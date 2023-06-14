«Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз» играют пятый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
Матч не начался
14 июня 03:00
Вегас Голден Найтс
Парадайс, США
0 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз, США
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
02:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях