Нью-Йорк Рейнджерс

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Интересная ситуация сложилась у «Каролины» — в ее матчах в плей-офф в этом сезоне побеждают только хозяева. «Харрикейнз» так прошли со счетом 4-3 «Бостон», а теперь ведут 2-1 в серии с «Рейнджерс». И второй подряд матч в нью-йоркском «Мэдисон Сквер-Гарден» сегодня.