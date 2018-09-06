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Трансляция
С конца
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'90+5
'90+3
'90+1
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'89
Момент у Чехии! Кадержабек отпасовал с правого фланга атаки в чужую штрафную на Тецля, а тот пробил с угла вратарской, но отправил мяч в сетку с внешней стороны.
'87
Подходит наша игра к своему завершению. Все ближе итоговая ничья сегодня, хотя по игре заслуживали на три очка украинцы.
'85
'85
'83
'83
'83
Марлос на дриблинге заработал опасный стандарт поблизости от чужой штрафной. Однако, Малиновский пробил с выгодной позиции выше створа ворот.
'81
Зинченко отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда прострелил во вратарскую Цыганков, но Вацлик сумел парировать этот мяч.
'79
Длинная передача была исполнена на Патрика Шика к штрафной Украины, где форварда в последний момент сумел опередить вышедший из ворот Пятов. К тому же офсайд зафиксировал арбитр.
'77
'77
'76
Соучек отпасовал у чужой штрафной на Патрика Шика, а тот в касание пробил, но отправил игровой снаряд выше створа ворот.
'74
Момент у Украины! Коноплянка прорвался к чужой штрафной по левому флангу атаки и исполнил удар в дальний угол ворот. Вацлик парировал мяч перед собой, после чего еще и успел вынести игровой снаряд из-под ног у устремившегося на добивание Яремчука.
'72
Малиновский зацепился за мяч на левом фланге атаки, но в борьбе упал на газон, а фола арбитр в этом эпизоде не зафиксировал.
'70
Змрхаль навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Кадержабек нанес удар с выгодной позиции, но угодил в спину Степаненко!
'68
Перестроилась сейчас сборная Украины. Зинченко вышел в центр поля, тогда как Марлос сейчас выступает на позиции правого вингера.
'66
'66
'65
Момент у Чехии! Ян Боржил зацепился за мяч на левом фланге атаки у чужой штрафной, опасно пробил в ближний угол ворот, но Пятов в красивом прыжке выручил свою команду!
'63
Коноплянка попытался самостоятельно пройти вперед по левому флангу атаки, но обойти сразу троих соперников ему в этом моменте не удалось.
'61
Гушбауэр исполнил заброс в чужую штрафную, но там Кадержабек пробил мимо створа ворот и к тому же из офсайда.
'59
Пятов далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Брабец опередил Ярмоленко, отправив мяч на угловой. Коноплянка навесил с угла поля, но арбитр зафиксировал фол в атаке.
'57
Момент у Украины! Ярмоленко здорово разобрался с соперником на левом краю чужой штрафной, после чего на исполнение пробил в дальний угол ворот, но Вацлик в красивом прыжке кончиками пальцев парировал этот мяч!
'55
Ракицкий неожиданно решился на удар по воротам со штрафного метров с 40-ка, но отправил игровой снаряд заметно выше створа ворот.
'53
'52
Кривцов попробовал исполнить длинную передачу на правый фланг атаки, но отправил мяч слишком сильно и неточно для Караваева.
'50
Момент у Украины! Матвиенко вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал низом в центр под удар Коноплянке, но тот из убойной позиции отправил мяч рядом со штангой!
'48
Чехи заработали угловой на первых минутах второго тайма. Мяч заметался после его розыгрыше по штрафной Украины, но Пятов все же сумел вынести игровой снаряд.
'46
'46
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты сборной Чехии.
'45+4
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Украина под конец первых сорока пяти минут сумела отыграться, хотя исходя из хода развития событий уже должны были уверенно вести в счете подопечные Андрея Шевченко. Гости пока выглядят намного лучше хозяев.
'45+1
'44
Крменчик и Матвиенко болезненно столкнулись друг с другом в центре поля. Оба футболиста получили небольшие повреждения.
'42
Момент у Украины! Малиновский исполнил сильный удар со штрафного, но Вацлик в красивом прыжке выручил свою команду в этом эпизоде!
'41
Сикора нарушил правила против Малиновского на правом фланге атаки сборной Украины. Право на перспективный стандарт заработали гости.
'39
Продолжают длительное время контролировать мяч украинцы. Вынуждены чехи в основном обороняться в первом тайме.
'37
Патрик Шик сейчас выиграл очередное верховое единоборство на чужой половине поля, но отправил головой мяч за боковую линию поля.
'35
Малиновский попытался навесить со штрафного с правого фланга атаки, но угодил в Яна Борила. Досталось тут мячом чешскому защитнику.
'33
Ярмоленко отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной под удар Степаненко, но тот пробил с выгодной позиции далеко от створа ворот.
'31
Коноплянка отпасовал у чужой штрафной в центр на Малиновского, а тот в касание пробил, но на пути у мяча оказался корпус Гебре Селасси.
'29
Ярмоленко отпасовал у чужой штрафной назад на Степаненко, а тот решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч далеко от цели.
'27
Длинная передача была исполнена к украинской штрафной, где перестарался в борьбе за мяч Крменчик. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'25
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'23
Марлос приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, на исполнение пробил в направлении дальнего угла ворот, но уверенно в рамке сыграл Вацлик.
'21
'21
Гебре Селасси исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной, где Патрик Шик головой лишь неудачно сбросил мяч на соперника.
'19
Длительное время контролирует мяч Украина в эти минуты матча. Но подойти поближе к чешской штрафной гостям пока не удается.
'17
Малиновский попробовал исполнить длинную передачу от центра поля на левый фланг атаки, но там никому из партнеров не удалось зацепиться за мяч.
'15
Малиновский в борьбе за мяч уложил на газон Крменчика у своей штрафной, но фола арбитр не зафиксировал. Еще и небольшое повреждение получил игрок сборной Украины.
'13
Ракицкий исполнил длинную диагональ на правый фланг атаки, где Караваев головой сбросил мяч на ход Ярмоленко, но Андрей забрался во вне игры.
'11
Ярмоленко прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, отпасовал низом в центр, но Яремчук помешал добраться до мяча Марлосу и сам пробил из неудобной позиции мимо створа ворот.
'9
Позиционным преимуществом владеет сейчас Украина. Игра в основном проходит на половине поля чешской команды.
'7
И еще один момент у Украины! Марлос на дриблинге вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, навесил в центр на линию вратарской, где Яремчук из выгодной позиции головой отправил мяч рядом со штангой!
'6
Голевой момент у Украины! Малиновский навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Яремчук, но отправил мяч в сантиметрах от штанги ворот!
'4
'3
Ракицкий с нарушением правил остановил прорыв Крменчика по правому флангу. Право на перспективный стандарт заработали хозяева, но подача во владения Пятова к опасности не привела.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты сборной Украины.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Чехия — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.