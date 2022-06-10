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Выйти вперед в серии: «Рейнджерс» дома бьются с «Тампой». LIVE

НХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. 5-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». ОНЛАЙН

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Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports/Reuters
В пятом матче серии финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» дома принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Счет в серии равный — 2-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
Матч не начался
10 июня 03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
02:45

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! В пятом матче серии финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» дома принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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