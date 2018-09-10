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Роналду не нужен: Португалия расстроила Манчини

Португалия победила Италию в Лиге наций без Роналду

Сборная Португалии обыграла в Лиге наций команду Италии под руководством бывшего наставника «Зенита» Роберто Манчини. Капитан «европейских бразильцев» Криштиану Роналду не принял участия в матче, поскольку сам попросил не вызывать его в сборную. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига A. Группа 3. 2-й тур  |   10 сентября 21:45   |  закончен
Португалия
1:0
Италия
Стадион «Да Луш», Лиссабон | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Невеш 42'
Силва 48'
Пепе 90+4'
Кришито 42'
Кьеза 58'
Берарди 70'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Руй Патрисиу
3 (з)    Пепе 90'
19 (з)   Мариу Руй
2 (з)   Жоау Канселу
6 (з)   Рубен Диаш
20 (п)    Пицци 74'
7 (п)    Брума
14 (п)   Вилльям Карвалью
13 (п)   Рубен Невеш 42'
11 (п)   Бернарду Силва
9 (н)   Андре Силва 48'
22 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
4 (з)   Доменико Кришито 74' 42'
6 (з)   Алессио Романьоли
13 (з)   Маттиа Кальдара
8 (п)   Джакомо Бонавентура
5 (п)    Жоржиньо
23 (п)   Бриан Кристанте
15 (п)   Мануэль Лаццари
17 (н)   Чиро Иммобиле
7 (н)   Симоне Дзадза
14 (н)   Федерико Кьеза 58'
Запасной состав
12 (в)   Клаудиу Рамуш
22 (в)    Бету
5 (з)   Педру Мендеш
4 (з)   Луиш Нету
21 (з)    Седрик
8 (п)   Ренату Саншеш 74'
15 (п)   Сержиу Оливейра
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
23 (п)   Жедсон Фернандеш
16 (п)   Бруну Фернандеш
18 (н)   Желсон Мартинш
1 (в)   Сальваторе Сиригу
12 (в)   Маттиа Перин
2 (з)    Эмерсон 74'
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
16 (п)   Марко Бенасси
18 (п)   Роберто Гальярдини
21 (п)   Николо Барелла
11 (н)   Доменико Берарди 70'
9 (н)   Андреа Белотти
10 (н)   Лоренцо Инсинье
20 (н)   Федерико Бернардески
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Трансляция
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'90+5
Финальный свисток! 1:0 по итогам нашего матча.Единственный и решающий гол провел сегодня Андре Силва на старте второго тайма. У итальянцев так и не нашлось достойных контраргументов сегодня против действующих чемпионов Европы.
'90+4
Пепе грубо пошел прямой ногой в соперника у своей штрафной. Стандарт итальянцы неудачно разыграли.
'90+2
Несколько подряд подач в чужую штрафную исполнили подопечные Роберто Манчини, но до завершающего удара никак не доходит.
'90
Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'88
Большими силами Италия идет сейчас вперед к чужой штрафной, но взломать оборону Португалии у гостей никак не получается.
'86
Вышел на поле Сержиу Оливейра.
'86
Замена у Португалии. Ушел с поля Вилльям Карвалью.
'85
Вышел на поле Сержиу Оливейра.
'85
Замена у Португалии. Ушел с поля Бернарду Силва.
'83
Ренату Саншеш нарушил правила в борьбе за мяч на правом фланге атаки Италии. Прошла подача во владения Патрисиу, откуда нанес удар головой Кальдара, но отправил мяч выше створа ворот.
'81
Андре Силва перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'79
Бонавентура исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, откуда нанес удар головой Дзадза, но отправил игровой снаряд выше створа ворот.
'77
Вышел на поле Желсон Мартинш.
'77
Замена у Португалии. Ушел с поля Брума.
'74
Вышел на поле Эмерсон Палмиери.
'74
Замена у Италии. Ушел с поля Кришито.
'74
Выщед на поле Ренату Саншеш.
'74
Замена у Португалии. Ушел с поля Пицци.
'71
Длительное время контролируют мяч итальянцы, но толком не получается у них организовать атакующую игру.
'69
Берарди получил желтую карточку за грубый фол против Брумы поблизости от центра поля.
'67
Пицци прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался низом пробить, но уверенно в рамке ворот действовал Доннарумма.
'65
Берарди исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из соперников.
