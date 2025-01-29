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Спорт

Погоня за Гретцки: «Вашингтон» Овечкина гостит у «Калгари». LIVE

Хоккей. НХЛ, регулярный чемпионат-2024/25. «Калгари Флеймз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Stephen R. Sylvanie/Reuters
«Вашингтон» Александра Овечкина, продолжающего погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, на выезде играет с «Калгари» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — регулярный чемпионат.
2-й период
29 января 05:00
Калгари Флэймз
Калгари, Канада
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
01' Дюбуа
Стадион «Скоушабэнк Саддлдоум», Калгари, Канада
1-й период

01'51" Дюбуа

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'21

Второй период!

Перерыв

Завершен первый период. Динамичный, но достаточно аккуратный хоккей показывают обе команды. Однако территориальное преимущество удерживал «Вашингтон», который уходит на перерыв, ведя в счете.

'20

Ови вернулся на лед за секунду до сирены — ровно в тот момент, когда хозяева упустили шанс сравнять счет. Это Томпсон, распластавшись у ворот, не позволил Андерсону протолкнуть шайбу в сетку!

'19

Томпсон поймай шайбу в ловушку после броска Кадри.

'18

Овечкин отправился на скамейку штрафников! Редкий случай. Но фола на льду он не совершил. «Вашингтон» наказан за нарушение численного состава.

'18

Защитники гостей заблокировали бросок Коулмана.

'16

В перекладину попадает Дауд!

'16

Голкипер «Кэпиталз» парировал бросок Андерсона и едва не получил клюшкой от Коулмана, пытавшегося сыграть на добивании.

'14

Андерсон щелкнул от синей линии — отбивает Томпсон.

'13

Активны игроки «Калгари», но их выпады достаточно редки, а в целом, «кэпс» контролируют шайбу.

'12

Снова Томпсон тащит! В этот раз Кадри с правого борта выходил один в один и не сумел переиграть вратаря!

'10

Эллер обвел нескольких соперников и бросил, но неточно.

'9

Контратака «Вашингтона» завершилась броском Манджапане по центру — не проблема для Вольфа.

'9

Коронато мощно бросил с кистей — выше ворот.

'7

Ломберг выкатился один на один с Томпсоном и бросил — спас свою команду вратарь, парировав щитком!

'5

Кадри щелкнул из-за левого круга — кипер «Вашингтона» Логан Томпсон спокойно отбил блином.

'4

Из-за ворот Овечкин выдавал пас на Строума, готовившегося замыкать на пятаке, но Андерсон удачно сыграл на опережение.

'3

Гости открывают счет! Овечкин от левого борта сделал передачу на пятак, там защитник «Калгари» Уигар пытался вынести шайбу, но ошибся и скинул ее на Дюбуа, который в касание бросил, не оставив шансов вратарю «Флеймз» Дастину Вольфу!

'2

ГОЛ!!!

'1

Матч начался!

05:00

Перед началом матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о роли Александра Овечкина в команде.

«Неважно, кто это — тренер или новичок, Ови всегда создает атмосферу, в которой все ощущают: «Мы играем вместе, это нормально. Мы одна команда». Он время от времени шутит, приглашает человека на командный ужин или включает в тренировки, и в итоге этот игрок начинает чувствовать себя истинной частью команды», — приводит слова Карбери «Чемпионат» со ссылкой на Sportsnet.

04:50

Начало матча запланировано на 05:00 мск.

04:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Вашингтоном».

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