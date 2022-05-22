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Спорт

Продолжить победную серию: «Тампа» дома играет с «Флоридой». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 3-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

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Sam Navarro/USA TODAY Sports/Reuters
«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» играют третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
Матч не начался
22 мая 20:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Флорида Пантерз
Санрайз
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего матча второго раунда Кубка Стэнли, где сражаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз».

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