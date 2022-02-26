Филадельфия Флайерз

«Вашингтон» очень слабо проводит это большинство — даже расставиться в чужой зоне не может. Овечкин за полторы минуты не нанес ни одного броска по воротам.
Арбитр удалил за драку только игрока «Филадельфии» Макьюэна, потому что на замедленном повторе было видно, что он был единоличным зачинщиком драки: ударил в лицо Уилсона, прижал к борту и нанес еще несколько ударов, прежде чем соперник вообще понял, что происходит. «Вашингтон» получил еще один шанс сравнять счет.
Ох, на этот раз очень серьезная драка началась! Том Уилсон и Зак Макьюэн жестко столкнулись у борта и решили продолжить свою дуэль врукопашную. Оба наносили друг другу сильные удары с большим замахом, и в конце концов Уилсон повалил соперника на лед. Двое арбитров опустились на колени и начали растаскивать их в разные стороны. Атмосфера накаляется все больше.
«Кэпс» выходили в атаку три в два, но допустили неточный пас и позволили «Флайерз» перехватить шайбу. Несмотря на эти неудачи, «Вашингтон» выглядит гораздо опаснее в последние минуты — стоило лишь взвинтить темп.
Защитник «Вашингтона» Ник Дженсен мощно бросил от синей линии — шайба пролетела немного левее створа!
«Столичные» активизировались и два раза подряд перехватывали шайбу в чужой зоне, но никак не могли организовать опасную контратаку и сами быстро теряли снаряд, словно не верили в собственный успех.
Опасно! Российский защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов в касание нанес мощный бросок от синей линии — вратарь Харт намертво забрал шайбу. Если бы он просто отбил в сторону, то Овечкин мог бы добить в ворота — он уже караулил возле пятака.
Канадский нападающий «Флайерз» Трэвис Конечны в одиночку протащил шайбу чуть ли не до пятака «столичных», пока три игрока наконец не остановили его. «Филадельфия» уже куражится как может.
Вторая заварушка в начале матча: защитник «Филадельфии» Ристолайнен жестко толкнул нападающего «Вашингтона» Уилсона на борт, тот возмутился и толкнул его в ответ. В итоге оба сцепились, и судье пришлось их разнимать. Обстановка накаляется.
«Кэпс» в кои-то веки решили быстро разогнать контратаку, но диагональная передача на другой фланг оказалась неточной, и «Флайерз» перехватили шайбу.
Игроки «Вашингтона» очень тяжело выдвигаются в атаку, словно у них гири на ногах. Сильно не хватает скорости, чтобы застать «Филадельфию» врасплох, и соперник спокойно держит оборону.
Овечкин обозначил прессинг возле ворот «Филадельфии», однако никто из партнеров его не поддержал, и «летчики» не испугались — спокойно начали развивать атаку.
Момент! «Кэпс» ошиблись на выходе из зоны и потеряли шайбу, она досталась нападающему «Флайерз» ван Римсдайку, и тот нанес бросок низом — Самсонов отбил! После этого «летчики» жестко пошли на добивание, и «Вашингтон» вступила за своего вратаря. Завязалась небольшая заварушка, соперники потолкались на льду, но обошлось без удалений.
Статистика 7-3 по броскам в створ ворот в пользу «Филадельфии» — и это при том, что «Вашингтон» играл две минуты в большинстве.
Опасно! Нападающий «Флайерз» Джоэль Фараби прорвался к пятаку «Вашингтона» и отправил шайбу в створ — Самсонов отбил в сторону!
«Филадельфия» продолжает атаковать и наносить броски с любых дистанций, а «Вашингтон» все еще пытается прийти в себя после обескураживающего начала матча.
МОМЕНТИЩЕ! «Флайерз» организовали быструю контратаку и нанесли два броска с очень близкой дистанции, но Самсонов дважды спас! А затем ошиблись сами хозяева льда — отправили шайбу в сантиметрах от штанги, и «Кэпс» смогли наконец ее отобрать.
Опасно! Овечкин набросил на пятак «Филадельфии», и его партнер мог замыкать, но оказался зажат меж двоих соперников и упустил свой шанс.
И сразу же большинство у «Вашингтона»: нападающий «Филадельфии» Исаак Рэтклифф удалился на две минуты за грубую игру. Отличный шанс сравнять счет для «Кэпс». И как же интенсивно развиваются у нас события!
ГООООЛ!!! На 11-й секунде нападающий «Филадельфии» Клод Жиру забросил в ворота «Вашингтона»! Такого не ожидал никто. Клод получил шайбу в нескольких метрах от ворот и без какого-либо сопротивления нанес бросок — 1:0. Российского вратаря Самсонова винить не стоить — защитники «Кэпс» просто позволили ему расстрелять.
The Captain comes out firing. #WSHvsPHI | @FlyersCharities pic.twitter.com/uu0v7TVENR— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 26, 2022
Twitter «Вашингтона» пока уточнил стартовую пятерку. В воротах — россиянин Илья Самсонов. У «Филадельфии» в воротах Картер Харт.
Hockey time!— Washington Capitals (@Capitals) February 26, 2022
@NBCSWashington
https://t.co/rqB0Th5Rhy pic.twitter.com/FlXEDooBFt
Начало встречи немного задерживается.
pregame chat for 819 pic.twitter.com/469nwnDdgU— Washington Capitals (@Capitals) February 26, 2022
Овечкин забросил уже 762 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось всего четыре гола до легендарного чеха Яромира Ягра (766), который занимает третью строчку в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Посмотрим, приблизится ли Александр к Ягру сегодня.
Состав «Филадельфии»:
Today's starting lineup is presented by @herrfoods and features...— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 26, 2022
86-28-89
9-61
79#WSHvsPHI | #BringItToBroad pic.twitter.com/8Vg40tujgG
Состав «Вашингтона»:
Lineys#CapsFlyers | @CaesarsSports pic.twitter.com/Vhf9zvlE7m— Washington Capitals (@Capitals) February 26, 2022