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Спорт

Сравнять счет в серии: «Рейнджерс» гостят у «Каролины». LIVE

Кубок Стэнли. Второй раунд. «Каролина» — «Рейнджерс». Второй матч. ОНЛАЙН

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Игорь Шестеркин во время последнего матча против «Виннипега», где он отразил 42 броска

Игорь Шестеркин во время последнего матча против «Виннипега», где он отразил 42 броска

Официальный сайт НХЛ
Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Первую встречу хозяева выиграли в овертайме. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
Матч не начался
21 мая 03:00
Каролина Харрикейнз
Роли
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
02:55

В первой встрече со счетом 2:1 в овертайме победили «ураганы». При этом «Рейнджерс» вели до самого конца, но на 58-й минуте Себастьян Ахо смог сравнять счет на добивании после собственного же броска.

02:50

Матч начнется примерно в 03.08 мск.

02:45

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своей площадке принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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