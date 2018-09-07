Немного о формате Лиги наций: она делится на 4 дивизиона — А, B, C и D, куда сборные распределяются в зависимости от своего рейтинга. Россия находится в дивизионе B в одной группе с Турцией и Швецией. Победившая в своей группе команда в следующем розыгрыше выступит в элитном дивизионе Лиги наций, а также сможет сыграть в плей-офф за место на Евро-2020, если не завоюет его через обычный отборочный цикл.