Польши на Пепе, но португальский защитник забрался во вне игры.
'48
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно быстро повели в счете поляки после удачно разыгранного углового, но затем уже всецело доминировали на футбольном поле португальцы, реализовав свое преимущество двумя голами.
'43
'42
Подача с правого фланга атаки сборной Португалии была исполнена в чужую штрафную, где во вне игры забрался Андре Силва.
'40
Бернарду Силва здорово пяткой отпасовал вперед по правому флангу атаки на Пицци, а тот прострелил в центр на соперника.
'38
Андре Силва получил желтую карточку за грубую игру высоко поднятой ногой против соперника в центре поля.
'36
Момент у Португалии. Прошла передача на Пицци с фланга, а тот тут же в касание нанес удар, но выручил свою команду Фабиански.
'34
Андре Силва сбросил мяч под удар Пицци в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание низом пробил, но прямо в руки голкиперу.
'32
'31
Бернарду Силва взял игру на себя на правом фланге атаки, смело взял игру на себя, но в итоге сам же выпустил мяч за боковую линию поля.
'29
Два подряд угловых заработали и разыграли португальцы, но в итоге затяжное наступление закончилось фолом в атаке со стороны Андре Силвы.
'28
Рафаэль Силва вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил по воротам, но рикошетом от Беднарека мяч ушел на угловой.
'26
Очень уверенно контролируют сейчас мяч португальцы. Вынуждены в основном обороняться поляки в эти минуты матча.
'24
Рафаэль Силва забрался во вне игры у чужой штрафной после классной разрезной передачи низом от Бернарду Силвы.
'22
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в чужую штрафную, но никто из партнеров не успел на этот пас.
'20
Андре Силва получил передачу на правом краю чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'18
'17
Берешинский подключился к атаке своей команды по правому флангу, заработав угловой при попытке навесить в центр.
'14
Петр Зелиньски не по правилам сыграл против соперника поблизости от центра поля. Арбитр обошелсся пока без желтой карточки.
'12
После длинной передачи из глубины поля в офсайд у чужой штрафной забрался Роберт Левандовски.
'10
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты сборной Польши. Пытаются хозяева полностью контролировать ход событий.
'8
После подачи с левого фланга атаки Португалии в штрафную Польши нанес удар в касание слета Андре Силва, но отправил мяч выше створа ворот.
'6
Зелиньски исполнил подачу со штрафного с правого фланга атаки точно на Глика, но от того мяч просто ушел за лицевую линию поля.
'5
Марио Руи с нарушением правил остановил Берешинского при прорыве того вперед по правому флангу атаки.
'3
Больше контролируют мяч поляки на стартовых минутах нашего матча, но пока была исполнена лишь неопасная подача с фланга в руки Патрисиу.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Польша — Португалия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.