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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв. Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр.
'44
Варан рискованно сбрасывал мяч вратарю затылком — чуть не туда бы он полетел и достался бы Депаю. Обошлось, впрочем.
'43
Жиру пытался как-то остановить сильно посланный верхом в штрафную мяч, но получилась скидка в руки Силлессену.
'42
Из углового Франция ничего опасного не извлекла.
'41
Мбаппе получил мяч после розыгрыша штрафного и передачи низом, прошёл вперёд и хотел бить с острого угла мимо голкипера, но тот вовремя вышел из ворот и выбил мяч из-под ног нападающего!
'40
Де Лигт поставил Гризманну корпус, уронив его на газон. Снова штрафной на левом фланге.
'38
Гризманн красиво «накрутил» двух соперников на левом фланге, отдал передачу в центр. Далее атака пошла уже правым флангом, Мбаппе на дриблинге ворвался в штрафную, но мяч у него всё же отобрали, не дав пробить.
'37
Широко атакуют голландцы, но без сколько-нибудь толкового завершения.
'35
Юмтити пробил головой после навеса со штрафного, Силлессен забрал мяч в руки после отскока от газона.
'34
Тете оттолкнул Матюиди руками на фланге в борьбе за мяч. Француз, падая, попал ему по ногам, но Кенни фолил первым в любом случае.
'32
Мбаппе попал в офсайд.
'31
Позиция была неплохая, но защита легко справилась с навесом Депая.
'30
В борьбе двух десятых номеров Мбаппе завалил Депая. Штрафной чуть левее ворот…
'28
В центре поля держится мяч. Голландцы было перехватили его, но быстро потеряли.
'26
Опасный штрафной заработала сборная Франции. Метров с 25-ти навесил Гризманн, Силлессен достал мяч из под перекладины.
'24
На Делая выполнили дальний заброс голландцы, Ареола оказался первым на мяче.
'23
Мяч держится в центре поля, не дают французы соперникам пройти дальше.
'21
Ещё одну неплохую контратаку организовала команда Франции, однако Погба заигрался и потерял мяч.
'19
Потрясающую передачу на Эрнандеса в левую часть штрафной из глубины выполнил Гризманн! Лукас-Франсуа бил уже в падении, удар прошёл выше ворот.
'16
И сразу же получил шанс исправиться Промес! Вошёл он с мячом в штрафную, но промедлил с ударом и защитник успел выбить мяч на угловой.
'14
'13
Редкая контратака нидерландцев завершилась забросом де Йонга на Бабеля. Однако нападающий был в метровом положении «вне игры»
'11
Из штрафной пробивал по чужим воротам Мбаппе, хотя его прессинговал защитник и удар не очень получился — точно во вратаря.
'9
Всё лучшие подходы организовывает французская команда, все игроки голландцев отошли на свою половину поля.
'7
Теперь уже французы владеют мячом. Погба попытался выполнить заброс в штрафную на Мбаппе, но не очень удачно. После чего французы отошли на свою половину.
'5
Активнее пока что смотрится сборная Нидерландов. Очередной раз пытаются её игроки построить позиционную атаку.
'3
Промес несильно пробил низом с линии штрафной — рядом со штангой. Ареола всё видел и заранее убрал руки.
'1
Заработали опасный штрафной «оранжевые», но неудачно его исполнили. Мбаппе убежал в контратаку, обыграл двух защитников в штрафной площади и пробил во вратаря с угла вратарской.
'1
Звучит стартовый свисток. Голландцы начинают игру в центре поля.
'0
Команды появились на поле, звучат национальные гимны. Очень красиво поприветствовали французские болельщики своих героев.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Франция — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.