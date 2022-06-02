Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Reuters
В стартовом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
Матч не начался
02 июня 03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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02:45
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru»; ведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, где бьются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
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