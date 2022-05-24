24 мая 2022, 02:00 Спорт Пробиться в финал: «Тампа» Кучерова сражается в решающем матче с «Флоридой». LIVE НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 4-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» играют решающий, четвертый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 3-0 в пользу «Лайтнинг», и в случае победы команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского выйдет в финал Восточной конференции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч Матч не начался 24 мая 02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа 0:0 Флорида Пантерз Санрайз Стадион «Амали-Арена», Тампа Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период