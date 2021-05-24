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Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз

Последний шанс для «Вашингтона»: вылетит ли Овечкин из плей-офф. LIVE

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. «Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз». ОНЛАЙН

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз» в пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24 мая 02:00   |  Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи:
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Трансляция
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1:50

Счет в серии 3-1 в пользу «мишек». Стартовое вбрасывание состоится не ранее 2.00 мск.

1:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».