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Лига наций. Украина и Словакия не могут забить. LIVE

Онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги наций Украина — Словакия

Сборная Украины встречается с командой Словакии в матче 2-го тура Лиги наций. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига B. Группа 1. 2-й тур  |   09 сентября 16:00   |  2 тайм
Украина
0:0
Словакия
Стадион «Арена Львов», Львов | Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Губочан 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Андрей Пятов
20 (з)   Ярослав Ракицкий
5 (з)   Никита Бурда
2 (з)   Николай Матвиенко
22 (з)   Александр Караваев
11 (п)    Марлос
6 (п)   Тарас Степаненко
10 (п)   Евгений Коноплянка
8 (п)   Руслан Малиновский
7 (п)   Андрей Ярмоленко
18 (н)   Роман Яремчук
23 (в)   Мартин Дубравка
3 (з)   Мартин Шкртел
15 (з)   Томаш Губочан 16'
4 (з)   Любомир Шатка
14 (з)   Милан Шкриньяр
17 (п)   Марек Гамшик
19 (п)   Юрай Куцка
22 (п)   Станислав Лоботка
7 (п)   Владимир Вайсс
11 (н)   Адам Немец
20 (н)   Роберт Мак
Запасной состав
23 (в)   Андрей Лунин
1 (в)   Денис Бойко
4 (з)   Сергей Кривцов
19 (з)   Евгений Макаренко
3 (з)   Василий Кравец
21 (з)   Олег Данченко
13 (з)   Андрей Цуриков
15 (п)   Виктор Цыганков
16 (п)   Сергей Сидорчук
17 (п)   Александр Зинченко
14 (п)   Виталий Буяльский
9 (н)   Евгений Селезнёв
12 (в)   Михал Шулла
1 (в)   Матуш Козачик
5 (з)   Норберт Дьёмбер
2 (з)   Мартин Вальент
16 (з)   Роберт Мазань
8 (п)   Ондрей Дуда
13 (п)   Патрик Грошовски
10 (п)   Альберт Русняк
6 (п)   Ян Грегуш
18 (п)   Эрик Сабо
9 (н)   Эрик Пачинда
21 (н)   Михал Дюриш
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'52
Ракицкий исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки к чужой штрафной. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'50
Малиновский исполнил опасную подачу-удар со штрафного с левого фланга атаки, но из пределов вратарской сумел вынести мяч Шкриньяр.
'48
Коноплянка прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался на силу пробить, но на пути у мяча оказался ближайший соперник.
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты сборной Украины.
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Вполне логичный результат по итогам первой половины встречи, в которой толком не получалась атакующая игра у обеих команд.
'44
Мак навесил с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, откуда нанес удар слета в касание Вайсс, но отправил мяч выше створа ворот Пятова.
'42
Шкриньяр попробовал исполнить длинную передачу из глубины поля на левый фланг атаки, но там никого из партнеров не оказалось. Мяч ушел за боковую линию поля.
'40
Шатка подключился к атаке своей команды по правому флангу, попробовал исполнить передачу к чужой штрафной, но вышло на соперника.
'38
Длительное время футболисты сборной Украины контролируют мяч на чужой половине поля, но взломать оборону сборной Словакии все никак не удается.
'36
Ярмоленко получил передачу от Марлоса на правом краю чужой штрафной, но затем неудачно попытался навесить в центр. Мяч улетел в аут на противоположном фланге.
'34
Малиновский решился на удар со штрафного метров с 40-ка, но отправил игровой снаряд чуть выше девятки ворот Дубравки.
'32
Коноплянка навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был защитник Словакии. Мяч был вынесен на еще один угловой. Вторая кряду подача с угла поля пришлась уже в руки вратарю.
'30
Марлос отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда нанес удар Яремчук, но послал мяч слишком слабо и прямо в руки голкиперу.
'28
Роберт Мак исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Пятов при игре на выходе сумел опередить Адама Немеца.
'26
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'24
Роберт Мак решился на удар по воротам с правого фланга атаки из-за пределов штрафной, но отправил игровой снаряд заметно выше створа ворот.
'22
Момент у Словакии! После подачи с правого фланга атаки в центр украинской штрафной нанес удар головой Адам Немец, но отправил игровой снаряд рядом со штангой.
'20
Ярмоленко отпасовал с правого фланга атаки низом в центр на Яремчука, а тот на силу пробил из-за пределов штрафной, но отправил мяч выше створа ворот.
'18
Длинная передача была исполнена к украинской штрафной в направлении Немеца, но уверенно вышел из ворот в этом эпизоде Пятов, забрав мяч в руки.
'16
Губочан грубо сыграл в борьбе против устремившегося в прорыв по правому флангу Караваева.
'15
Активно в прессинге действовали словаки на чужой половине поля. Выиграл верховое единоборство в чужой штрафной Куцка, но лишь сбросил мяч в направлении Пятова.
'13
Коноплянка исполнил подачу с углового с правого фланга в штрафную сборной Словакии, но первым на мяче оказался один из соперников.
'11
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Украины в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться гости.
'9
Степаненко снова решился на удар по воротам с дальней дистанции, но отправил игровой снаряд не слишком сильно и прямо в руки голкиперу.
'7
Степаненко здорово сыграл в отборе в центральной зоне у чужой штрафной, решился на удар с дальней дистанции, но отправил игровой снаряд мимо створа ворот.
'5
Коноплянка приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался на исполнение пробить, но отправил игровой снаряд мимо дальнего угла ворот.
'3
Караваев исполнил длинную передачу вперед по правому флангу атаки к чужой штрафной, но там вовремя вышел из ворот голкипер, далеко выбив мяч.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты сборной Словакии.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Украина — Словакия. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.