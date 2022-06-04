Нью-Йорк Рейнджерс

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И тут надо сказать об очень интересной детали. «Тампа-Бэй» вот уже 17 матчей в плей-офф подряд (с 2020 года) на поражение обязательно отвечает победой. Всегда! Последний раз ее дважды подряд удалось обыграть «Коламбусу» в первом раунде Кубка-2019. Тогда все закончилось сенсационным свипом в пользу команды Артемия Панарина и Сергея Бобровского — 4-0. Панарин и сегодня против «Тампы», а Бобровский был в предыдущем раунде с выигравшей регулярный чемпионат «Флоридой» и сам получил 0-4. Всегда отвечая победой на поражение, «Лайтнинг» взяла уже два Кубка Стэнли подряд и идет за третьим.