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Спорт

Последний шаг до Кубка Стэнли: «Вегас» играет пятый матч серии с «Флоридой». LIVE

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Пятый матч. «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

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John Locher/AP
«Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз» играют пятый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
Матч не начался
14 июня 03:00
Вегас Голден Найтс
Парадайс, США
0 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз, США
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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02:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз».

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