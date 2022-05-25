В четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» пытается сравнять счет в серии с «Каролиной Харрикейнз». На данный момент счет противостояния 2-1 в пользу «ураганов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
Матч не начался
25 мая 02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:0
Каролина Харрикейнз
Роли
Стадион «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
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01:50
Интересная ситуация сложилась у «Каролины» — в ее матчах в плей-офф в этом сезоне побеждают только хозяева. «Харрикейнз» так прошли со счетом 4-3 «Бостон», а теперь ведут 2-1 в серии с «Рейнджерс». И второй подряд матч в нью-йоркском «Мэдисон Сквер-Гарден» сегодня.
01:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертого матча второго раунда Кубка Стэнли, где играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харикейнз».
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