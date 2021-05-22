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Трансляция
С конца
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01:20
Матч начнется в 01.30 по московскому времени.
01:15
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции четвертого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз».