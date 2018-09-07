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Трансляция
С конца
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'90+4
Троекратный свисток арбитра прозвучал! Матч завершён! Сборные Италии и Польши не смогли выявить победителя в своём первом матче Лиги наций! Боевая ничья со счётом 1:1 — справедливый итог этой игры! На этом трансляцию будем завершать. Всего доброго и до новых встреч!
'90+4
Италия даёт концовку! Поляки практически всей командой в своей штрафной!
'90+3
'90+2
Кьеза уже из пределов штрафной с левого края делал подачу верхом, но мяч пересёк лицевую линию.
'90+1
Четыре минуты судья добавил ко второму тайму.
'90
Итальянцы неспешно тянутся в атаку, но делают это аккуратно, не обрубая канатов в своей обороне.
'89
Рискованный пас на своего вратаря затеяли поляки, но Фабиански не позволил его опередить в борьбе за мяч.
'88
Не получился у Гальярдини пас в касание на правый фланг атаки — аут в пользу гостей.
'86
Бонуччи не смог сделать чёткую передачу в чужую штрафную — удар от ворот.
'85
Высокая подача во вратарскую хозяев, Доннарумма неуверенно казалось шёл на мяч, но до него всё-таки дотянулся.
'84
Шиманьский решился на дальний удар! Мяч рикошетом от ноги итальянского защитника улетел на угловой.
'82
Гости теперь уже большими силами ходят в атаку. Вот уже и Левандовски подгоняет свою команду вперёд.
'80
'80
'76
'76
Пенальти назначен в ворота сборной Польши! Блащиковски не попал в мяч в подкате, а вот по ногам Кьезы явно заехал!
'74
Кьеза пробил издали, рикошет от ноги защитника добавил тревоги польским болельщикам, но Фабиански мяч забрал в руки!
'72
'72
'72
Бонавентура не смог пробить точно из-за пределов штрафной!
'71
Было жарко у ворот Фабиански! Два удара в упор, но они мимо зачёта — все из положения вне игры!
'69
Вновь вхолостую прошла подача с угла поля у хозяев — мяч покинул владения гостей.
'68
Массированная атака сборной Италии завершилась очередным угловым.
'66
'66
'65
Поляки в своей редкой атаке заработали угловой. Подача во вратарскую завершилась тем, что Доннарумма двинул кулаком по мячу.
'63
Инсинье со стандарта закрутил мяч в штрафную площадь, но поляки и здесь отбились.
'61
'61
'60
Итальянцы быструю атаку сходу провели. Удалось заработать угловой, но после подачи во вратарскую мяч достался вратарю.
'58
Зелиньски издали зарядил — это для Пётра далеко от дубля получилось.
'57
Пас верхом вперёд в расчёте на Инсинье, но здесь польская оборона легко мяч перехватила.
'55
'55
'55
Попробовали поляки ещё одну контратаку построить, но залезли в офсайд.
'53
Бернардески вновь включил свою левую ногу! Удар из-за штрафной — рядом со штангой!
'52
Фабиански снял мяч с головы Балотелли после подачи с левого края штрафной!
'51
Хорошую контратаку раскручивали поляки, но вот пас верхом в штрафную площадь получился безадресным.
'49
Не сработал у хозяев угловой удар, а после и атака вторым темпом заглохла, не успев начаться.
'48
Левандовски после атаки гостей сходу пробивал слёту с дальнего угла вратарской — выше перекладины!
'46
Стартовал второй тайм встречи!
'46
'46
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! За первый тайм мы увидели несколько хороших моментов у ворот, но реализован был лишь один — после неотразимого удара Зелиньски.
'45+2
Успели хозяева вернуться в оборону, а гости ведь сначала бежали с численным преимуществом в атаку.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Левандовски из-за штрафной пробил — блокировал мяч итальянский защитник!
'44
Не получилась у сборной Италии быстрая атака — мяч улетел в аут.
'42
Хитрый удар Бернардески со штрафного, выполненного практически от углового флажка, но мяч попал лишь в сетку с внешней стороны ворот.
'40
'39
Не прошла скидка Гальярдини под удар Инсинье к линии штрафной!
'37
Опасно! Бернардески «щекой» исполнял удар из пределов польской штрафной — рядом со штангой мяч пролетел!
'35
Балотелли не понял задумку партнёра, который поспешил всё-таки с разрезающим пасом в гостевую штрафную между двух защитников.
'33
Пеллегрини плохо обработал мяч у левой бровки, отпустив его от себя, а после Лоренцо в борьбе с польским защитником нарушил правила.
'31
Не получилось у сборной Италии развить атаку через правый край — Дзаппакоста не успел за мячом.
'30
Тактически грамотным фолом Жоржиньо сорвал контратаку сборной Польши ещё на чужой половине поля.
'29
Стандарт итальянцев с правого фланга с подачей во вратарскую, но Клих головой мяч выбил подальше от своих ворот.
'27
После аута гостей мяч заметался в штрафной хозяев, было пару скидок головой, а после и удар Крыховяка — Доннарумма потащил!
'25
Очень много фолов в игре. Хватает и разговоров с арбитрами после каждого свистка.
'23
Инсинье с подбора из-за штрафной слёту пробивал — мимо ворот!
'21
Стандарт гости исполнили, но после подачи верхом в штрафную площадь Кьеллини никого к мячу не подпустил — прекрасная игра головой.
'19
Бернардески со своей левой пытался закрутить мяч в дальний верхний угол ворот, но перестарался по высоте.
'18
'18
Крыховяк пытался сыграть в мяч, но всё-таки задел ногу Балотелли. Не стал тут арбитр лезть в кармашек за жёлтой карточкой.
'16
Фабиански умело вышел из-под прессинга, выбив мяч в поле и начав атаку своей команды.
'14
'13
Два подряд корнера выполнила сборная Польши. Лишь во втором случае была попытка пробить головой по воротам, но мяч пошёл вдоль лицевой линии.
'11
Не проходят у итальянцев передачи в чужую штрафную. Здорово поляки играют на перехватах.
'9
'7
Владели мячом итальянцы, а первый опасный момент возник у ворот Доннаруммы! Левандовски принял мяч у линии штрафной, отпасовал на ход Зелиньски, который своим ударом с убойной позиции не смог пробить вратаря!
'5
Хозяева сразу идут в быстрый отбор после потери мяча, что приводит зачастую к мелким фолам.
'4
Заброс на Балотелли в штрафную площадь, но Марио за мяч не зацепился.
'3
Первый угловой хозяева решили разыграть, но ни к чему интересному у ворот Фабиански это не привело.
'2
Сборная Италии сразу же забирает мяч себе. Позиционные атаки хозяев, но пока без передач в штрафную площадь соперника.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли итальянцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Италия — Польша. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.