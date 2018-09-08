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Трансляция
С конца
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'90+9
'90+8
Данни Уэлбек отправил мяч в сетку ворот из вратарской после того, как выпустил мяч из рук Де Хеа. Однако, арбитр гол не засчитал из-за фола против голкипера сборной Испании.
'90+6
Лингард перестарался при попытке активно сыграть в прессинге на чужой половине поля. Справедливый фол в атаке зафиксировал арбитр.
'90+4
'90+4
'90+4
'90+2
Иньиго Мартинес заработал угловой при попытке навесить с левого фланга в центр. Иско предпочел разыграть этот стандарт, после чего сам исполнил подачу на дальнюю штангу, где Серхио Рамос с острого угла пробил намного выше цели.
'90
Девять минут добавил арбитр к основному времени матча.
'88
'88
'87
Триппьер исполнил подачу с углового с левого фланга на дальнюю штангу, где пробил головой Магуайр, но мимо створа ворот.
'85
Рашфорд получил передачу на правом краю чужой штрафной, но отправил мяч с выгодной позиции во вратаря. К тому же еще и офсайд тут зафиксировал арбитр.
'83
'82
Момент у Англии! Рашфорд по центру прорвался в чужую штрафную, фактически вышел один на один, но пробил прямо по центру и в Давида Де Хеа. На добивание успел Кейн, но отправил мяч с острого угла в сетку с внешней стороны.
'80
'80
'79
Родриго исполнил обостряющую передачу низом к чужой штрафной на Асенсио, но против того в последний момент на опережение сыграл защитник.
'77
Рашфорд получил передачу у чужой штрафной, попытался в касание нанести мощный удар, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Де Хеа.
'75
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Англии в эти минуты матча, но пока довести игровой снаряд до чужих ворот все никак не удается.
'73
Рашфорд попробовал прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но вовремя на подстраховке сыграл в этом моменте Маркос Алонсо, выбив мяч в аут.
'71
Эрик Дайер исполнил слишком сильную диагональную передачу на левый фланг атаки. Роуз лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'69
'69
'67
Иско неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов английской сборной.
'66
'64
'64
'64
Триппьер забросил мяч с правого фланга атаки в чужую штрафную на Харри Кейна, но тот забрался во вне игры.
'62
Сауль оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но вышло по центру и прямо в руки Пикфорду.
'60
Серхио Рамос исполнил передачу вперед по левому флангу атаки в направлении Сауля, но мяч был послан слишком сильно и неточно в этом моменте.
'58
После скидки головой от Иско получил мяч на правом краю чужой штрафной Яго Аспас, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'56
Момент у Испании! Алонсо навесил с левого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда в касание пробил Алькантара, но мяч полетел выше створа ворот.
'54
Затянулась у нас пауза в связи с травмой Люка Шоу. Унесли игрока на носилках и была проведена вынужденная замена.
'54
'54
'48
Люк Шоу получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля испанцы.
'45
Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. Испания была острее в атаке и ведет в счете по итогам первого тайма. Нужно будет прибавлять хозяевам уже после перерыва.
'44
Спокойно подходит первый тайм к своему завершению. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'42
'40
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Испании. Могут себе позволить сейчас гости никуда не торопиться.
'38
Карвахаль подключился к атаке своей команды по правому флангу атаки, навесил в чужую штрафную, где мяч был вынесен на Сауля, а тот в касание пробил, но выручил свою команду Пикфорд.
'36
Момент у Англии! После розыгрыша углового была исполнена точная подача на Рашфорда, а тот пробил головой из центра штрафной, но прямо в голкипера!
'34
Люк Шоу подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, но там соперник был первым на мяче.
'32
'31
Триппьер не по правилам сыграл в отборе на левом фланге атаки испанской команды. Право на перспективный штрафной заработали гости.
'29
Карвахаль подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'27
Джон Стоунз исполнил слишком сильную и неточную передачу из глубины поля в чужую штрафную. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'25
Алли сбросил головой мяч в направлении Кейна в чужой штрафной, но против Харри на опережение сыграл защитник.
'23
Родриго приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, решился на удар низом, но отправил игровой снаряд мимо ближнего угла ворот.
'21
А теперь уже грубо сыграл в районе центра поля Серхио Бускетс. В этот раз обошлось без желтой карточки от арбитра.
'19
'17
Заброс прошел с правого фланга атаки в штрафную Испании Маркуса Рашфорда, но тот затем неудачно головой попытался сбросить мяч назад на партнера.
'15
Родриго получил передачу на правом краю чужой штрафной, смело пошел в дриблинг, но обыграть нескольких соперников ему не удалось.
'13
'11
'9
После заброса в штрафную сборной Англии попробовал нанести удар головой Серхио Бускетс, но отправил игровой снаряд в руки Пикфорду.
'7
Иско отпасовал низом на Сауля а тот получил удар по ногам от Джо Гомеса. Штрафной заработали футболисты сборной Испании.
'5
Триппьер подключился к атаке своей команды, исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты Испании, но пока без обострений у ворот хозяев поля.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля англичане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Англия — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.