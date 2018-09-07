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Пенальти спас Манчини: как Италия примирилась с Польшей

Италия сыграла вничью с Польшей в дебютном матче в Лиге наций

Сборная Италии благодаря пенальти сыграла вничью с национальной командой Польши в рамках первого тура Лиги наций по футболу. Это был первый официальный матч бывшего наставника «Зенита» Роберто Манчини у руля четырехкратных чемпионов мира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Лига A. Группа 3. 1-й тур  |   07 сентября 21:45   |  закончен
Италия
1:1
Польша
Стадион «Ренато Далль'Ара», Болонья | Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Кьеллини 9'
Жоржиньо 78' (пен)
Клих 14'
Блащиковски 18'
Зелиньски 40'
Фабиански 90+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини 9'
15 (з)   Кристиано Бираги
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
5 (п)    Жоржиньо 78'
18 (п)   Роберто Гальярдини
16 (п)   Лоренцо Пеллегрини 46'
9 (н)   Марио Балотелли 61'
10 (н)   Лоренцо Инсинье 71'
20 (н)   Федерико Бернардески
22 (в)   Лукаш Фабиански 90'
15 (з)   Камил Глик
18 (з)   Бартош Берешиньски
5 (з)   Ян Беднарек
3 (з)   Аркадиуш Реца
16 (п)   Якуб Блащиковски 80' 18'
11 (п)   Матеуш Клих 55' 14'
10 (п)   Гжегож Крыховяк
20 (п)   Пётр Зелиньски 66' 40'
21 (п)   Рафал Кужава
9 (н)   Роберт Левандовски
Запасной состав
1 (в)   Сальваторе Сиригу
12 (в)   Маттиа Перин
6 (з)   Алессио Романьоли
4 (з)   Доменико Кришито
13 (з)   Маттиа Кальдара
8 (п)   Джакомо Бонавентура 46'
23 (п)   Марко Бенасси
2 (п)   Николо Барелла
11 (н)   Андреа Белотти 61'
14 (н)   Федерико Кьеза 71'
17 (н)   Чиро Иммобиле
7 (н)   Доменико Берарди
1 (в)   Войцех Щенсны
12 (в)   Лукаш Скорупски
2 (з)   Рафаль Петшак 80'
6 (з)   Адам Дзвигала
4 (з)   Томаш Кендзёра
19 (з)   Марчин Каминьски
13 (п)   Дамьян Шиманьский 55'
8 (п)   Кароль Линетти 66'
17 (п)   Дамиан Кондзёр
14 (п)   Пшемыслав Франковски
7 (н)   Аркадиуш Милик
23 (н)   Кшиштоф Пёнтек
Удары
33%
По воротам: 13
В створ: 2
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 2
  • 12
Удары
67%
По воротам: 10
В створ: 4
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 2
  • 19
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+4
Троекратный свисток арбитра прозвучал! Матч завершён! Сборные Италии и Польши не смогли выявить победителя в своём первом матче Лиги наций! Боевая ничья со счётом 1:1 — справедливый итог этой игры! На этом трансляцию будем завершать. Всего доброго и до новых встреч!
'90+4
Италия даёт концовку! Поляки практически всей командой в своей штрафной!
'90+3
Фабиански принимает жёлтую карточку за затяжку времени, как должное.
'90+2
Кьеза уже из пределов штрафной с левого края делал подачу верхом, но мяч пересёк лицевую линию.
'90+1
Четыре минуты судья добавил ко второму тайму.
'90
Итальянцы неспешно тянутся в атаку, но делают это аккуратно, не обрубая канатов в своей обороне.
'89
Рискованный пас на своего вратаря затеяли поляки, но Фабиански не позволил его опередить в борьбе за мяч.
'88
Не получился у Гальярдини пас в касание на правый фланг атаки — аут в пользу гостей.
'86
Бонуччи не смог сделать чёткую передачу в чужую штрафную — удар от ворот.
'85
Высокая подача во вратарскую хозяев, Доннарумма неуверенно казалось шёл на мяч, но до него всё-таки дотянулся.
'84
Шиманьский решился на дальний удар! Мяч рикошетом от ноги итальянского защитника улетел на угловой.
'82
Гости теперь уже большими силами ходят в атаку. Вот уже и Левандовски подгоняет свою команду вперёд.
'80
Петшак проведёт на поле концовку встречи.
'80
Блащиковски уже за пределами поля — третья замена у поляк.
'76
ГОЛ! Жоржиньо выдержал паузу, заметив в какой угол начал валиться вратарь, а сам пробил в другой!
'76
Пенальти назначен в ворота сборной Польши! Блащиковски не попал в мяч в подкате, а вот по ногам Кьезы явно заехал!
'74
Кьеза пробил издали, рикошет от ноги защитника добавил тревоги польским болельщикам, но Фабиански мяч забрал в руки!
'72
Кьеза вышел — третья замена итальянцами использована.
'72
Инсинье с ускорением покинул поле.
'72
Бонавентура не смог пробить точно из-за пределов штрафной!
'71
Было жарко у ворот Фабиански! Два удара в упор, но они мимо зачёта — все из положения вне игры!
'69
Вновь вхолостую прошла подача с угла поля у хозяев — мяч покинул владения гостей.
'68
Массированная атака сборной Италии завершилась очередным угловым.
'66
Линетти вышел у поляк — вторая замена.
'66
Зелиньски отправился отдыхать. Автор пока единственного гола попал уже за бровкой в объятия тренера.
