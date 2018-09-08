Курсы валют$ 69.92 (-0.102) 80.92 (+0.028)
Пенсионный советник
Москва: +12°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
19:00
АзербайджанКосово
0:0
закончен
21:45
ИталияПольша
1:1
закончен
21:45
ТурцияРоссия
1:2
закончен
21:45
АлбанияИзраиль
1:0
закончен
21:45
ЛитваСербия
0:1
закончен
21:45
РумынияЧерногория
0:0
закончен
21:45
Фарерские островаМальта
3:1
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ШотландияБельгия
0:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
18:30
ЙокеритАдмирал
4:1
закончен
19:00
Ак БарсБарыс
4:3
закончен
19:00
НефтехимикДинамо Мн
2:1
закончен
19:00
ТорпедоВитязь
4:1
закончен
19:30
СпартакКуньлунь Ред Стар
1:2
закончен
19:30
ХК СочиАмур
4:1
закончен
Биатлон / Конгресс IBU
11:00
Российскому биатлону продлили санкции
закончен
Фигурное катание / Гран-при среди юниоров
17:30
Ученица Тутберидзе установила историческое достижение
закончен
Бокс/ММА / Главный бой международного турнира по боксу в Челябинске
19:20
Денис Лебедев (Россия) — Хизни Алтункая (Турция)
закончен
Лига наций УЕФА
16:00
Северная ИрландияБосния и Герцеговина
1:2
закончен
19:00
ШвейцарияИсландия
6:0
закончен
19:00
ФинляндияВенгрия
1:0
закончен
19:00
БеларусьСан-Марино
5:0
закончен
21:45
АнглияИспания
1:2
закончен
21:45
ЭстонияГреция
0:1
закончен
21:45
ЛюксембургМолдавия
4:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
СКА-ХабаровскСочи
2:2
закончен
13:00
СибирьРотор
1:1
закончен
14:00
ТюменьЛуч
0:0
закончен
16:00
Нижний НовгородСпартак-2
3:1
закончен
16:00
БалтикаФакел
0:2
закончен
16:00
Зенит-2Химки
2:2
закончен
17:00
МордовияТомь
0:1
закончен
17:30
ТамбовЧертаново
2:2
закончен
18:00
Краснодар-2Авангард К
0:2
закончен
19:00
АрмавирШинник
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СКАСалават Юлаев
1:4
закончен
17:00
Динамо МЦСКА
1:3
закончен
17:00
Динамо РСибирь
3:0
закончен
Лига наций УЕФА
16:00
УкраинаСловакия
не начался
19:00
ДанияУэльс
не начался
19:00
БолгарияНорвегия
не начался
19:00
ГрузияЛатвия
не начался
19:00
МакедонияАрмения
не начался
21:45
ФранцияНидерланды
не начался
21:45
КипрСловения
не начался
21:45
ЛихтенштейнГибралтар
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ГерманияПеру
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАдмирал
не начался
15:00
Металлург МгКуньлунь Ред Стар
не начался
16:00
Динамо РСеверсталь
не начался
17:30
ТорпедоБарыс
не начался
18:00
СлованЛокомотив
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Англия Испания

Битва неудачников ЧМ: Испания дожала Англию

Англия проиграла Испании в матче первого тура Лиги наций

В матче группового этапа Лиги наций сборная Англии уступила на своем поле Испании. Это была первая игра для обеих команд со времен чемпионата мира — 2018, на котором испанцы вылетели в 1/8 финала от сборной России, а англичане упустили возможность завоевать медали, уступив бельгийцам в матче за бронзу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига A. Группа 4. 1-й тур  |   08 сентября 21:45   |  закончен
Англия
1:2
Испания
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Рашфорд 11'
Хендерсон 18'
Шоу 42'
Стоунс 66'
Роуз 90+4'
Сауль 13'
Родриго 32'
Карвахаль 84'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
2 (з)   Киран Триппьер
6 (з)   Гарри Магуайр
5 (з)   Джон Стоунс 66'
3 (з)   Люк Шоу 53' 42'
4 (з)   Джозеф Гомес
8 (п)   Джордан Хендерсон 64' 18'
11 (п)   Деле Алли
7 (п)   Джесси Лингард
9 (н)   Гарри Кейн
