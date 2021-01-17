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Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз

Овечкин против Малкина: «Вашингтон» гостит у «Питтсбурга». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

«Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17 января 20:00   |  Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Стадион «», | Судьи:
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Трансляция
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19:35

Стартовое вбрасывание произойдет не ранее 20.00 мск.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз».