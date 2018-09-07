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Герои ЧМ снова в деле: Дзюба и Черышев принесли России победу

Россия обыграла Турцию в Лиге наций благодаря голам Черышева и Дзюбы

Сборная России по футболу на выезде обыграла национальную команду Турции в своем дебютном матче в Лиге наций. Победу команде принесли голы лучшего бомбардира сборной на чемпионате мира — 2018 Дениса Черышева и капитана коллектива Артема Дзюбы. Это была первая игра подопечных Станислава Черчесова после домашнего мундиаля. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига B. Группа 2. 1-й тур  |   07 сентября 21:45   |  закончен
Турция
1:2
Россия
Стадион «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)», Трабзон | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Озбайраклы 39'
Азиз 41'
Черышев 13'
Дзюба 49'
Кудряшов 54'
Дзюба 90'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Серкан Кырынтылы
2 (з)   Шенер Озбайраклы 39'
3 (з)   Хассан Али
4 (з)   Сердар Азиз 46' 41'
6 (з)   Чаглар Сёюнджю
5 (п)   Окай Йокушлу
10 (п)   Хакан Чалханоглу
11 (п)   Юсуф Язиджи 57'
15 (п)   Мехмет Топал 71'
17 (п)   Дженгиз Ундер
9 (н)   Дженк Тосун
12 (в)   Андрей Лунёв
2 (з)   Марио Фернандес
3 (з)   Роман Нойштедтер
13 (з)   Фёдор Кудряшов 82' 54'
14 (з)   Георгий Джикия
6 (п)   Денис Черышев 79' 13'
7 (п)   Далер Кузяев 73'
8 (п)   Юрий Газинский
11 (п)   Роман Зобнин
21 (п)   Александр Ерохин
22 (н)   Артём Дзюба 49' 90'
Запасной состав
1 (в)   Синан Болат
23 (в)   Гёкхан Аккан
22 (з)   Кан Айхан 46'
13 (з)   Зеки Челик
21 (з)   Эртугрул Эрсой
8 (п)   Огузхан Озьякуп 57'
19 (п)   Юнус Малли 71'
7 (п)   Сердар Гюрлер
14 (п)   Махмут Текдемир
20 (п)   Эмре Акбаба
18 (п)   Таркан Сербест
16 (н)   Энес Унал
1 (в)   Маринато Гилерме
16 (в)   Антон Шунин
23 (з)   Константин Рауш 82'
5 (з)   Андрей Семёнов
10 (з)   Руслан Камболов
4 (з)   Егор Сорокин
18 (п)   Павел Могилевец 73'
20 (п)   Алексей Ионов 79'
15 (п)   Дмитрий Стоцкий
19 (п)   Игорь Смольников
9 (н)   Антон Заболотный
17 (н)   Дмитрий Полоз
Удары
56%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 8
Удары
44%
По воротам: 12
В створ: 4
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 19
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'90+5

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию матча и желает вам спокойной ночи!

'90+5

Финальный свисток! Сборная России побеждает Турцию в своем дебютном матче в Лиге наций со счетом 2:1! Первый гол на счету Дениса Черышева, а второй, победный — за авторством Артема Дзюбы. В составе соперника отличился защитник Сердар Азиз. В первом тайме и начале второго подопечные Станислава Черчесова явно владели преимуществом, однако, добившись комфортного для себя счета, постепенно снижали обороты и в конце уже только и делали, что оборонялись. Что ж, не будем осуждать нашу команду — это принесло результат, и в целом сделало матч довольно зрелищным и напряженным.

'90+4

Следует опасный заброс в штрафную сборной России, но Лунев уверенно выходит из ворот и в прыжке забирает мяч! Достойный наследник Акинфеева есть у нашей команды.

'90+2

ЛУНЕВ! Очередное прекрасное спасение в исполнении нашего голкипера! Защита позволила Чалханоглу на скорости просочиться в центр штрафной и мощно пробить оттуда под опорную ногу Луневу, но тот продемонстрировал потрясающую реакцию и быстро припал к газону, остановив мяч!

'90+1

Арбитр компенсировал пять минут ко второму тайму.

'90

И сразу же Дзюба получает желтую карточку: он не успевал за убегающим в контратаку соперником и совершенно осознанно пошел в подкат сзади.

'89

Ох!!! Вот это момент! Дзюба внезапно пробил с линии штрафной — мяч сотряс перекладину! А какой красивый был бы гол...

'88

Сборная России уже полностью переключилась на энергосберегающий режим «игра по счету». Турки силятся забить второй мяч, чтобы порадовать свою публику, однако защитники самоотверженно бросаются под мяч и защищают своего вратаря всеми возможными способами. Не гнушаются и просто выносить снаряд в поле.

'86

Подопечные Луческу наносят удар за ударом — особенно активен в этом полузащитник «Ромы» Ундер. Но в этой дуэли пока что с крупным счетом выигрывает Лунев, который стабильно радует болельщиков уверенными сейвами.

'84

Эх, обидно! Фернандес здорово разогнал атаку по правому флангу и отдал пас на ход свежему Ионову, который должен был убегать от уставших турецких защитников, но оказался в офсайде!

'82

Последняя замена Черчесова: вместо травмированного Кудряшова появляется Константин Рауш.

'80

ОПАСНО! Ундер мощно пробил в левый нижний угол — мяч стелился по газону, но Лунев за мгновение успел припасть к земле и отбить снаряд!

'79

Вторая замена в составе сборной России: вместо уже изрядно уставшего автора первого гола сборной России Черышева выходит Алексей Ионов.

'78

Продолжает проседать левый фланг обороны россиян, за который отвечает Кудряшов. Шенер продолжает давить на Федора и время от времени выполняет навесы в штрафную. Пока что центральные защитники справляются.

'76

Кудряшов с трудом поднимается с газона: судя по всему, он потянул мышцу в том героическом подкате, когда он предотвратил опасный момент после прострела Шенера. Возможно, Черчесову сейчас придется заменить именно этого игрока.

'74

Черчесов готовится сделать вторую замену, но пока игра этого не позволяет: турки в атаке. Очень активный защитник Шенер Озбайраклы выполнил опасный прострел в штрафную сборной России, но Кудряшов в подкате успел поменять направление этой передачи, а затем снаряд забрал Лунев.

'72

Первая замена в составе сборной России: 25-летний полузащитник из «Рубина» Павел Могилевец выходит вместо уже изрядно набегавшегося Далера Кузяева. Спасибо зенитовцу за игру, очень много помогал он в атаке сегодня!

'71

Чалханоглу очень здорово подал в штрафную сборной России, и турки даже нанесли опасный удар — мяч пролетел рядом со штангой!

'70

Черышев попытался заблокировать навес турков, но неудачно — мяч попал ему в руку. Будет неприятный штрафной.

'69

Опять какая-то суета в штрафной россиян... С пугающей легкостью турки пробираются внутрь. Только что форвард Тосун мог бить по воротам с нескольких метров, но к нему вовремя ринулись с разных сторон сразу три защитника, которые банально заблокировали возможность для удара.

'67

Ух, момент у турков! Чалханоглу из пределов штрафной буквально расстреливал Лунева! К этому эпизоду привел неудачный отскок мяча от российских защитников. Однако Андрей совершил суперсейв! Браво!

'65

Последовала опасная подача в нашу штрафную, но Дзюба выиграл воздух и вынес мяч головой! Тут же сборная России соорудила молниеносную контратаку, и Черышев уже в третий раз за матч слета пробил по мячу, но попал в защитника... Если бы не это, был бы верный гол.

'64

Появившийся с замены Огузхан Озьякуп пошел в дриблинг и пытался проскочить мимо Зобнина, но тот остановил его с небольшим фолом. Будет опасный штрафной.

'62

Опасно! Нападающий Дженк Тосун чуть не пробил головой с убойного расстояния! Однако он немного промахнулся мимо мяча, и Лунев забрал снаряд в руки. Провисает наш левый фланг обороны, откуда нередко приходят опасные навесы и прострелы...

'60

Россияне заработали угловой! Черышев пошел подавать своей волшебной левой ногой. К сожалению, на этот раз магия левоногого Дениса не сработала: он переборщил с силой подачи, и мяч покинул пределы поля еще в воздухе, по пути в штрафную.

'59

Подопечные Луческу организовали неплохую атаку, всего тремя передачами добравшись до штрафной сборной России. Однако последний пас получился неточным — Ундер отдал мяч прямо в ноги нашим защитникам.

'57

Замена в составе сборной Турции: вместо Юсуфа Язиджи выходит другой полузащитиник Огузхан Озьякуп.

