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Трансляция
С конца
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'90+5
Всё, звучит финальный свисток. Казалось, контролируют этот матч шведы. Ещё за три минуты до конца основного времени хозяева вели в счёте, но туркам удалось всё перевернуть за считанные минуты. Супер-волевую победу одержала Турция и догнала Россию в турнирной таблице — правда, сыграв два матча, в то время как у нашей сборной он пока один. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+4
Удар Тосуна со средней дистанции приходится в защитника.
'90+2
'90+1
Гости на эмоциях продолжают атаковать, но суетятся и теряют мяч.
'90
Три минуты добавлено, как и в первом тайме.
'88
'86
'86
'84
Гюрлер нанёс удар от линии штрафной — слабовато получилось, Ольсен легко поймал мяч.
'82
Снова вовремя выходит Болат, теперь к линии штрафной, и опережает Телина, выбивая мяч.
'80
Болат выскочил далеко за пределы штрафной и выбил мяч куда подальше.
'78
'78
'77
Тосун снова в офсайде.
'77
'77
'76
После сильного удара Берга от угла штрафной мяч полетел левее штанги.
'74
Чалханоглу ударом со штрафного попал в «стенку».
'72
Лустиг в прыжке пробил головой после навеса с углового — Болат сумел накрыть мяч!
'71
'71
'70
Классон прострелил в штрафную с левого фланга — Айхан перевёл мяч на угловой.
'69
Ольсен! Тосун очень опасно пробил головой в левый угол после навеса Байрама с левого фланга, но голкипер в фантастическом прыжке справился с этим ударом и перевёл мяч на угловой!
'68
Акбаба попал в положение «вне игры».
'66
Чалханоглу, напротив, пробил сильно, но направил мяч правее ворот.
'64
Озьякуп попытался пробить из-за пределов штрафной, но получилось так слабо, что мяч просто прикатился к Ольсену.
'62
'62
'61
Классон попал в офсайд.
'59
Болат поймал мяч в руки после несильного удара Берга из штрафной.
'58
Озьякуп попал в офсайд.
'56
'56
'54
Угловой у Турции не получился.
'53
Тосун получил мяч на левом углу вратарской, голкипер не успевал сместиться, но защитник не дал пробить.
'51
'49
'48
Челик пострадал — Телин врезался в него в прыжке.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+4
Перерыв. Турция начала матч активнее, но почти вся эта активность разбивалась об офсайды. К середине тайма шведы перехватили инициативу, долго давили и в итоге сумели один раз поразить ворота соперника. Посмотрим, что нас ждёт во втором тайме.
'45+3
Телин в чужой штрафной чуть не врезался в пошедшего в подкат Айхана, но избежал столкновения. Пробить по воротам, впрочем, тоже не удалось.
'45+2
Дурмаз получил мяч в штрафной, обработал его и пробил немного левее штанги!
'45
Три минуты добавлено. Ожидаемо с учётом паузы, связанной с повреждением у голкипера сборной Турции.
'43
Берг! Получил Маркус мяч у линии штрафной, продвинулся вперёд и сильно пробил — чуть выше ворот!
'41
Небольшая суматоха в штрафной Швеции после навеса с углового возникла, но в итоге Ольсен сумел накрыть мяч.
'39
Болат легко взял мяч в руки после подачи с угла поля.
'38
Угловой заработали шведы. Аугустинсон готовится подавать.
'37
Ларссон выполнил навес к воротам, но Берг проиграл верховую борьбу в штрафной.
'36
Байрам на фланге прихватил соперника за футболку. Штрафной назначен.
'34
'31
Может продолжить игру Болат. Матч возобновлён.
'30
Повреждение получил голкипер в этом эпизоде. Оказывают ему помощь.
'29
Опасно! Берг получил мяч на свободном пространстве, ворвался в штрафную и столкнулся с вышедшим навстречу Болатом. Мяч отскочил к центру поля, Классон попытался добить с ходу, но в ворота совсем не попал.
'28
Тосун получил мяч на фланге и выполнил навес в штрафную, но, опять-таки, был в офсайде.
'26
Пытались шведы провести быструю атаку по центру, но потеряли мяч.
'24
Чалханоглу рано рванул вперёд. Очередной офсайд.
'22
Аугустинсон отобрал у соперника мяч на фланге, не дав пройти к штрафной.
'20
Ундер в штрафной дошёл до лицевой линии, развернулся, обыграл защитника и пробил — над перекладиной!
'18
Хотя матч проходит в Швеции, атаки Турции болельщики встречают более громко.
'16
Разыграли угловой гости, ничего опасного создать не удалось.
'14
Ольсен легко справился с сильным ударом Озьякупа низом из-за пределов штрафной.
'12
Янссон пробил головой из центра штрафной после навеса с углового, но мяч полетел совсем неточно.
'10
А вот офсайд у Швеции для разнообразия. Телин оказался в положении «вне игры».
'8
В очередной раз атака турецких гостей заканчивается офсайдом.
'6
Разыграли угловой турки, и после передачи в штрафную Тосун снова в офсайде оказался.
'5
Байрам прошёл по левому флангу к штрафной, прострелил к воротам и заработал угловой.
'3
Тосун попал в офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Швеция — Турция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.