'65
Поляки в своей редкой атаке заработали угловой. Подача во вратарскую завершилась тем, что Доннарумма двинул кулаком по мячу.
'63
Инсинье со стандарта закрутил мяч в штрафную площадь, но поляки и здесь отбились.
'61
Белотти вышел с задачей усилить атаку сборной Италии.
'61
Балотелли с небольшим повреждением покинул поле.
'60
Итальянцы быструю атаку сходу провели. Удалось заработать угловой, но после подачи во вратарскую мяч достался вратарю.
'58
Зелиньски издали зарядил — это для Пётра далеко от дубля получилось.
'57
Пас верхом вперёд в расчёте на Инсинье, но здесь польская оборона легко мяч перехватила.
'55
Шиманьский в поле — первая перестановка сборной Польши такова.
'55
Клих заменён у гостей.
'55
Попробовали поляки ещё одну контратаку построить, но залезли в офсайд.
'53
Бернардески вновь включил свою левую ногу! Удар из-за штрафной — рядом со штангой!
'52
Фабиански снял мяч с головы Балотелли после подачи с левого края штрафной!
'51
Хорошую контратаку раскручивали поляки, но вот пас верхом в штрафную площадь получился безадресным.
'49
Не сработал у хозяев угловой удар, а после и атака вторым темпом заглохла, не успев начаться.
'48
Левандовски после атаки гостей сходу пробивал слёту с дальнего угла вратарской — выше перекладины!
'46
Стартовал второй тайм встречи!
'46
Бонавентура появился на поле.
'46
У сборной Италии произошла замена в перерыве. Пеллегрини хватило лишь на первый тайм.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! За первый тайм мы увидели несколько хороших моментов у ворот, но реализован был лишь один — после неотразимого удара Зелиньски.
'45+2
Успели хозяева вернуться в оборону, а гости ведь сначала бежали с численным преимуществом в атаку.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Левандовски из-за штрафной пробил — блокировал мяч итальянский защитник!
'44
Не получилась у сборной Италии быстрая атака — мяч улетел в аут.
'42
Хитрый удар Бернардески со штрафного, выполненного практически от углового флажка, но мяч попал лишь в сетку с внешней стороны ворот.
'40
ГОЛ! Обокрали Жоржиньо у своей штрафной, Левандовски с левого края навесил мягко на дальний угол вратарской, а оттуда Зелиньски пробил слёту в цель!
'39
Не прошла скидка Гальярдини под удар Инсинье к линии штрафной!
'37
Опасно! Бернардески «щекой» исполнял удар из пределов польской штрафной — рядом со штангой мяч пролетел!
'35
Балотелли не понял задумку партнёра, который поспешил всё-таки с разрезающим пасом в гостевую штрафную между двух защитников.
'33
Пеллегрини плохо обработал мяч у левой бровки, отпустив его от себя, а после Лоренцо в борьбе с польским защитником нарушил правила.
'31
Не получилось у сборной Италии развить атаку через правый край — Дзаппакоста не успел за мячом.
'30
Тактически грамотным фолом Жоржиньо сорвал контратаку сборной Польши ещё на чужой половине поля.
'29
Стандарт итальянцев с правого фланга с подачей во вратарскую, но Клих головой мяч выбил подальше от своих ворот.
'27
После аута гостей мяч заметался в штрафной хозяев, было пару скидок головой, а после и удар Крыховяка — Доннарумма потащил!
'25
Очень много фолов в игре. Хватает и разговоров с арбитрами после каждого свистка.
'23
Инсинье с подбора из-за штрафной слёту пробивал — мимо ворот!
'21
Стандарт гости исполнили, но после подачи верхом в штрафную площадь Кьеллини никого к мячу не подпустил — прекрасная игра головой.
'19
Бернардески со своей левой пытался закрутить мяч в дальний верхний угол ворот, но перестарался по высоте.
'18
Блащиковски остановил проход Бернадерски, но за рамками правил — ещё один «горчичник». Перспективный стандарт для сборной Италии.
'18
Крыховяк пытался сыграть в мяч, но всё-таки задел ногу Балотелли. Не стал тут арбитр лезть в кармашек за жёлтой карточкой.
'16
Фабиански умело вышел из-под прессинга, выбив мяч в поле и начав атаку своей команды.
'14
Бернардески получил по ногам от Клиха. Жёлтая карточка польскому игроку.
'13
Два подряд корнера выполнила сборная Польши. Лишь во втором случае была попытка пробить головой по воротам, но мяч пошёл вдоль лицевой линии.
'11
Не проходят у итальянцев передачи в чужую штрафную. Здорово поляки играют на перехватах.
'9
Кьеллини сзади подкатился под Левандовски, срубив Роберта. После этой капитанской стычки жёлтая карточка досталась итальянцу.
'7
Владели мячом итальянцы, а первый опасный момент возник у ворот Доннаруммы! Левандовски принял мяч у линии штрафной, отпасовал на ход Зелиньски, который своим ударом с убойной позиции не смог пробить вратаря!
'5
Хозяева сразу идут в быстрый отбор после потери мяча, что приводит зачастую к мелким фолам.
'4
Заброс на Балотелли в штрафную площадь, но Марио за мяч не зацепился.
'3
Первый угловой хозяева решили разыграть, но ни к чему интересному у ворот Фабиански это не привело.
'2
Сборная Италии сразу же забирает мяч себе. Позиционные атаки хозяев, но пока без передач в штрафную площадь соперника.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли итальянцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Италия — Польша. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.