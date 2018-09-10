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Швеция Турция

Уязвленные Россией: Турция переломила Швецию

Турция одержала волевую победу над Швецией в Лиге наций

Сборная Турции одержала волевую победу над Швецией в матче 2-го тура Лиги наций. В предыдущей встрече турки потерпели поражение от сборной России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига B. Группа 2. 2-й тур  |   10 сентября 21:45   |  закончен
Швеция
2:3
Турция
Стадион «Френдс-Арена», Стокгольм | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Телин 35'
Классон 49'
Чалханоглу 51'
Акбаба 88'
Акбаба 90+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Робин Ольсен
2 (з)   Микаэль Лустиг 78'
18 (з)   Понтус Янссон
3 (з)   Виктор Линделёф
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
8 (п)   Олбин Экдаль 56'
21 (п)   Джимми Дурмаз 71'
10 (п)   Виктор Классон 49'
7 (п)   Сэм Ларссон
9 (н)   Маркус Берг
22 (н)   Исаак Телин 35'
1 (в)   Синан Болат
22 (з)   Кан Айхан
13 (з)   Зеки Челик
6 (з)   Чаглар Сёюнджю
15 (п)   Мехмет Топал 62'
8 (п)   Огузхан Озьякуп
5 (п)   Окай Йокушлу
10 (п)   Хакан Чалханоглу 86' 51'
17 (п)   Дженгиз Ундер 77'
9 (н)   Дженк Тосун
4 (н)   Омер Байрам
Запасной состав
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
16 (з)   Эмиль Крафт 78'
4 (з)   Филип Хеландер
5 (з)   Никлас Хульт
15 (п)   Оскар Хильемарк 56'
19 (п)   Маркус Рохден 71'
20 (п)   Кен Сема
13 (п)   Густав Свенссон
17 (п)   Себастьян Ларссон
14 (н)   Робин Куайсон
11 (н)   Йон Гвидетти
23 (в)   Гёкхан Аккан
12 (в)   Серкан Кырынтылы
21 (з)   Эртугрул Эрсой
3 (з)   Хассан Али
2 (з)   Шенер Озбайраклы
20 (п)   Эмре Акбаба 62' 88' 90'
7 (п)   Сердар Гюрлер 77'
19 (п)   Юнус Малли 86'
18 (п)   Таркан Сербест
11 (п)   Юсуф Язиджи
14 (п)   Махмут Текдемир
16 (н)   Энес Унал
Удары
50%
По воротам: 11
В створ: 5
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 13
Удары
50%
По воротам: 8
В створ: 5
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 8
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+5
Всё, звучит финальный свисток. Казалось, контролируют этот матч шведы. Ещё за три минуты до конца основного времени хозяева вели в счёте, но туркам удалось всё перевернуть за считанные минуты. Супер-волевую победу одержала Турция и догнала Россию в турнирной таблице — правда, сыграв два матча, в то время как у нашей сборной он пока один. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+4
Удар Тосуна со средней дистанции приходится в защитника.
'90+2
ГОЛ! Три игрока сборной Турции на левом фланге перепасовывались, в итоге Гюрлер выполнил нацеленный навес на Акбабу, который головой пробил чуть выше опекавшего его защитника, направив мяч под правую штангу! Вот так поворот!
'90+1
Гости на эмоциях продолжают атаковать, но суетятся и теряют мяч.
'90
Три минуты добавлено, как и в первом тайме.
'88
ГОЛ! Акбаба обыгрался с Тосуном, получив обратную передачу уже в штрафной, прорвался к воротам между двух защитников и вколотил мяч под перекладину!
'86
Малли вместо Чалханоглу.
'86
Последняя перестановка в матче.
'84
Гюрлер нанёс удар от линии штрафной — слабовато получилось, Ольсен легко поймал мяч.
'82
Снова вовремя выходит Болат, теперь к линии штрафной, и опережает Телина, выбивая мяч.
'80
Болат выскочил далеко за пределы штрафной и выбил мяч куда подальше.
'78
Крафт вместо Лустига. Повреждение получил Микаэль и, хромая, покинул поле.
'78
Последняя замена у шведов.
'77
Тосун снова в офсайде.
'77
Гюрлер в игре.
'77
Ундер ушёл с поля.
'76
После сильного удара Берга от угла штрафной мяч полетел левее штанги.
'74
Чалханоглу ударом со штрафного попал в «стенку».
'72
Лустиг в прыжке пробил головой после навеса с углового — Болат сумел накрыть мяч!
'71
Рохден на поле.
'71
Дурмаз заменён.
'70
Классон прострелил в штрафную с левого фланга — Айхан перевёл мяч на угловой.
'69
Ольсен! Тосун очень опасно пробил головой в левый угол после навеса Байрама с левого фланга, но голкипер в фантастическом прыжке справился с этим ударом и перевёл мяч на угловой!
