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Славная победа: Украина добилась успеха в концовке

Гол Зинченко принес Украине победу над Чехией в Лиге наций

Гол в добавленное время принес сборной Украины победу в выездном матче против Чехии в рамках Лиги наций. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига B. Группа 1. 1-й тур  |   06 сентября 21:45   |  закончен
Чехия
1:2
Украина
Стадион «Мирослава Валенты», Угерске-Градисте | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Шик 4'
Гушбауэр 21'
Соучек 53'
Коноплянка 45+1'
Зинченко 90+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томаш Вацлик
4 (з)   Теодор Гебре
5 (з)   Якуб Брабец
18 (з)   Ян 
2 (з)   Павел Кадержабек
3 (з)   Томаш Калас
10 (п)   Йозеф Гушбауэр 21'
6 (п)   Ян Сикора 90'
15 (п)   Томаш Соучек 53'
11 (н)   Михал Крменчик
19 (н)   Патрик Шик 4'
12 (в)   Андрей Пятов
4 (з)   Сергей Кривцов
20 (з)   Ярослав Ракицкий
2 (з)   Николай Матвиенко
22 (з)   Александр Караваев
11 (п)    Марлос
6 (п)   Тарас Степаненко
10 (п)   Евгений Коноплянка 45'
8 (п)   Руслан Малиновский
7 (п)   Андрей Ярмоленко
18 (н)   Роман Яремчук
Запасной состав
16 (в)   Томаш Коубек
23 (в)   Ондржей Коларж
17 (з)   Радим Ржезник
22 (з)   Филип Новак
20 (з)   Владимир Цоуфаль
8 (п)   Яромир Змрхаль
12 (п)   Томаш Горжава 90'
14 (п)   Якуб Янкто
21 (п)   Ондржей Петрак
9 (п)   Михал Травник
7 (н)   Станислав Тецль
1 (в)   Денис Бойко
23 (в)   Андрей Лунин
21 (з)   Олег Данченко
5 (з)   Никита Бурда
13 (з)   Андрей Цуриков
3 (з)   Евгений Хачериди
19 (з)   Евгений Макаренко
17 (п)   Александр Зинченко 90'
15 (п)   Виктор Цыганков
16 (п)   Сергей Сидорчук
14 (п)   Виталий Буяльский
9 (н)   Евгений Селезнёв
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+5
Финальный свисток! 1:2 по итогам нашего матча в пользу сборной Украины! Дважды в концовке каждого из таймов забивали голы подопечные Андрея Шевченко. На протяжении всего поединка владели ощутимым перевесом гости и в итоге вполне заслуженно добились завоевания трех очков.
'90+3
Гол! 1:2! Цыганков навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Вацлик ошибся на выходе, а мяч рикошетом от защитника отскочил к Зинченко, после чего тот отправил игровой снаряд в пустые ворота!
'90+1
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'89
Момент у Чехии! Кадержабек отпасовал с правого фланга атаки в чужую штрафную на Тецля, а тот пробил с угла вратарской, но отправил мяч в сетку с внешней стороны.
'87
Подходит наша игра к своему завершению. Все ближе итоговая ничья сегодня, хотя по игре заслуживали на три очка украинцы.
'85
Вышел на поле Селезнев.
'85
Замена у Украины. Ушел с поля Яремчук.
'83
Вышел на поле Тецль.
'83
Замена у Чехии. Ушел с поля Патрик Шик.
'83
Марлос на дриблинге заработал опасный стандарт поблизости от чужой штрафной. Однако, Малиновский пробил с выгодной позиции выше створа ворот.
'81
Зинченко отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда прострелил во вратарскую Цыганков, но Вацлик сумел парировать этот мяч.
'79
Длинная передача была исполнена на Патрика Шика к штрафной Украины, где форварда в последний момент сумел опередить вышедший из ворот Пятов. К тому же офсайд зафиксировал арбитр.
'77
Вышел на поле Цыганков.
'77
Замена у Украины. Ушел с поля Коноплянка.
'76
Соучек отпасовал у чужой штрафной на Патрика Шика, а тот в касание пробил, но отправил игровой снаряд выше створа ворот.
'74
Момент у Украины! Коноплянка прорвался к чужой штрафной по левому флангу атаки и исполнил удар в дальний угол ворот. Вацлик парировал мяч перед собой, после чего еще и успел вынести игровой снаряд из-под ног у устремившегося на добивание Яремчука.
'72
Малиновский зацепился за мяч на левом фланге атаки, но в борьбе упал на газон, а фола арбитр в этом эпизоде не зафиксировал.
'70
Змрхаль навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Кадержабек нанес удар с выгодной позиции, но угодил в спину Степаненко!
'68
Перестроилась сейчас сборная Украины. Зинченко вышел в центр поля, тогда как Марлос сейчас выступает на позиции правого вингера.
'66
Вышел на поле Зинченко.
'66
Замена у Украины. Ушел с поля Ярмоленко.
'65
Момент у Чехии! Ян Боржил зацепился за мяч на левом фланге атаки у чужой штрафной, опасно пробил в ближний угол ворот, но Пятов в красивом прыжке выручил свою команду!
'63
Коноплянка попытался самостоятельно пройти вперед по левому флангу атаки, но обойти сразу троих соперников ему в этом моменте не удалось.
