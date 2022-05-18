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Спорт

Бобровский против Василевского: «Флорида» принимает «Тампу». LIVE

Кубок Стэнли — 2022. «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». 1-й матч. ОНЛАЙН

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Флоридой Пантерз»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Флоридой Пантерз»

nhl.com/lightning
В первом матче второго раунда Кубка Стэнли — 2022 встречаются «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
Перерыв
18 мая 02:00
Флорида Пантерз
Санрайз
1 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», Санрайз
Главный судья: Джон Макисаак  (Труро, Канада), Келли Сазерлэнд  (Ричмонд, Канада)
1-й период

14'01" Дюклер

2-й период
3-й период
Трансляция
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Перерыв

Довольно осторожное начало первого матча. При этом «Тампа» дважды играла в большинстве, но не забила, а «Флорида» открыла счет в равных составах. Шайба Дюклера пока и делает разницу. Ждем вторую 20-минутку.

'20

Сирена отправляет команды на первый перерыв.

'20

«Тампа» после вбрасывания в чужой зоне выиграла многоступенчатую борьбу за шайбу, и Кучеров вывел Палата на ворота Бобровского. Чех докатил до пятака, стал обыгрывать и бросил, но Сергей отразил!

'18

«Тампа» опять ошибается в передаче, шайба на этот раз не выходит из ее зоны, Юбердо находит Беннета, который на пятаке пытается обкатить Василевского и завезти в дальний угол — тащит голкипер!

'17

Юбердо перехватил неосмотрительную передачу, вошел в чужую зону слева и отдал под бросок Дюклера с ходу — Василевский сократил угол обстрела и поймал.

'16

Эрик Чернак прокатился от своего лицевого борта и вошел в чужую зону с броском — Бобровский спокойно поймал.

'15

Василевский ловушкой отражает бросок подобравшего шайбу Луостаринена.

'15

ГООООООООООООООООООООЛ! Энтони Дюклер — 1:0! Атака «Пантерз» с ходу прошла. Юбердо обработал у правого борта в зоне «Тампы» шайбу и сделал передачу на дальнюю штангу, куда накатил Дюклер, который и поднял диск над щитком Василевского!

'14

Как ни крути, хоккей пока осторожный. Хотя давление «Флориды» становится все мощнее. Василевский трудится.

'12

Барков рядом со штангой бросает после передачи партнера от борта!

'12

Белльмар от синей зарядил, не дав шайбе выйти из зоны — Бобровский спокойно поймал и остановил игру. 4-4 по броскам в створ сейчас.

'10

Снова отбились хозяева. В полном составе «Флорида». Еще и на последней секунде меньшинства Аарон Экблад очень опасно бросил с неудобной руки рядом с ближней девяткой.

'9

Сначала Кучеров опасно отдал на пятак, но никто не замкнул, а затем Хедман мощно зарядил от синей — Бобровский на месте.

'8

Энтони Дюклер у своей синей линии попал клюшкой в лицо Хэйгелу и поехал на две минуты. Еще большинство для «Тампы».

'7

Первый сейв Василевского после не самого опасного, но неприятного наброса от синей линии.

'7

Тем не менее уже 9-6 по силовым приемам в пользу хозяев. А вот по броскам 0-2.

'7

В не самом быстром темпе начали соперники матч. Чувствуется, что это только первая игра серии.

'5

В атаке гостей с ходу Брендан Хэйгел бросал — Бобровский отразил.

'3

В полном составе «Пантерз».

'3

Вторая «бригада» «Молнии» разыгрывала и довела до броска Росса Колтона с передачи Михаила Сергачева — Бобровский очень спокойно отразил.

'2

У «Лайтнинг» сегодня не играет получивший травму в седьмом матче против «Торонто» Брэйден Пойнт. Пока без него в большинстве ничего не выходит.

'1

27 секунд всего отыграли, а в у нас первое удаление в матче. Это в чужой зоне у борта, пытаясь помешать подхватившему шайбу Ондржею Палату, Маккензи Вигар поставил чеху подножку. Сразу две минуты большинства для «Тампы».

'1

Поеееехали! Матч начался.

02:05

Ворота сегодня будут защищать Сергей Бобровский у «Флориды» и Андрей Василевский у «Тампы». Без сюрпризов.

02:00

В этом плей-офф «Флорида» в первом раунде разобралась с «Вашингтоном» — 4-2. Хотя серия была очень непростой. «Тампа-Бэй» же и вовсе просто выжила против «Торонто», который играл лучше и трижды вел по матчам в счете — 4-3.

01:55

Сегодняшние соперники встречались в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли в первом раунде, и тогда «Тампа» победила в серии со счетом 4-2. Тогда, кстати, преимущество своего льда также было у «пантер».

01:50

Доброй ночи! Мы начинаем текстовую трансляцию первого матча второго раунда Кубка Стэнли — 2022 между «Флоридой Пантерз» и «Тампы-Бэй Лайтнинг».

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