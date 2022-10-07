Вообще в НХЛ еще продолжаются предсезонные матчи, часть их будет сыграна и сегодня ночью и в ближайшие дни. Но «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проводили часть своей предсезонки в рамках специальной программы НХЛ в Европе, а теперь раньше всех открывают и регулярный чемпионат. В течение трех дней они как бы обменяются домашними встречами, но обе игры пройдут в столице Чехии Праге.
Старт главного хоккейного турнира планеты: «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» играют в Праге. LIVE
Хоккей. НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс». ОНЛАЙН
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Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс»Reuters
В стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
07 октября 21:00
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Стадион «О2-Арена», Прага
Главный судья: Джастин Сен-Пьер (Дольбо, Канада), Франсис Шаррон (Оттава, Канада)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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