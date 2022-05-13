Тампа-Бэй Лайтнинг

Классный и при этом очень нервный первый период. Отрезками были лучше и одни, и другие, но все же «Тампа» была пободрее и в итоге открыла счет, пусть и после нелепой ошибки. 12-7 по броскам в створ в пользу хозяев, и они почти полторы минуты проведут в большинстве на старте второго отрезка.
Опаснейший бросок Стэмкоса от левого борта после передачи Хедмана — на месте Кэмпбелл! Шлемом принял шайбу.
КУЧЕРОВ! Шикарными фирменными действиями в чужой зоне создал голевой момент партнерам. С пятака пытались прошить Кэмпбелла на добивании Стэмкос и Палат, но в итоге «Торонто» отбился ценой удаления. Морган Райлли сбил чеха подножкой. Первое в матче большинство будет у «Тампы».
Теперь уже «кленовые листья» накрыли соперников и едва не забросили по чистому льду. Но Василевский снова потащил выстрел Спеццы.
ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Ондржей Палат — 1:0! Вот это привоз! Керфут был уверен, что Броди катит за ним и в средней зоне сделал пас назад не глядя. Туда рванул только Палат, выскочивший один в ноль и бросивший в дальнюю девятку мимо Кэмпбелла!
Больше пространства на льду при игре 4 на 4. Это пытался использовать Кучеров, но в итоге они с партнером не поняли друг друга, потеряли шайбу на чужой синей линии, и случился прорыв Нюландера, который остановил Василевский, отразивший шайбу плечом!
А вот и первое удаление. Но к возмущению трибун оно обоюдное! Джастин Холл вставил клюшку в ноги Нику Полу за воротами «Торонто», но и форвард «Тампы» придержал соперника рукой не по правилам.
Стэмкос привез шайбу в глубину чужой зоны. где ему вроде бы придержали клюшку, но свистка не последовала. А вот передача на пятак из-за ворот — да. Едва там не замкнули.
«Тампа» выиграла вбрасывание, но Нюландер первым успел к шайбе, пронесся с ней в чужую зону и нашел Мэттьюса, с чьим броском справился Василевский.
4-2 по броскам в пользу «Тампы» и по-прежнему нет удалений. Их, судя по всему, сегодня будет немного.
«Тампа» закатилась в зону с ходу, и Стэмкос отменной передачей нашел Палата. Чех щелкал по свободному пространству, но Кэмпбелл сначала отразил шайбу, а затем поймал ее в прыжке в воздухе, не дав никому добавить.
Накативший на пятак Кампф получил отменную передачу из угла от Керфута и бросал в упор. Сергачев успел подставить клюшку, и шайба улетела над заграждением!
Обменялись выпадами. Василевскому пришлось отразить бросок с острого угла, а Кэмпбелл по-настоящему спас «Торонто» после прорыва и броска Сирелли.
И всего три броска пока. Два у «Тампы», один у «Торонто». Пробросились хозяева, но после вбрасывания шайба покинула их зону.
«Мэйпл Лифс» очень хорошо вяжут хозяев, а у самих есть кому исполнить. Очень напряженно на льду. Вот только на исходе восьмой минуты вторая остановка игры. Из-за офсайда.
Любушкин дважды пытался набросить на ворота и потом еще раз закрыл зону, но ничего опасного «Торонто» не создал, а в ответной атаке «Тампа» едва не заковыряла шайбу с пятака.
«Тампа» продолжает давить. «Торонто» отвечает выпадами. Прострел Мэттьюса прошел по зоне «Лайтнинг», но никто не замкнул.
Никита Кучеров впервые появился на льду, но «Лифс» перехватили шайбу в средней зоне около синей хозяев. Нюландер влетел в зону и опасно бросил с кистей — над перекладиной. В ответном выпаде бросок Стэмкоса отразил Кэмпбелл.
«Тампа» усилиями Хедмана привезла шайбу в чужую зону, но там завязла у бортов. Гости так и не дали выйти на бросок.
Команды уже на льду, трибуны уже мерцают. Сейчас будут исполнены гимны Канады и США, а потом матч начнется!
Ворота сегодня, как и во всех предыдущих встречах противостояния, будут защищать Андрей Василевский у «Тампа-Бэй» и Джейк Кэмпбелл у «Торонто».
Интересно, что до предыдущей игры в матчах побеждал тот, кто открывал счет. Но в пятом поединке «молния» вела со счетом 2:0, но уступила 3:4.
Интересно, что «Торонто» не побеждал в серии плей-офф с 2004 года, проиграв шесть противостояний в первых раундах. Многие из них в седьмом матче! Многое сегодня будет зависеть от большинства. У «Мэйпл Лифс» 4 из 24 попыток в серии, «Тампа» реализовала 6 из 28.
«Торонто» трижды выходил вперед в этой серии и ведет сейчас — 3-2. Если сегодня побеждают «Мэйпл Лифс», то они проходят во второй раунд, выбивая чемпиона двух последних сезонов. Но выбить «Тампу» очень сложно, тем более ее голкипер Андрей Василевский выигрывает уже в 16-ти матчах подряд после своего поражения в предыдущей встрече. Кроме того, в предыдущем плей-офф, где он получил приз MVP, россиянин пять раз отыграл на ноль. Четырежды в матчах, в которых серия могла завершиться (в том числе поражением «Лайтнинг»).