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На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию матча и желает вам спокойной ночи!
Следует опасный заброс в штрафную сборной России, но Лунев уверенно выходит из ворот и в прыжке забирает мяч! Достойный наследник Акинфеева есть у нашей команды.
Сборная России уже полностью переключилась на энергосберегающий режим «игра по счету». Турки силятся забить второй мяч, чтобы порадовать свою публику, однако защитники самоотверженно бросаются под мяч и защищают своего вратаря всеми возможными способами. Не гнушаются и просто выносить снаряд в поле.
Подопечные Луческу наносят удар за ударом — особенно активен в этом полузащитник «Ромы» Ундер. Но в этой дуэли пока что с крупным счетом выигрывает Лунев, который стабильно радует болельщиков уверенными сейвами.
Эх, обидно! Фернандес здорово разогнал атаку по правому флангу и отдал пас на ход свежему Ионову, который должен был убегать от уставших турецких защитников, но оказался в офсайде!
Продолжает проседать левый фланг обороны россиян, за который отвечает Кудряшов. Шенер продолжает давить на Федора и время от времени выполняет навесы в штрафную. Пока что центральные защитники справляются.
Кудряшов с трудом поднимается с газона: судя по всему, он потянул мышцу в том героическом подкате, когда он предотвратил опасный момент после прострела Шенера. Возможно, Черчесову сейчас придется заменить именно этого игрока.
Черчесов готовится сделать вторую замену, но пока игра этого не позволяет: турки в атаке. Очень активный защитник Шенер Озбайраклы выполнил опасный прострел в штрафную сборной России, но Кудряшов в подкате успел поменять направление этой передачи, а затем снаряд забрал Лунев.
Черышев попытался заблокировать навес турков, но неудачно — мяч попал ему в руку. Будет неприятный штрафной.
Опять какая-то суета в штрафной россиян... С пугающей легкостью турки пробираются внутрь. Только что форвард Тосун мог бить по воротам с нескольких метров, но к нему вовремя ринулись с разных сторон сразу три защитника, которые банально заблокировали возможность для удара.
Появившийся с замены Огузхан Озьякуп пошел в дриблинг и пытался проскочить мимо Зобнина, но тот остановил его с небольшим фолом. Будет опасный штрафной.
Россияне заработали угловой! Черышев пошел подавать своей волшебной левой ногой. К сожалению, на этот раз магия левоногого Дениса не сработала: он переборщил с силой подачи, и мяч покинул пределы поля еще в воздухе, по пути в штрафную.
Подопечные Луческу организовали неплохую атаку, всего тремя передачами добравшись до штрафной сборной России. Однако последний пас получился неточным — Ундер отдал мяч прямо в ноги нашим защитникам.
А вот и проблемы у защитника Георгия Джикии... совсем недавно он восстановился после тяжелейшей травмы крестообразных связок и теперь присел на газон. К счастью, игрок отделался легким испугом и довольно быстро вернулся в игру. Ложная тревога.
Турки пытаются быстро отыграться, но пока наша оборона справляется с отчаянным натиском соперника и то и дело перехватывает мяч.
Статистика по итогам первого тайма
Тем временем на газоне Ерохин. Он сам пошел в подкат в попытке отобрать мяч у соперника, но столкнулся колено в колено и теперь не может подняться.
Кузяев «качнул» защитника на входе в штрафную, ворвался внутрь и сходу пробил в дальний угол! Жаль, опять немного неточно. Ждем гола от Далера — он уже дважды был очень близок.
Защитник Шенер Озбайраклы очень больно въехал шипами бутсы в ногу Черышеву! Судья наказывает его желтой карточкой. Денис не сразу, но все-таки поднимается на ноги. Кажется, обошлось без травмы.
Роман Нойштедтер откровенно завалил игрока «Милана» Чалханоглу на газон в центре поля, чтобы предотвратить контратаку после того, как наша команда слегка увлеклась атакой и потеряла мяч. Арбитр ограничивается устным предупреждением.
Какое-то время команды действовали на встречных курсах, перехватывая неточные передачи друг друг и срывая атаку за атакой. Однако долго это не продлилось: сборная России вновь забрала мяч себе.
Черышев уже настолько осмелел, что не боится бить с самых разных дистанций и из необычных положений. Только что он попытался пробить с левого края чужой штрафной, но получилось слишком сильно и неточно. Однако радует, с каким задором и креативом действует сборная в атаке!
Подопечные Мирчи Луческу просто завалили сборную России угловыми. К счастью, навесы пока ни к чему не приводят — на «втором этаже» россияне будут повыше и, соответственно, посильнее.
Жаль, что контратака нам не удалась: Лунев быстро ввел мяч в игру на Фернандеса, но того сбили с ног турки — причем без нарушения правил.
Очень хорошая подача последовала в центр нашей штрафной, но Лунев занял грамотную позицию и забрал мяч прямо в руки!
Турки заработали в ответ угловой.
Кузяев попытался обострить ситуацию возле штрафной турков и отдал сильную передачу на Ерохина в надежде на ускорение партнера. Однако Александр явно не ожидал такого поворота событий и просто позволил мячу уйти.
Турки побежали отыгрываться и заработали штрафной, но, к счастью, не сумели создать ничего опасного с этого «стандарта».
Тем не менее россиянам удалось запереть соперника в его штрафной и заработать два угловых подряд! В последнем случае автор первого гола сборной на ЧМ-2018 Юрий Газинский пробил головой, но прямо в руки вратарю.
Черышев с Дзюбой унеслись в контратаку и вполне могли соорудить опасный удар вдвоем, однако последний пас Артема на Дениса получился слишком сильным, так что тот едва догнал мяч на самой линии и сделал неточный навес в штрафную турков.
Ундер разыграл мяч с партнером, после чего последовал опасный навес во владения Андрея Лунева, но наша защита не дала довести эту подачу до удара по воротам!
Турки неплохо прошли по правому флангу и заработали угловой! Наши футболисты идут в свою штрафную — защищаться.
Игра все чаще проходит на половине поля турков. Либо хозяева поля вынуждены отступать туда под прессингом россиян даже при своем владении мячом, либо они отходят туда в оборону, когда атакуют подопечные Черчесова.
Продолжаются навесы на Дзюбу. Судя по всему, это основной козырь сборной России в атаке на этот вечер. Пока что Артем не может отличиться, но то ли еще будет?
Перед тем, как Газинский выполнил свою подачу на фантомного Дзюбу, защитник Федор Кудряшов почувствовал себя не очень хорошо после столкновения с соперником и несколько секунд лежал на газоне не в силах подняться. К счастью, никакого серьезного повреждения игрок не получил и сможет продолжить игру.
Россия перехватила инициативу. Газинский подхватил мяч на левом фланге и выполнил навес в штрафную Турции, видимо, рассчитывая, что высокорослый Дзюба поборется там за снаряд. К сожалению, капитана сборной не оказалось в нужном месте.
Россияне развели мяч с центра поля, но турки сразу перехватили мяч после неточного паса Джикии и побежали в контратаку по украшенному конфетти полю. К счастью, подопечные Черчесова очень организованно отошли в оборону и заставили соперника отступить.
Звучит гимн России перед началом встречи!
Есть в сборной и немного недовольные игроки.
Немного о формате Лиги наций: она делится на 4 дивизиона — А, B, C и D, куда сборные распределяются в зависимости от своего рейтинга. Россия находится в дивизионе B в одной группе с Турцией и Швецией. Победившая в своей группе команда в следующем розыгрыше выступит в элитном дивизионе Лиги наций, а также сможет сыграть в плей-офф за место на Евро-2020, если не завоюет его через обычный отборочный цикл.
Капитаном сборной России в отсутствие Игоря Акинфеева, у которого в это время плановый медосмотр в Германии, будет нападающий Артем Дзюба, здорово проявивший себя на прошедшем мундиале.
Стартовый состав сборной России: Андрей Лунев (вратарь), Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Марио Фернандес, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Денис Черышев, Александр Ерохин, Артем Дзюба.
Проходящая в Трабзоне встреча начнется в 21.45 по местному времени, которое совпадает с московским.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сборная России проводит первый матч после триумфального для себя чемпионата мира — 2018. В первом туре Лиги наций коллектив Станислава Черчесова встречается в гостях с национальной командой Турции.