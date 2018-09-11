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Трансляция
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'14
Сантини! Опередил он защитника и де Хеа в штрафной и от угла вратарской пробил в касание, но мяч пролетел рядом со штангой!
'12
'11
Рамос выполнил сильную разрезающую передачу к штрафной между защитниками, но Карвахаль не успел к мячу немного.
'9
Легко справились хорваты с навесом Иско.
'8
Карвахаль пытался пробить в левый угол из штрафной, но попал в защитника. Угловой будет.
'6
Ракитич сильно пробил со средней дистанции — рядом с правой штангой пролетел мяч!
'4
Ответный выпад финалистов ЧМ-2018 завершился нарушением правил со стороны Ковачича.
'3
Не прошла атака по центру поля у испанцев.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Испания — Хорватия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.