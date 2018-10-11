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Португалия без Роналду отыгралась у Польши. LIVE

Онлайн-трансляция матча Польша — Португалия

Сборная Польши по футболу играет с командой Португалии в матче Лиги наций УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 3. 3-й тур  |   11 октября 21:45   |  2 тайм
Польша
1:3
Португалия
Стадион «Шлёнск», Хожув | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Пёнтек 19'
Клих 48'
Силва 32'
Силва 37'
Глик 43' (авт)
Силва 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Лукаш Фабиански
3 (з)   Артур Енджейчик
15 (з)   Камил Глик 43'
18 (з)   Бартош Берешиньски 46'
5 (з)   Ян Беднарек
14 (п)   Матеуш Клих 48'
10 (п)   Гжегож Крыховяк
20 (п)   Пётр Зелиньски
21 (п)   Рафал Кужава
9 (н)   Роберт Левандовски
23 (н)   Кшиштоф Пёнтек 19'
1 (в)   Руй Патрисиу
3 (з)    Пепе
19 (з)   Мариу Руй
2 (з)   Жоау Канселу
6 (з)   Рубен Диаш
20 (п)    Пицци
14 (п)   Вилльям Карвалью
17 (п)   Рафаэл Силва
18 (п)   Рубен Невеш
10 (п)   Бернарду Силва 52'
11 (н)   Андре Силва 32' 37'
Запасной состав
12 (в)   Бартоломей Дронговский
1 (в)   Войцех Щенсны
4 (з)   Томаш Кендзёра 46'
19 (з)   Марчин Каминьски
2 (з)   Рафаль Петшак
6 (п)   Яцек Горальски
13 (п)   Дамьян Шиманьский
8 (п)   Кароль Линетти
17 (п)   Дамиан Кондзёр
16 (п)   Якуб Блащиковски
7 (н)   Аркадиуш Милик
11 (н)   Камил Гросицки
12 (в)   Клаудиу Рамуш
22 (в)    Бету
4 (з)   Луиш Нету
5 (з)   Кевин Родригеш
21 (з)    Седрик
15 (п)   Сержиу Оливейра 43'
16 (п)   Бруну Фернандеш
13 (п)   Перейра Данилу
8 (п)   Ренату Саншеш
23 (н)   Элдер Кошта
9 (н)   Антонио Эдер
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Трансляция
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'56
Очень уверенно контролируют сейчас мяч португальцы. Полностью доминируют на футбольном поле гости в эти минуты матча.
'54
Глик исполнил длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, где против Енджейчика на опережение сыграл соперник.
'52
Гол! 1:3! Бернарду Силва здорово сместился с правого фланга аатки в центр у чужой штрафной, после чего прицельным ударом отправил мяч в угол ворот Фабианьски.
'51
Петр Зелиньски вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч далеко от цели.
'49
Прошла передача со стандартного положения в штрафную сборной Польши на Пепе, но португальский защитник забрался во вне игры.
'48
Карвалью прокинул себе мяч на ход поблизости от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Клиха.
'46
Вышел на поле Кендзера.
'46
Замена у Польши. Ушел с поля Берешиньски.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно быстро повели в счете поляки после удачно разыгранного углового, но затем уже всецело доминировали на футбольном поле португальцы, реализовав свое преимущество двумя голами.
'43
Гол! 1:2! Рубен Невеш исполнил длинную передачу к чужой штрафной за спины защитникам, где Рафаэль Силва выбежал один на один, ушел от вратаря, а Глик при попытке ему помешать отправил мяч в свои ворота.
'42
Подача с правого фланга атаки сборной Португалии была исполнена в чужую штрафную, где во вне игры забрался Андре Силва.
'40
Бернарду Силва здорово пяткой отпасовал вперед по правому флангу атаки на Пицци, а тот прострелил в центр на соперника.
'38
Андре Силва получил желтую карточку за грубую игру высоко поднятой ногой против соперника в центре поля.
'36
Момент у Португалии. Прошла передача на Пицци с фланга, а тот тут же в касание нанес удар, но выручил свою команду Фабиански.
'34
Андре Силва сбросил мяч под удар Пицци в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание низом пробил, но прямо в руки голкиперу.
'32
Гол! 1:1! Пицци получил передачу от Канселу на правом краю чужой штрафной, после чего прострелил во вратарскую, где Андре Силва ударом в касание с нескольких метров отправил мяч точно в цель.
'31
Бернарду Силва взял игру на себя на правом фланге атаки, смело взял игру на себя, но в итоге сам же выпустил мяч за боковую линию поля.
'29
Два подряд угловых заработали и разыграли португальцы, но в итоге затяжное наступление закончилось фолом в атаке со стороны Андре Силвы.
'28
Рафаэль Силва вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил по воротам, но рикошетом от Беднарека мяч ушел на угловой.
'26
Очень уверенно контролируют сейчас мяч португальцы. Вынуждены в основном обороняться поляки в эти минуты матча.
'24
Рафаэль Силва забрался во вне игры у чужой штрафной после классной разрезной передачи низом от Бернарду Силвы.
'22
Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в чужую штрафную, но никто из партнеров не успел на этот пас.
'20
Андре Силва получил передачу на правом краю чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'18
Гол! 1:0! Кужава исполнил классную подачу с углового с правого фланга на дальнюю штангу, где Патрисиу до мяча не добрался и Пёнтек ударом головой распечатал чужие ворота.
'17
Берешинский подключился к атаке своей команды по правому флангу, заработав угловой при попытке навесить в центр.
'14
Петр Зелиньски не по правилам сыграл против соперника поблизости от центра поля. Арбитр обошелсся пока без желтой карточки.
'12
После длинной передачи из глубины поля в офсайд у чужой штрафной забрался Роберт Левандовски.
'10
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты сборной Польши. Пытаются хозяева полностью контролировать ход событий.
'8
После подачи с левого фланга атаки Португалии в штрафную Польши нанес удар в касание слета Андре Силва, но отправил мяч выше створа ворот.
'6
Зелиньски исполнил подачу со штрафного с правого фланга атаки точно на Глика, но от того мяч просто ушел за лицевую линию поля.
'5
Марио Руи с нарушением правил остановил Берешинского при прорыве того вперед по правому флангу атаки.
'3
Больше контролируют мяч поляки на стартовых минутах нашего матча, но пока была исполнена лишь неопасная подача с фланга в руки Патрисиу.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Польша — Португалия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.