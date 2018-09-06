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Мирная встреча чемпионов: Германия и Франция обошлись без голов

Германия и Франция сыграли вничью в рамках Лиги наций

Сборные Германии и Франции сыграли вничью в рамках Лиги наций УЕФА. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига A. Группа 1. 1-й тур  |   06 сентября 21:45   |  закончен
Германия
0:0
Франция
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Рюдигер 88'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
17 (з)   Жером Боатенг
5 (з)   Матс Хуммельс
16 (з)   Антонио Рюдигер 88'
4 (з)   Маттиас Гинтер
18 (з)   Йозуа Киммих
8 (п)   Тони Кроос
6 (п)   Леон Горецка 66'
13 (н)   Томас Мюллер
11 (н)   Марко Ройс 83'
9 (н)   Тимо Вернер
16 (в)   Альфонс Ареола
4 (з)   Рафаэль Варан
5 (з)   Самуэль Юмтити
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
2 (з)   Бенжамен Павар
14 (п)   Блез Матюиди 86'
6 (п)   Поль Погба
13 (п)   Н'Голо Канте
9 (н)   Оливье Жиру 66'
7 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Килиан Мбаппе
Запасной состав
22 (в)   Марк-Андре тер
15 (з)   Никлас Зюле
3 (з)   Тило Керер
14 (з)   Нико Шульц
2 (з)   Жонатан Та
21 (п)   Илкай Гюндоган 66'
19 (п)   Лерой Зане 83'
20 (п)   Кай Хавец
10 (п)   Юлиан Брандт
7 (п)   Юлиан Дракслер
23 (н)   Нильс Петерсен
1 (в)   Бенжамен Леком
23 (в)   Бенуа Костиль
3 (з)   Преснел Кимпембе
17 (з)   Адиль Рами
19 (з)   Джибриль Сидибе
22 (з)   Бенжамен Менди
12 (п)   Корентин Толиссо 86'
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
8 (п)   Тома Лемар
20 (п)   Флорьян Товен
11 (н)   Усман Дембеле 66'
18 (н)   Набиль Фекир
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Трансляция
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'90+3
Всё, звучит финальный свисток. Было у Германии несколько отличных моментов подряд в середине второго тайма, но великолепно сыграл вратарь Франции. В итоге игра завершилась нулевой ничьей. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+2
Легко отбиваются защитники Франции после навеса в штрафную.
'90
Две минуты осталось играть командам.
'88
Первая жёлтая карточка в матче. Рюдигер её получил за жёсткий подкат
'87
Не получилась атака правым флангом у Франции.
'85
Толиссо в игре.
'85
Матюиди отправляется отдыхать.
'83
Легко отбились немцы после углового.
'83
Зане вышел на замену.
'83
Ройс ушёл с поля.
'82
Лукас-Франсуа выполнил разрезающую передачу в штрафную — защитник выбил мяч на угловой.
'80
Фекир вместо него.
'80
Гризманн заменён.
'78
Гюндоган пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника.
'76
Теперь Хуммельс пробил головой после навеса с угла поля — слабовато вышло, Ареола легко поймал мяч.
'75
И ещё один блестящий момент у Германии! Гинтер выпрыгнул после навеса от угла поля и пробил под левую штангу, но голкипер снова спас!
'74
Мюллер прошёл к штрафной и сильно пробил головой в правый верхний угол — Ареола дотянулся до мяча и перевёл его на угловой!
'72
Хуммельс получил мяч в штрафной после разрезающей передачи и с ходу пробил под правую штангу — Ареола в блестящем прыжке спас команду!
'70
Не прошла передача в штрафную у Вернера.
'68
Мбаппе получил мяч в штрафной, но пробил намного левее ворот.
'66
Гюндоган вместо Горецки.
'66
И у Германии перестановка.
'66
Дембеле вместо Жиру.
'66
Первая замена в матче.
'65
Опасно! Ройс обработал мяч у линии штрафной и по дуге пробил в левый верхний угол — Ареола в прыжке отразил удар!
'64
Киммих получил мяч на подступах к штрафной и решил сильно пробить с ходу — получилось выше ворот на порядок.
'62
Сильный ливень начался над стадионом.
'60
Защитник, отбирая мяч у Жиру в штрафной, чуть не попал ему по ногам, но обошлось.
'58
Снова защита легко справляется с навесом Крооса.
'57
Вернер ворвался в штрафную и покатил мяч вдоль ворот — Ареола выбил его ногой на угловой!
'55
Мбаппе прошёл вперёд по правому флангу, попытался сделать передачу на Гризманна, но её перехватил защитник.
'53
Немцы держат мяч, но не обостряют игру.
'51
Гризманн убежал один на один с Нойером почти, но голкипер вовремя выскочил к линии штрафной и перехватил мяч!
'49
А после навеса в штрафную уже Горецка нарушил правила в атаке.
'48
Жиру сбил соперника на подступах к штрафной. Очередной фол без карточки.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Истекло время первого тайма. Штрафных и угловых было много, опасных моментов — мало. Не ладится пока у обеих команд игра в атаке толком. Подождём второй половины матча, а пока отдохнём немного.
'45+1
Мбаппе на углу вратарской извернулся и пяткой отдал мяч на Жиру, который, стоя спиной к воротам, то ли пробил, то ли покатил мяч в расчёте на ещё одного партнёра. В любом случае в ворота нападающий не попал, а подправить мяч оказалось некому!
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Долго готовился Мбаппе и в итоге сильно пробил под перекладину, но в ближний угол — как раз туда, где стоял Нойер. Мануэль поймал мяч.
'41
Франция заработала опасный штрафной — почти напротив ворот, метрах в 24 от лицевой линии. Мбаппе у мяча.
'39
Снова Вернер попал в положение «вне игры».
'37
Жиру в штрафной опередил защитников после навеса и пробил головой в правый нижний угол — Нойер вытянулся в струнку и отразил удар!
'35
На этот раз хотя бы удар последовал — Хуммельс хорошо выпрыгнул после подачи Крооса, но пробил головой выше ворот.
'34
Горецка навесил со штрафного — мяч был выбит на угловой.
'33
Лукас-Франсуа Эрнандес в верховой борьбе за мяч заехал Мюллеру по лицу. Штрафной.
'31
Быстрая атака Германии по центру, но Вернер в офсайде.
'29
Не прошла атака левым флангом у немцев, мяч потерян.
'27
И снова не получилась подача — Кроос навесил на голову защитника, который выбил мяч.
'26
Канте нарушил правила на фланге. Хорошая позиция для навеса в штрафную.
'24
Едва не прошла у немцев быстрая атака по центру, но они потеряли мяч после быстрой разрезающей передачи.
'23
Пока стандарта ничего командам не дают. Франция в очередной раз легко отбивается после навеса Крооса с углового.
'21
Ареола вышел из ворот и уверенно поймал мяч после навеса Гинтера с фланга.
'19
Вернер получил мяч на линии штрафной и сильно пробил низом чуть левее центра ворот — Ареола сложился и остановил удар!
'17
Гризманн навесил с заработанного Паваром углового — мяч был выбит.
'16
Лукас-Франсуа Эрнандес выполнил хорошую передачу в штрафную, но никто из его партнёров за мячом вовремя не ускорился. Аут.
'14
Вернер прошёл по левому флангу и прострелил в штрафную, но передача не прошла.
'12
Гризманн выполнил навес в штрафную со стандарта к дальней штанге, но кто-то из защитников опередил Мбаппе и выбил мяч головой.
'11
Боатенг нарушил правила на подступах к штрафной, сильно дёрнув соперника сзади за футболку. Повезло ему, что без жёлтой обошлось.
'9
Гинтер сфолил в чужой штрафной после навеса с углового.
'8
Мюллер задумал острую разрезающую передачу в штрафную, но защитнику удалось перевести мяч на угловой.
'6
Вернулся на поле Павар.
'5
Павара пока под руки увели за пределы поля, а Кроос неудачно подал угловой — мяч был выбит.
'4
Павар пострадал в предыдущем эпизоде. Просит он медицинской помощи.
'3
Рюдигер прошёл вперёд по флангу, обыграл двух соперников и заработал угловой.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Германия — Франция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.