'63
Федерико Кьеза приблизился к чужой штрафной по флангу, решился на удар по воротам, но отправил игровой снаряд мимо створа ворот.
'61
Пепе умудрился забраться во вне игры во время затяжной атаки португальцев.
'59
Вышел на поле Берарди.
'59
Замена у Италии. Ушел с поля Иммобиле.
'58
Кьеза получил желтую карточку за грубое нарушение правил на чужой половине поля.
'56
Не получается толком атакующая игра у Италии во втором тайме. Пока ничего не создали у чужих ворот подопечные Роберто Манчини после перерыва.
'54
Андре Силва взял игру на себя на левом фланге атаки, сумев заработать угловой в единоборстве с Кальдарой. Однако, подача со стандарта к опасности не привела.
'52
Чиро Иммобиле забрался во вне игры в чужой штрафной после разрезной передачи низом от центра поля.
'50
Важный гол удалось провести сборной Португалии. Теперь вынуждена будет раскрываться итальянская команда.
'48
Гол! 1:0! Брума на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал низом в центр на Андре Силву, а тот блестяще исполнил удар в дальний угол ворот.
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты сборной Португалии.
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Небольшое преимущество было на стороне сборной Португалии, больше моментов создали хозяева, но реализовать пока свои возможности никому не удалось.
'44
Кьеза прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Дзадза в касание нанес удар, но на пути у мяча оказался защитник.
'42
А сейчас уже Рубен Невеш получил желтую карточку за нарушение правил против устремившегося в прорыв от центра поля Дзадза.
'42
Кришито получил желтую карточку за фол против Карвалью в центре поля.
'40
Жоржиньо оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, после чего сильно в касание пробил по воротам, но отправил мяч в руки вратарю.
'38
Два подряд угловых заработали и разыграли итальянцы, но все без видимой опасности у чужих ворот. Не прошла также и попытка нанести удар из пределов штрафной от Иммобиле — мяч был блокирован.
'36
Вилльям Карвалью получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, нанес мощный удар, но отправил игровой снаряд в сантиметрах от штанги!
'34
Пицци навесил с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где Брума неудачно попытался исполнить прострел в центр.
'32
Перекладина! Мариу Руй прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, прострелил в центр на линию вратарской, где рикошетом от Кристанте мяч полетел в перекладину ворот Доннаруммы!
'30
Лаццари промчался вперед по правому флангу атаки, исполнил подачу в центр, но там на опережение сыграл Пепе, отправив мяч на угловой.
'28
Голевой момент у Португалии! После навеса в итальянскую штрафную Брума сбросил мяч во вратарскую, где неуверенно на выходе сыграл Доннарумма! Игровой снаряд отскочил к Бернарду Силве, но удар от того на линии ворот принял на себя защитник!
'26
Дзадза здорово пяткой пасовал в чужой штрафной под удар Иммобиле, но того в нужный момент сумел опередить защитник.
'24
Бернарду Силва неудачно пошел в дриблинг у чужой штрафной, после чего был вынужден фолить против Жоржиньо.
'22
Дзадза перестарался в борьбе за мяч в чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'20
Длительное время контролировали сейчас мяч футболисты сборной Италии, но в итоге розыгрыш закончился неточной передачей на левый фланг атаки. В итоге ответную атаку провели хозяева. Андре Силва пробил с линии штрафной, но прямо в руки Доннарумме.
'18
Рубен Диаш исполнил слишком сильную и неточную передачу из глубины поля к чужой штрафной. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'16
Кьеза приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, нанес удар в ближний угол ворот, но там уже находился голкипер.
'15
В целом равная игра идет у нас в стартовые пятнадцать минут матча. Пока обошлось без голевых моментов у ворот обеих команд.
'13
Жоржиньо вырезал диагональ в штрафную на Иммобиле, но тот поторопился и залез в офсайд.
'11
Выровняли игру итальянцы. В центр поля переместилась борьба за мяч.
'9
Дзадза в верховой борьбе за мяч получил болезненный удар от Диаша. Пауза возникла.
'7
Итальянцы вынуждены действовать вторым номером. Португальцы больше владеют мячом.
'5
Португальцы провели атаку левым флангом и заработали угловой. Но итальянцы справились с навесом Силвы.
'3
Кьеза со входа в штрафную пробил по воротам — Патрисиу сложился и забрал мяч в нижнем углу.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Португалия — Италия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.