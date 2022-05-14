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Спорт

Сравнять счет в серии: «Вашингтон» с Овечкиным бьется с «Флоридой». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 6-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Reuters
В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным бьются с «Флоридой Пантерз». Счет в серии после пяти игр — 3-2 в пользу «пантер». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
2-й период
14 мая 02:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья: Горд Дуайер  (Галифакс, Канада), Франсуа Сен-Лорен  (Гринфилд Парк, Канада)
1-й период
2-й период

23'44" Дауд

3-й период
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'25

Самсонов успевает щитком отразить шайбу после перспективной атаки «Флориды». Сейчас идет игра будто бы качели — попеременно обмениваются проходами команды.

'24

ГОООООООООООООЛ! «Вашингтон» открывает счет! Дауд! На добивании он сыграл — Бобровский шайбу отразил, и потеряли снаряд игроки «Флориды», чем воспользовался игрок «Кэпс».

'23

Обмениваются проходами к воротам команды. Правда, до опасных бросков ни у кого не доходит.

'22

С неопасной руки бросал хоккеист «Флориды», и создать что-то из опасного момента еще более опасное не удалось.

'21

Сразу же опаснейший и жесткий момент возникает — хоккеисты «Вашингтона» сносят ворота «Флориды вместе с Бобровским, но Ти Оши создать ничего не смог.

'21

Второй период начался!

'20

Сирена отправляет хоккеистов на перерыв. Не открыт счет в шестом матче серии между «Вашингтоном» и «Флоридой».

'20

Очень много борьбы было в первом периоде, а активнее выглядел «Вашингтон» — немного, но перебросали хоккеисты «Кэпс» соперника. Шьяро получает еще повреждение — сразу в раздевалку отправляется.

'19

Опасно! Беннетт совершил отличный проход, обыграл нескольких хоккеистов и бросил по воротам Самсонова — неточно.

'18

И снова выручает свою команду Бобровский. Достаточно опасно атакует «Вашингтон» в первом периоде, однако взломать оборону «Флориды» никак не удается.

'17

Бобровский выручил после опаснейшего прострела Кузнецова! А по броскам у нас сейчас снова преимущество у «Кэпиталз» — 12:8.

'16

Раз за разом пытаются атаковать хоккеисты «Вашингтона». Овечкин пытается придумать вместе что-то с партнерами, но не удается. В равных составах команды.

'15

Беннетт получат штраф на две минуты. Грубовато подсек он Ти Оши, теперь игроки «Кэпитлаз» попробуют воспользоваться своим численным преимуществом.

'14

В офсайд забирается Александр Овечкин. Пока он в первом периоде оказывается практически незаметным.

'13

Был бросок в ближний угол, но все видел Самсонов, не создала для него эта атака никаких проблем. Да и большинство «Флориды» в целом тоже — равные составы на площадке.

'12

Пока совсем не работает большинство — очень плотно обороняется «Кэпиталз», создать что-то опасное около ворот Самсонова не удается.

'11

И первое удаление у нас в матче. Дженсен получил двухминутное удаление — активно он мешал Юбердо, повиснув на его плечах. Попробует «Флорида» разыграть большинство.

'10

7:5 по броскам сейчас в пользу «Флориды». В начале периода был активнее «Вашингтон» по этому показателю, но последние минуты «Пантерз» усилили натиск.

'9

А вот теперь было реально опасно у ворот Самсонова. Беннет и его одноклубники навалились на ворота, но голкипер вступил в игру, смогли хоккеисты «Кэпиталз» отыграться.

'8

Бросок по воротам Самсонова последовал, но все видел голкипер, и щитками изменил направление шайбы. Пока атаки «Вашингтона» смотрятся чуть острее и опаснее.

'7

Опасный момент вновь мог бы быть у ворот Бобровского, но не удалось «Кэпиталз» развить свое давление. Даже без шлема остался голкипер.

'6

Юханссон пробросил шайбу по левому флангу, но в итоге шайбу забирают себе хоккеисты «Флориды». А следом опаснейший момент возникает у ворот Бобровского, однако справляется «Пантерз». По броскам — 4:3 в пользу «Кэпиталз».

'5

Бобровский спасает свою команду, забирает голкипер шайбу себе. Вбрасывание выигрывают «Кэпс», и Карлсон бросил по воротам.

'4

Пока «без ворот» по большей части проходит игра, больше идет борьба за контроль идет. Но и острые моменты есть — Орлов резко бросает по воротам, «Флорида» справляется.

'3

Борьба случилась прямо перед воротам Сергея Бобровского, но защита «пантер» справилась с натиском хозяев площадки — сегодня матч проходит в Вашингтоне.

'2

Опасная атака могла бы быть от «Флориды» по левому флангу, но не удалось Вераге нанести хороший удар.

'1

Раздается стартовая сирена! Матч стартовал, поехали!

02:30

Рассудят шестой матч серии Горд Дуайер и Франсуа Сен-Лорен.

02:25

Счет в серии после пяти игр — 3-2 в пользу «пантер». Именно «Флорида» сейчас находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Примечательно, что две последние встречи «Кэпиталз» проиграли, и у Овечкина и его команды остается один шанс зацепиться за следующий раунд.

02:20

Поединок начнется около 02.30 по московскому времени.

02:15

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным бьются с «Флоридой Пантерз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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