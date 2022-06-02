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Спорт

Кучеров против Панарина: «Тампа-Бэй» принимает «Рейнджерс». LIVE

Кубок Стэнли. Финал Востока. 1-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». ОНЛАЙН

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Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Reuters
В стартовом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
Матч не начался
02 июня 03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
02:45

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru»; ведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, где бьются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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