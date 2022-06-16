Никита Кучеров празднует гол в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Reuters
«Тампа-Бэй Лайтнинг», действующий обладатель Кубка Стэнли, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играет первый матч с «Колорадо Эвеланш». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
Матч не начался
16 июня 03:00
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Болл-Арена», Денвер
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
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02:45
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! «Тампа-Бэй Лайтнинг», действующий обладатель Кубка Стэнли, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играет первый матч с «Колорадо Эвеланш». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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