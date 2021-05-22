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Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз

Сравнять счет в серии: «Вашингтон» сражается с «Бостоном». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 4-й матч. «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

В четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Счет в серии 2 - 1 в пользу «Брюинз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
22 мая 01:30   |  Не начался
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Стадион «Ти-Ди Гарден», Бостон | Судьи:
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Трансляция
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01:20

Матч начнется в 01.30 по московскому времени.

01:15

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции четвертого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз».