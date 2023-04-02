В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома сражается с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
02 апреля 20:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
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19:45
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома сражается с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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