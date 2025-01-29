Калгари Флэймз

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Перед началом матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о роли Александра Овечкина в команде.

«Неважно, кто это — тренер или новичок, Ови всегда создает атмосферу, в которой все ощущают: «Мы играем вместе, это нормально. Мы одна команда». Он время от времени шутит, приглашает человека на командный ужин или включает в тренировки, и в итоге этот игрок начинает чувствовать себя истинной частью команды», — приводит слова Карбери «Чемпионат» со ссылкой на Sportsnet.