10 (н)   Маркус Рашфорд 90' 11'
1 (в)   Давид де
15 (з)   Серхио Рамос
12 (з)   Маркос Алонсо 87'
4 (з)   Хосе Игнасио
2 (з)   Даниэль  84'
5 (п)   Серхио Бускетс
10 (п)   Тьяго Алькантара 80'
22 (п)    Иско
8 (п)    Сауль 13'
17 (н)   Яго Аспас
9 (н)    Родриго 32'
Запасной состав
21 (в)   Алекс Маккарти
13 (в)   Джек Батлэнд
22 (в)   Маркус Беттинелли
15 (з)   Дэнни Роуз 53' 90'
16 (з)   Джеймс Тарковски
12 (з)   Кайл Уолкер
19 (з)   Фабиан Делф
14 (з)   Трент Александер-Арнольд
17 (п)   Эрик Дайер 64'
18 (п)   Рубен Лофтус-Чик
20 (н)   Дэнни Уэлбек 90'
23 (в)   Пау Лопес
13 (в)   Кепа Аррисабалага
6 (з)   Иньиго Мартинес 87'
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
18 (з)   Хосе Луис
3 (з)   Рауль Альбиоль
20 (п)   Марко Асенсио
19 (п)   Серхи Роберто 80'
21 (п)   Даниель Себальос
16 (п)   Родриго Эрнандес
7 (н)   Альваро Мората
11 (н)    Сусо
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+9
Финальный свисток! 1:2 по итогам сегодняшнего матча. Голы Родриго и Сауля в первом тайме обеспечили сегодня сборной Испании волевую победу на чужом поле. Быстрый гол совсем не помог команде Гарета Саутгейта, хотя концовку поединка хозяева провели на хорошем уровне и вполне могли отыграться.
'90+8
Данни Уэлбек отправил мяч в сетку ворот из вратарской после того, как выпустил мяч из рук Де Хеа. Однако, арбитр гол не засчитал из-за фола против голкипера сборной Испании.
'90+6
Лингард перестарался при попытке активно сыграть в прессинге на чужой половине поля. Справедливый фол в атаке зафиксировал арбитр.
'90+4
Вышел на поле Данни Уэлбек.
'90+4
Замена у Англии. Ушел с поля Рашфорд.
'90+4
Роуз получил желтую карточку за грубый фол против Карвахаля поблизости от центра поля.
'90+2
Иньиго Мартинес заработал угловой при попытке навесить с левого фланга в центр. Иско предпочел разыграть этот стандарт, после чего сам исполнил подачу на дальнюю штангу, где Серхио Рамос с острого угла пробил намного выше цели.
'90
Девять минут добавил арбитр к основному времени матча.
'88
Вышел на поле Иньиго Мартинес.
'88
Замена у Испании. Ушел с поля Маркос Алонсо.
'87
Триппьер исполнил подачу с углового с левого фланга на дальнюю штангу, где пробил головой Магуайр, но мимо створа ворот.
'85
Рашфорд получил передачу на правом краю чужой штрафной, но отправил мяч с выгодной позиции во вратаря. К тому же еще и офсайд тут зафиксировал арбитр.
'83
Карвахаль получил желтую карточку за грубый фол в районе центра поля.
'82
Момент у Англии! Рашфорд по центру прорвался в чужую штрафную, фактически вышел один на один, но пробил прямо по центру и в Давида Де Хеа. На добивание успел Кейн, но отправил мяч с острого угла в сетку с внешней стороны.
'80
Вышел на поле Серхи Роберто.
'80
Замена у Испании. Ушел с поля Тьяго Алькантара.
'79
Родриго исполнил обостряющую передачу низом к чужой штрафной на Асенсио, но против того в последний момент на опережение сыграл защитник.
'77
Рашфорд получил передачу у чужой штрафной, попытался в касание нанести мощный удар, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Де Хеа.
'75
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Англии в эти минуты матча, но пока довести игровой снаряд до чужих ворот все никак не удается.
'73
Рашфорд попробовал прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но вовремя на подстраховке сыграл в этом моменте Маркос Алонсо, выбив мяч в аут.
'71
Эрик Дайер исполнил слишком сильную диагональную передачу на левый фланг атаки. Роуз лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'69
Вышел на поле Асенсио.
