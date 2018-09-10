'90+5

Всё, звучит финальный свисток. Казалось, контролируют этот матч шведы. Ещё за три минуты до конца основного времени хозяева вели в счёте, но туркам удалось всё перевернуть за считанные минуты. Супер-волевую победу одержала Турция и догнала Россию в турнирной таблице — правда, сыграв два матча, в то время как у нашей сборной он пока один. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!