'55

А вот и проблемы у защитника Георгия Джикии... совсем недавно он восстановился после тяжелейшей травмы крестообразных связок и теперь присел на газон. К счастью, игрок отделался легким испугом и довольно быстро вернулся в игру. Ложная тревога.

'53

Кудряшов получает желтую карточку за грубый фол — не успел он закрыть соперника, который явно прорывался в нашу штрафную.

'51

Турки пытаются быстро отыграться, но пока наша оборона справляется с отчаянным натиском соперника и то и дело перехватывает мяч.

'49

ГОООООЛ!!! Артем Дзюба! Капитан сборной забивает! 2:1 — сборная России выходит вперед! Газинский аккуратно, черпачком закинул мяч в чужую штрафную, только что вышедший защитник Айхан замешкался и не позволил своим партнерам создать офсайд, и Дзюба спокойно вышел один на один с вратарем и проткнул мяч мимо него!

'48

Внезапно у сборной Турции произошла замена: вместо автора гола Сердара Азиза вышел другой защитник Кан Айхан. Возможно, травма?

'47

Турки начинают очень бодро: Чалханоглу протащил мяч по центру и неприятно, с отскоком от газона пробил в створ ворот — к счастью, Лунев потащил.

'46

Второй тайм стартовал!

'45+1

Статистика по итогам первого тайма

'45+1

Первый тайм подошел к концу! Счет ничейный — 1:1, хотя сборная России владела очевидным преимуществом и должна была забивать больше одного мяча. Турки же нанесли считаное количество ударов по воротам Андрея Лунева и умудрились отличиться в том эпизоде, когда неожиданно быстро разыграли штрафной, очень удивив росийских защитников. Что ж, будем ждать второго тайма и новых голов!

'45

Арбитр компенсирует одну минуту к первому тайму.

'43

Тем временем на газоне Ерохин. Он сам пошел в подкат в попытке отобрать мяч у соперника, но столкнулся колено в колено и теперь не может подняться.

'41

ГОЛ! Эх, турки сравнивают счет под конец первого тайма... Мяч попал в руку Черышеву, турки заработали «стандарт». Последовал навес в штрафную, Джикия вынес мяч, но прямо на ногу Сердару Азизу. Тот мощно зарядил практически по центру ворот, но Лунев не успел среагировать — 1:1.

'39

Кузяев «качнул» защитника на входе в штрафную, ворвался внутрь и сходу пробил в дальний угол! Жаль, опять немного неточно. Ждем гола от Далера — он уже дважды был очень близок.

'37

Защитник Шенер Озбайраклы очень больно въехал шипами бутсы в ногу Черышеву! Судья наказывает его желтой карточкой. Денис не сразу, но все-таки поднимается на ноги. Кажется, обошлось без травмы.

'35

Роман Нойштедтер откровенно завалил игрока «Милана» Чалханоглу на газон в центре поля, чтобы предотвратить контратаку после того, как наша команда слегка увлеклась атакой и потеряла мяч. Арбитр ограничивается устным предупреждением.

'33

Какое-то время команды действовали на встречных курсах, перехватывая неточные передачи друг друг и срывая атаку за атакой. Однако долго это не продлилось: сборная России вновь забрала мяч себе.

'31

Черышев уже настолько осмелел, что не боится бить с самых разных дистанций и из необычных положений. Только что он попытался пробить с левого края чужой штрафной, но получилось слишком сильно и неточно. Однако радует, с каким задором и креативом действует сборная в атаке!

'29

Дзюба чуть не отличился! Черышев протащил мяч по левому флангу и навесил в чужую штрафную, а там уже Артем нанес удар головой! Снаряд летел очень быстро, но, к сожалению, прямо туда, где стоял голкипер...

'27

А вот и первый опасный удар турков по нашим воротам! Хакан Чалханоглу очень сильно пробил с угла штрафной, целя в дальний угол, но немного переборщил — мяч просвистел на трибуны.

'25

Опасно! Кузяев чуть не попал в дальний угол! Фернандес выполнил проникающую передачу в штрафную на Ерохина, тот на широком шагу догнал мяч и отдал пас в центр на Кузяева! Тот растянулся на газоне и сумел направить мяч куда надо — жаль, немного не в створ.

'23

Подопечные Мирчи Луческу просто завалили сборную России угловыми. К счастью, навесы пока ни к чему не приводят — на «втором этаже» россияне будут повыше и, соответственно, посильнее.

