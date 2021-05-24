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Трансляция
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1:50
Счет в серии 3-1 в пользу «мишек». Стартовое вбрасывание состоится не ранее 2.00 мск.
1:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».