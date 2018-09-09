'14

Гол! Матюиди выполнил прострел от внутреннего угла штрафной, после чего мяч долго летал по штрафной и даже вылетел за её пределы. Квинси Промес головой скинул мяч назад, его подхватил всё тот же Матюиди и в этот раз прострелил точно на Мбаппе.