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Рамос против Модрича: Испания — Хорватия. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Испания — Хорватия

Сборная Испании по футболу принимает национальную команду Хорватии в матче второго тура Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига A. Группа 4. 2-й тур  |   11 сентября 21:45   |  1 тайм
Испания
0:0
Хорватия
Стадион «Мануэль Мартинес Валеро», Эльче | Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Сантини 12'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
15 (з)   Серхио Рамос
4 (з)   Хосе Игнасио
2 (з)   Даниэль 
18 (з)   Хосе Луис
5 (п)   Серхио Бускетс
22 (п)    Иско
8 (п)    Сауль
20 (п)   Марко Асенсио
21 (п)   Даниель Себальос
9 (н)    Родриго
12 (в)   Ловре Калинич
21 (з)   Домагой Вида
22 (з)   Йосип Пиварич
2 (з)   Шиме Врсалько
5 (з)   Матей Митрович
10 (п)   Лука Модрич
7 (п)   Иван Ракитич
4 (п)   Иван Перишич
11 (п)   Марсело Брозович
8 (п)   Матео Ковачич
17 (н)   Иван Сантини 12'
Запасной состав
23 (в)   Пау Лопес
13 (в)   Кепа Аррисабалага
12 (з)   Маркос Алонсо
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Рауль Альбиоль
6 (з)   Иньиго Мартинес
10 (п)   Тьяго Алькантара
19 (п)   Серхи Роберто
16 (п)   Родриго Эрнандес
7 (н)   Альваро Мората
11 (н)    Сусо
17 (н)   Яго Аспас
23 (в)   Карло Летица
1 (в)   Доминик Ливакович
3 (з)   Борна Баришич
16 (з)   Тин Едвай
6 (з)   Антонио Милич
14 (п)   Филип Брадарич
15 (п)   Марио Пашалич
18 (п)   Марко Рог
19 (п)   Милан Бадель
13 (н)   Марко Ливайя
20 (н)   Марко Пьяца
9 (н)   Дуйе Чоп
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'14
Сантини! Опередил он защитника и де Хеа в штрафной и от угла вратарской пробил в касание, но мяч пролетел рядом со штангой!
'12
Сантини получил «горчичник» за фол в центре поля.
'11
Рамос выполнил сильную разрезающую передачу к штрафной между защитниками, но Карвахаль не успел к мячу немного.
'9
Легко справились хорваты с навесом Иско.
'8
Карвахаль пытался пробить в левый угол из штрафной, но попал в защитника. Угловой будет.
'6
Ракитич сильно пробил со средней дистанции — рядом с правой штангой пролетел мяч!
'4
Ответный выпад финалистов ЧМ-2018 завершился нарушением правил со стороны Ковачича.
'3
Не прошла атака по центру поля у испанцев.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Испания — Хорватия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.