'68
Акбаба попал в положение «вне игры».
'66
Чалханоглу, напротив, пробил сильно, но направил мяч правее ворот.
'64
Озьякуп попытался пробить из-за пределов штрафной, но получилось так слабо, что мяч просто прикатился к Ольсену.
'62
Акбаба вместо него.
'62
Топал отправляется отдыхать.
'61
Классон попал в офсайд.
'59
Болат поймал мяч в руки после несильного удара Берга из штрафной.
'58
Озьякуп попал в офсайд.
'56
Хильемарк вместо Экдаля.
'56
Первая замена в матче.
'54
Угловой у Турции не получился.
'53
Тосун получил мяч на левом углу вратарской, голкипер не успевал сместиться, но защитник не дал пробить.
'51
ГОЛ! Топал выполнил передачу на Чалханоглу, который пробил низом из левой части штрафной, обводящим ударом отправив мяч в правый угол ворот!
'49
ГОЛ! Классон получил мяч на фланге, сместился в центр и из-за пределов штрафной нанёс великолепный удар под левую штангу! Болат прыгнул, но достать мяч шансов фактически не было.
'48
Челик пострадал — Телин врезался в него в прыжке.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+4
Перерыв. Турция начала матч активнее, но почти вся эта активность разбивалась об офсайды. К середине тайма шведы перехватили инициативу, долго давили и в итоге сумели один раз поразить ворота соперника. Посмотрим, что нас ждёт во втором тайме.
'45+3
Телин в чужой штрафной чуть не врезался в пошедшего в подкат Айхана, но избежал столкновения. Пробить по воротам, впрочем, тоже не удалось.
'45+2
Дурмаз получил мяч в штрафной, обработал его и пробил немного левее штанги!
'45
Три минуты добавлено. Ожидаемо с учётом паузы, связанной с повреждением у голкипера сборной Турции.
'43
Берг! Получил Маркус мяч у линии штрафной, продвинулся вперёд и сильно пробил — чуть выше ворот!
'41
Небольшая суматоха в штрафной Швеции после навеса с углового возникла, но в итоге Ольсен сумел накрыть мяч.
'39
Болат легко взял мяч в руки после подачи с угла поля.
'38
Угловой заработали шведы. Аугустинсон готовится подавать.
'37
Ларссон выполнил навес к воротам, но Берг проиграл верховую борьбу в штрафной.
'36
Байрам на фланге прихватил соперника за футболку. Штрафной назначен.
'34
ГОЛ После навеса в штрафную из глубины поля Аугустинсон головой сбросил мяч на угол вратарской, Телин пробил — опять же головой — и попал в перекладину. Голкипер, прыгнув за этим мячом, оказался на газоне, а отскочил мяч обратно к Телину, и темнокожий швед в касание нанёс удар ногой с лёта, переправив его в сетку!
'31
Может продолжить игру Болат. Матч возобновлён.
'30
Повреждение получил голкипер в этом эпизоде. Оказывают ему помощь.
'29
Опасно! Берг получил мяч на свободном пространстве, ворвался в штрафную и столкнулся с вышедшим навстречу Болатом. Мяч отскочил к центру поля, Классон попытался добить с ходу, но в ворота совсем не попал.
'28
Тосун получил мяч на фланге и выполнил навес в штрафную, но, опять-таки, был в офсайде.
'26
Пытались шведы провести быструю атаку по центру, но потеряли мяч.
'24
Чалханоглу рано рванул вперёд. Очередной офсайд.
'22
Аугустинсон отобрал у соперника мяч на фланге, не дав пройти к штрафной.
'20
Ундер в штрафной дошёл до лицевой линии, развернулся, обыграл защитника и пробил — над перекладиной!
'18
Хотя матч проходит в Швеции, атаки Турции болельщики встречают более громко.
'16
Разыграли угловой гости, ничего опасного создать не удалось.
'14
Ольсен легко справился с сильным ударом Озьякупа низом из-за пределов штрафной.
'12
Янссон пробил головой из центра штрафной после навеса с углового, но мяч полетел совсем неточно.
'10
А вот офсайд у Швеции для разнообразия. Телин оказался в положении «вне игры».
'8
В очередной раз атака турецких гостей заканчивается офсайдом.
'6
Разыграли угловой турки, и после передачи в штрафную Тосун снова в офсайде оказался.
'5
Байрам прошёл по левому флангу к штрафной, прострелил к воротам и заработал угловой.
'3
Тосун попал в офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Швеция — Турция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.