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Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз

За второй победой: «Вашингтон» Овечкина бьется с «Бостоном» в Кубке Стэнли. LIVE

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 2-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». ОНЛАЙН

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18 мая 02:30   |  Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи:
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Трансляция
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02:20

Матч начнется в 02.30 мск.

02:15

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». В первой встрече победу одержали «столичные» во главе с Александром Овечкиным со счетом 3:2 в овертайме.