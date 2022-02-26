Филадельфия Флайерз

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Ох, на этот раз очень серьезная драка началась! Том Уилсон и Зак Макьюэн жестко столкнулись у борта и решили продолжить свою дуэль врукопашную. Оба наносили друг другу сильные удары с большим замахом, и в конце концов Уилсон повалил соперника на лед. Двое арбитров опустились на колени и начали растаскивать их в разные стороны. Атмосфера накаляется все больше.