'69
Замена у Испании. Ушел с поля Яго Аспас.
'67
Иско неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов английской сборной.
'66
Стоунз чисто сыграл в подкате против Родриго у своей штрафной, но арбитр углядел непонятный фол, да еще и желтую карточку показав.
'64
Вышел на поле Эрик Дайер.
'64
Замена у Англии. Ушел с поля Хендерсон.
'64
Триппьер забросил мяч с правого фланга атаки в чужую штрафную на Харри Кейна, но тот забрался во вне игры.
'62
Сауль оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но вышло по центру и прямо в руки Пикфорду.
'60
Серхио Рамос исполнил передачу вперед по левому флангу атаки в направлении Сауля, но мяч был послан слишком сильно и неточно в этом моменте.
'58
После скидки головой от Иско получил мяч на правом краю чужой штрафной Яго Аспас, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'56
Момент у Испании! Алонсо навесил с левого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда в касание пробил Алькантара, но мяч полетел выше створа ворот.
'54
Затянулась у нас пауза в связи с травмой Люка Шоу. Унесли игрока на носилках и была проведена вынужденная замена.
'54
Вышел на поле Дэнни Роуз.
'54
Замена у Англии. Ушел с поля Люк Шоу.
'48
Люк Шоу получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля испанцы.
'45
Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. Испания была острее в атаке и ведет в счете по итогам первого тайма. Нужно будет прибавлять хозяевам уже после перерыва.
'44
Спокойно подходит первый тайм к своему завершению. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'42
Люк Шоу получил желтую карточку за грубый фол на своем фланге.
'40
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Испании. Могут себе позволить сейчас гости никуда не торопиться.
'38
Карвахаль подключился к атаке своей команды по правому флангу атаки, навесил в чужую штрафную, где мяч был вынесен на Сауля, а тот в касание пробил, но выручил свою команду Пикфорд.
'36
Момент у Англии! После розыгрыша углового была исполнена точная подача на Рашфорда, а тот пробил головой из центра штрафной, но прямо в голкипера!
'34
Люк Шоу подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, но там соперник был первым на мяче.
'32
Гол! 1:2! Идеальная подача была исполнена Алькантарой со штрафного с левого фланга атаки Испании на ближнюю штангу, где Родриго из пределов вратарской расстрелял ворота!
'31
Триппьер не по правилам сыграл в отборе на левом фланге атаки испанской команды. Право на перспективный штрафной заработали гости.
'29
Карвахаль подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'27
Джон Стоунз исполнил слишком сильную и неточную передачу из глубины поля в чужую штрафную. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'25
Алли сбросил головой мяч в направлении Кейна в чужой штрафной, но против Харри на опережение сыграл защитник.
'23
Родриго приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, решился на удар низом, но отправил игровой снаряд мимо ближнего угла ворот.
'21
А теперь уже грубо сыграл в районе центра поля Серхио Бускетс. В этот раз обошлось без желтой карточки от арбитра.
'19
Алонсо устремился в скоростной прорыв по левому флангу, но был остановлен откровенным фолом со стороны Джордана Хендерсона. Заслуженная желтая карточка.
'17
Заброс прошел с правого фланга атаки в штрафную Испании Маркуса Рашфорда, но тот затем неудачно головой попытался сбросить мяч назад на партнера.
'15
Родриго получил передачу на правом краю чужой штрафной, смело пошел в дриблинг, но обыграть нескольких соперников ему не удалось.
'13
Гол! 1:1! Классную комбинацию разыграли испанцы. Карвахаль отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Родриго прострелил в центр на Сауля и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот!
'11
Гол! 1:0! Люк Шоу подключился к атаке своей команды по левому флангу, отпасовал низом в чужую штрафную на Маркуса Рашфорда, а тот ударом в касание уверенно поразил с близкой дистанции ворота!
'9
После заброса в штрафную сборной Англии попробовал нанести удар головой Серхио Бускетс, но отправил игровой снаряд в руки Пикфорду.
'7
Иско отпасовал низом на Сауля а тот получил удар по ногам от Джо Гомеса. Штрафной заработали футболисты сборной Испании.
'5
Триппьер подключился к атаке своей команды, исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты Испании, но пока без обострений у ворот хозяев поля.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля англичане.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Англия — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.