'22

Жаль, что контратака нам не удалась: Лунев быстро ввел мяч в игру на Фернандеса, но того сбили с ног турки — причем без нарушения правил.

'21

Очень хорошая подача последовала в центр нашей штрафной, но Лунев занял грамотную позицию и забрал мяч прямо в руки!

'19

Турки заработали в ответ угловой.

'17

Кузяев попытался обострить ситуацию возле штрафной турков и отдал сильную передачу на Ерохина в надежде на ускорение партнера. Однако Александр явно не ожидал такого поворота событий и просто позволил мячу уйти.

'15

Турки побежали отыгрываться и заработали штрафной, но, к счастью, не сумели создать ничего опасного с этого «стандарта».

'13

ГОООООЛ!!! Россия открывает счет! Забивает лучший бомбардир сборной на мундиале — Денис Черышев! Была организована быстрая атака, Марио Фернандес подключился по правому флангу и навесил в штрафную, там мяч после серии рикошетом достался Черышеву, и тот с лета пробил своей волшебной левой ногой прямо в сетку ворот! 0:1!

'13

Тем не менее россиянам удалось запереть соперника в его штрафной и заработать два угловых подряд! В последнем случае автор первого гола сборной на ЧМ-2018 Юрий Газинский пробил головой, но прямо в руки вратарю.

'12

Черышев с Дзюбой унеслись в контратаку и вполне могли соорудить опасный удар вдвоем, однако последний пас Артема на Дениса получился слишком сильным, так что тот едва догнал мяч на самой линии и сделал неточный навес в штрафную турков.

'11

Ундер разыграл мяч с партнером, после чего последовал опасный навес во владения Андрея Лунева, но наша защита не дала довести эту подачу до удара по воротам!

'10

Турки неплохо прошли по правому флангу и заработали угловой! Наши футболисты идут в свою штрафную — защищаться.

'8

Игра все чаще проходит на половине поля турков. Либо хозяева поля вынуждены отступать туда под прессингом россиян даже при своем владении мячом, либо они отходят туда в оборону, когда атакуют подопечные Черчесова.

'6

Продолжаются навесы на Дзюбу. Судя по всему, это основной козырь сборной России в атаке на этот вечер. Пока что Артем не может отличиться, но то ли еще будет?

'5

Перед тем, как Газинский выполнил свою подачу на фантомного Дзюбу, защитник Федор Кудряшов почувствовал себя не очень хорошо после столкновения с соперником и несколько секунд лежал на газоне не в силах подняться. К счастью, никакого серьезного повреждения игрок не получил и сможет продолжить игру.

'4

Россия перехватила инициативу. Газинский подхватил мяч на левом фланге и выполнил навес в штрафную Турции, видимо, рассчитывая, что высокорослый Дзюба поборется там за снаряд. К сожалению, капитана сборной не оказалось в нужном месте.

'2

Россияне развели мяч с центра поля, но турки сразу перехватили мяч после неточного паса Джикии и побежали в контратаку по украшенному конфетти полю. К счастью, подопечные Черчесова очень организованно отошли в оборону и заставили соперника отступить.

'1

Матч начался! Желаем удачи нашим парням! Сборная России, кстати, играет в своей гостевой белой форме, а турки — в красной.

21:43

Звучит гимн России перед началом встречи!

21:40

Есть в сборной и немного недовольные игроки.

21:35

Немного о формате Лиги наций: она делится на 4 дивизиона — А, B, C и D, куда сборные распределяются в зависимости от своего рейтинга. Россия находится в дивизионе B в одной группе с Турцией и Швецией. Победившая в своей группе команда в следующем розыгрыше выступит в элитном дивизионе Лиги наций, а также сможет сыграть в плей-офф за место на Евро-2020, если не завоюет его через обычный отборочный цикл.

21:30

Капитаном сборной России в отсутствие Игоря Акинфеева, у которого в это время плановый медосмотр в Германии, будет нападающий Артем Дзюба, здорово проявивший себя на прошедшем мундиале.

21:25

Стартовый состав сборной России: Андрей Лунев (вратарь), Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Марио Фернандес, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Денис Черышев, Александр Ерохин, Артем Дзюба.

21:20

Проходящая в Трабзоне встреча начнется в 21.45 по местному времени, которое совпадает с московским.

21:15

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сборная России проводит первый матч после триумфального для себя чемпионата мира — 2018. В первом туре Лиги наций коллектив Станислава Черчесова встречается в гостях с национальной командой Турции.