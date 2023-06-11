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Спорт

Покорить «Вегас»: «Флорида» Бобровского принимает команду Барбашева в финале Кубка Стэнли. LIVE

Кубок Стэнли. Финал. 4-й матч. «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс». ОНЛАЙН

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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

USA TODAY Sports/Reuters
В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс». В предыдущей встрече «пантерам» удалось одержать долгожданную победу и сократить отставание в серии — 1-2. Теперь у команды Сергея Бобровского есть шанс сравнять счет в противостоянии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 4-й матч
Матч не начался
11 июня 03:00
Флорида Пантерз
Санрайз, США
0 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс, США
Стадион «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», Санрайз, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
02:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимает «Вегас Голден Найтс». Нас ждет яркая битва!

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