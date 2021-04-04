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Нью-Джерси Дэвилз Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» Овечкина гостит у «Нью-Джерси Дэвилз». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. Восточный дивизион. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

«Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
04 апреля 22:00   |  Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Стадион «», | Судьи:
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Трансляция
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21:50

Матч начнется не ранее 22.00 мск.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз».