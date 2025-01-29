Калгари Флэймз

Завершен первый период. Динамичный, но достаточно аккуратный хоккей показывают обе команды. Однако территориальное преимущество удерживал «Вашингтон», который уходит на перерыв, ведя в счете.
Ови вернулся на лед за секунду до сирены — ровно в тот момент, когда хозяева упустили шанс сравнять счет. Это Томпсон, распластавшись у ворот, не позволил Андерсону протолкнуть шайбу в сетку!
Овечкин отправился на скамейку штрафников! Редкий случай. Но фола на льду он не совершил. «Вашингтон» наказан за нарушение численного состава.
Голкипер «Кэпиталз» парировал бросок Андерсона и едва не получил клюшкой от Коулмана, пытавшегося сыграть на добивании.
Снова Томпсон тащит! В этот раз Кадри с правого борта выходил один в один и не сумел переиграть вратаря!
Ломберг выкатился один на один с Томпсоном и бросил — спас свою команду вратарь, парировав щитком!
Из-за ворот Овечкин выдавал пас на Строума, готовившегося замыкать на пятаке, но Андерсон удачно сыграл на опережение.
Гости открывают счет! Овечкин от левого борта сделал передачу на пятак, там защитник «Калгари» Уигар пытался вынести шайбу, но ошибся и скинул ее на Дюбуа, который в касание бросил, не оставив шансов вратарю «Флеймз» Дастину Вольфу!
Перед началом матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о роли Александра Овечкина в команде.
«Неважно, кто это — тренер или новичок, Ови всегда создает атмосферу, в которой все ощущают: «Мы играем вместе, это нормально. Мы одна команда». Он время от времени шутит, приглашает человека на командный ужин или включает в тренировки, и в итоге этот игрок начинает чувствовать себя истинной частью команды», — приводит слова Карбери «Чемпионат» со ссылкой на Sportsnet.