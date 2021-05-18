Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». В первой встрече победу одержали «столичные» во главе с Александром Овечкиным со счетом 3:2 в овертайме.