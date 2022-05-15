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Спорт

Решающий бой Кучерова и Василевского: «Тампа» играет седьмой матч с «Торонто». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 7-й матч. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». ОНЛАЙН

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

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«Торонто Мэйпл Лифс» принимает на своей арене «Тампу-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команды дошли до решающего поединка, счет в серии — 3-3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
1-й период
15 мая 02:00
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Скотиабанк-Арена», Торонто
Главный судья: Вес Макколи  (Джорджтаун, Канада), Эрик Фурлатт  (Тройс-Ривьерс, Канада)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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'17

И снова в игру вступает Василевский после опасного броска Тавареса. Достаточно неплохая атака «Торонто».

'16

Немного подуспокоилась игра. Не прошла передача у «Тампы», накрывает шайбу Мэттьюс.

'15

Очень опасный бросок от Спецци, но Василевский спасает свою команду. По броскам сейчас равно — 6:6.

'14

Кажется, что все же немного больше контролирует «Торонто» игру. «Тампа» больше играет на контратаках.

'13

Все, «Тампа» тоже не реализует большинство. В равных составах команды.

'12

Кучеров мягко скидывал, но никто из партнеров подобрать не смог. Достаточно активно «Тампа» проводит большинство, но «Торонто» даже умудряется убежать в контратаку.

'11

Долго совещались судьи, и в итоге Джордано удален на две минуты. Теперь большинство у «Тампы».

'10

Очень активное давление оказывает «Торонто», с большим трудом «Тампе» удается выбросить шайбу из своей зоны. И в равных составах команды.

'9

Сразу же «Торонто» бросается в атаку. Вошли в зону хоккеисты, но плотно встречает их защита «Тампы». Пока без опасных бросков.

'8

«Тампа» отодвинула игру от своих ворот и попыталась в атаку. Но на добивание не удается особо. А у нас первое удаление в матче — Хагель отправляется на две минуты за подножку.

'7

А вот сейчас было опасно! На Тавареса прошла передача, и он испытал Василевского — голкипер справился. «Торонто» нарастило свое давление, пять ударов сейчас дошло до ворот «Тампы».

'6

Сейчас шайба больше находится в средней зоне. Но если говорить о бросках, то их большая часть оказывается заблокирована еще до того, как доходит до голкиперов.

'5

Покидает шайба пределы площадки. Интересно, что пока на двоих только один бросок по воротам зафиксирован — у «Тампы».

'4

Хорошая смена от «Тампы», по зоне «Торонто» мечется шайба, доходит до голкипера, но «Лифс» обороняется уверенно.

'3

Два раза подряд опасно хоккеисты «Торонто» бросают по воротам «Тампы», шайба до Василевского доходит не сразу, теряют ее из виду защитники, но справляются.

'2

Первые минуты игры проходят на половине «Тампы», но и «Лайтнинг» огрызаются достаточно активно. Правда, до опасных моментов на первых минутах не доходит.

'1

Сразу на высоких скоростях начали хоккеисты.

'1

Звучит стартовая сирена! Матч сегодня рассудят Вес Макколи и Эрик Фурлатт.

02:00

Счет в серии, соответственно, равный, 3-3. Победитель противостояния в следующем раунде сыграет с «Флоридой Пантерз», которая выбила из розыгрыша Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз».

01:55

Поединок начнется после 02.00 по московскому времени.

01:50

«Торонто Мэйпл Лифс» принимает на своей арене «Тампу-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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