'61
Гушбауэр исполнил заброс в чужую штрафную, но там Кадержабек пробил мимо створа ворот и к тому же из офсайда.
'59
Пятов далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Брабец опередил Ярмоленко, отправив мяч на угловой. Коноплянка навесил с угла поля, но арбитр зафиксировал фол в атаке.
'57
Момент у Украины! Ярмоленко здорово разобрался с соперником на левом краю чужой штрафной, после чего на исполнение пробил в дальний угол ворот, но Вацлик в красивом прыжке кончиками пальцев парировал этот мяч!
'55
Ракицкий неожиданно решился на удар по воротам со штрафного метров с 40-ка, но отправил игровой снаряд заметно выше створа ворот.
'53
Малиновский устремился в прорыв от центра поля, но был остановлен грубым фолом со стороны Соучека.
'52
Кривцов попробовал исполнить длинную передачу на правый фланг атаки, но отправил мяч слишком сильно и неточно для Караваева.
'50
Момент у Украины! Матвиенко вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал низом в центр под удар Коноплянке, но тот из убойной позиции отправил мяч рядом со штангой!
'48
Чехи заработали угловой на первых минутах второго тайма. Мяч заметался после его розыгрыше по штрафной Украины, но Пятов все же сумел вынести игровой снаряд.
'46
Вышел на поле Змрхаль.
'46
Замена у Чехии. Ушел с поля Михал Крменчик.
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты сборной Чехии.
'45+4
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Украина под конец первых сорока пяти минут сумела отыграться, хотя исходя из хода развития событий уже должны были уверенно вести в счете подопечные Андрея Шевченко. Гости пока выглядят намного лучше хозяев.
'45+1
Гол! 1:1! Марлос на дриблинге обошел нескольких соперников у чужой штрафной, отпасовал в центр, где Ярмоленко пропустил мяч дальше на Коноплянку, а тот с левого края владений Вацлика отправил игровой снаряд точно в угол ворот!
'44
Крменчик и Матвиенко болезненно столкнулись друг с другом в центре поля. Оба футболиста получили небольшие повреждения.
'42
Момент у Украины! Малиновский исполнил сильный удар со штрафного, но Вацлик в красивом прыжке выручил свою команду в этом эпизоде!
'41
Сикора нарушил правила против Малиновского на правом фланге атаки сборной Украины. Право на перспективный стандарт заработали гости.
'39
Продолжают длительное время контролировать мяч украинцы. Вынуждены чехи в основном обороняться в первом тайме.
'37
Патрик Шик сейчас выиграл очередное верховое единоборство на чужой половине поля, но отправил головой мяч за боковую линию поля.
'35
Малиновский попытался навесить со штрафного с правого фланга атаки, но угодил в Яна Борила. Досталось тут мячом чешскому защитнику.
'33
Ярмоленко отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной под удар Степаненко, но тот пробил с выгодной позиции далеко от створа ворот.
'31
Коноплянка отпасовал у чужой штрафной в центр на Малиновского, а тот в касание пробил, но на пути у мяча оказался корпус Гебре Селасси.
'29
Ярмоленко отпасовал у чужой штрафной назад на Степаненко, а тот решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч далеко от цели.
'27
Длинная передача была исполнена к украинской штрафной, где перестарался в борьбе за мяч Крменчик. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'25
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'23
Марлос приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, на исполнение пробил в направлении дальнего угла ворот, но уверенно в рамке сыграл Вацлик.
'21
Гушбауэр получил желтую карточку за грубый фол против Коноплянки на чужой половине поля.
'21
Гебре Селасси исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной, где Патрик Шик головой лишь неудачно сбросил мяч на соперника.
'19
Длительное время контролирует мяч Украина в эти минуты матча. Но подойти поближе к чешской штрафной гостям пока не удается.
'17
Малиновский попробовал исполнить длинную передачу от центра поля на левый фланг атаки, но там никому из партнеров не удалось зацепиться за мяч.
'15
Малиновский в борьбе за мяч уложил на газон Крменчика у своей штрафной, но фола арбитр не зафиксировал. Еще и небольшое повреждение получил игрок сборной Украины.
'13
Ракицкий исполнил длинную диагональ на правый фланг атаки, где Караваев головой сбросил мяч на ход Ярмоленко, но Андрей забрался во вне игры.
'11
Ярмоленко прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, отпасовал низом в центр, но Яремчук помешал добраться до мяча Марлосу и сам пробил из неудобной позиции мимо створа ворот.
'9
Позиционным преимуществом владеет сейчас Украина. Игра в основном проходит на половине поля чешской команды.
'7
И еще один момент у Украины! Марлос на дриблинге вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, навесил в центр на линию вратарской, где Яремчук из выгодной позиции головой отправил мяч рядом со штангой!
'6
Голевой момент у Украины! Малиновский навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Яремчук, но отправил мяч в сантиметрах от штанги ворот!
'4
Гол! 1:0! Патрик Шик блестяще на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, после чего мощно пробил с острого угла из-под Кривцова под перекладину ворот Пятова!
'3
Ракицкий с нарушением правил остановил прорыв Крменчика по правому флангу. Право на перспективный стандарт заработали хозяева, но подача во владения Пятова к опасности не привела.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты сборной Украины.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Чехия — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.