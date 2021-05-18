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Трансляция
С конца
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02:20
Матч начнется в 02.30 мск.
02:15
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». В первой встрече победу одержали «столичные» во главе с Александром Овечкиным со счетом 3:2 в овертайме.