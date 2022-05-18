Флорида Пантерз

Довольно осторожное начало первого матча. При этом «Тампа» дважды играла в большинстве, но не забила, а «Флорида» открыла счет в равных составах. Шайба Дюклера пока и делает разницу. Ждем вторую 20-минутку.
«Тампа» после вбрасывания в чужой зоне выиграла многоступенчатую борьбу за шайбу, и Кучеров вывел Палата на ворота Бобровского. Чех докатил до пятака, стал обыгрывать и бросил, но Сергей отразил!
«Тампа» опять ошибается в передаче, шайба на этот раз не выходит из ее зоны, Юбердо находит Беннета, который на пятаке пытается обкатить Василевского и завезти в дальний угол — тащит голкипер!
Юбердо перехватил неосмотрительную передачу, вошел в чужую зону слева и отдал под бросок Дюклера с ходу — Василевский сократил угол обстрела и поймал.
Эрик Чернак прокатился от своего лицевого борта и вошел в чужую зону с броском — Бобровский спокойно поймал.
ГООООООООООООООООООООЛ! Энтони Дюклер — 1:0! Атака «Пантерз» с ходу прошла. Юбердо обработал у правого борта в зоне «Тампы» шайбу и сделал передачу на дальнюю штангу, куда накатил Дюклер, который и поднял диск над щитком Василевского!
Как ни крути, хоккей пока осторожный. Хотя давление «Флориды» становится все мощнее. Василевский трудится.
Белльмар от синей зарядил, не дав шайбе выйти из зоны — Бобровский спокойно поймал и остановил игру. 4-4 по броскам в створ сейчас.
Снова отбились хозяева. В полном составе «Флорида». Еще и на последней секунде меньшинства Аарон Экблад очень опасно бросил с неудобной руки рядом с ближней девяткой.
Сначала Кучеров опасно отдал на пятак, но никто не замкнул, а затем Хедман мощно зарядил от синей — Бобровский на месте.
Энтони Дюклер у своей синей линии попал клюшкой в лицо Хэйгелу и поехал на две минуты. Еще большинство для «Тампы».
Вторая «бригада» «Молнии» разыгрывала и довела до броска Росса Колтона с передачи Михаила Сергачева — Бобровский очень спокойно отразил.
У «Лайтнинг» сегодня не играет получивший травму в седьмом матче против «Торонто» Брэйден Пойнт. Пока без него в большинстве ничего не выходит.
27 секунд всего отыграли, а в у нас первое удаление в матче. Это в чужой зоне у борта, пытаясь помешать подхватившему шайбу Ондржею Палату, Маккензи Вигар поставил чеху подножку. Сразу две минуты большинства для «Тампы».
Ворота сегодня будут защищать Сергей Бобровский у «Флориды» и Андрей Василевский у «Тампы». Без сюрпризов.
В этом плей-офф «Флорида» в первом раунде разобралась с «Вашингтоном» — 4-2. Хотя серия была очень непростой. «Тампа-Бэй» же и вовсе просто выжила против «Торонто», который играл лучше и трижды вел по матчам в счете — 4-3.
Сегодняшние соперники встречались в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли в первом раунде, и тогда «Тампа» победила в серии со счетом 4-2. Тогда, кстати, преимущество своего льда также было у «пантер».