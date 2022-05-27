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Спорт

Панарин и Шестеркин пытаются перевернуть серию: «Рейнджерс» гостят у «Каролины». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 5-й матч. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». ОНЛАЙН

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Артемий Панарин в составе «Нью-Йорк Рейнджерс»

Артемий Панарин в составе «Нью-Йорк Рейнджерс»

Reuters
В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» пытается выйти вперед в серии с «Каролиной Харрикейнз». На данный момент счет противостояния 2-2, причем «рейнджеры» сумели отыграться с 0-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
Матч не начался
27 мая 02:00
Каролина Харрикейнз
Роли
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
01:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию пятого матча второго раунда Кубка Стэнли, где играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харикейнз».

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